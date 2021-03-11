10 стартапов из Армении, которые достигли успеха за рубежом

Мы пообщались с экспертами и выбрали 10 самых интересных стартапов с армянскими корнями, которые запустились не раньше 2015 года, привлекли финансирование и успешно реализуют свой продукт на международном рынке.

Предприниматели из Армении используют локальные преимущества. В их числе — унаследованная с советских времен сильная технологическая школа и одна из крупнейших распределенных диаспор с активным присутствием в Кремниевой долине.

Forbes и TechСrunch называют Армению технохабом мирового уровня, а правительство страны делает ставку на ИТ в долгосрочной стратегии развития экономики.

В 2019 году технологический сектор в Армении вырос на 30% и составил 2,5% в структуре ВВП. В 2020 году, несмотря на пандемию, оборот технологических компаний в стране увеличился на 20,6%. Intel, IBM, Synopsys, Cisco и другие корпорации расширяют свое присутствие в регионе, а армянские стартапы успешно привлекают иностранное финансирование и выходят на глобальный рынок.

Подробнее о стартап-экосистеме Армении мы рассказываем в нашем стартап-гиде.

Vineti

Упрощает ведение персонализированной терапии

Основатели: Хайди Хаген, Эмми Дуросс, Нерсес Оганян, Размик Абноус

Общий объем инвестиций: $115,3 млн

Год основания: 2016

Компания Vineti запатентовала платформу Personalized Therapy Management (PTM), которая обеспечивает соблюдение нормативных требований и безопасность пациентов в процессе клеточной и генной терапии, лечения онкологических заболеваний.

Программное обеспечение объединяет фармацевтические компании, дистрибьюторов и клиники. Это позволяет сократить риск влияния человеческого фактора и ускорить доставку препаратов до пациента. Важность разработки для отрасли отметили эксперты Всемирного экономического форума, присудив компании награду Technology Pioneer 2019.

Последний раунд финансирования Vineti закрыла в 2020 году, получив в общей сложности $68 млн ($35 млн в феврале и $33 млн в октябре) от медицинского гиганта Cardinal Health, фондов Canaan Partners, Threshold Ventures, Lifeforce Capital и других.

DISQO

Анализирует поведение потребителей

Основатели: Армен Ачемян, Дро Кочареан, Армен Петросян

Общий объем инвестиций: $16,5 млн

Год основания: 2015

DISQO помогает бизнесу и маркетинговым агентствам анализировать поведение потребителей. Компания проводит исследования с помощью мобильного приложения и платформы для анализа данных. Активная аудитория, с которой взаимодействует DISQO, составляет более 10 миллионов пользователей.

Первыми инвесторами DISQO выступили фонды Alpha Edison и Bonfire Ventures. Компания направила средства на развитие технологической стороны проекта: запустила аналитическое приложение Survey Junkie, анонсировала внедрение искусственного интеллекта для более точной обработки полученных данных.

Сегодня над продуктом работает более 160 человек в нескольких офисах на территории США и в Ереване. По собственным данным компании, трёхлетний консолидированный годовой темп роста DISQO составил 441%.

DISQO заняла 955 место в рейтинге Inc. 5000 2020, который включает самые быстрорастущие компании США.

Krisp

Удаляет фоновый шум видео- и аудиосвязи

Основатели: Артавазд Минасян , Давид Багдасарян

Общий объем инвестиций: $17,5 млн

Год основания: 2017

Krisp разработала технологию подавления шума на базе AI, которая приглушает окружающие звуки во время онлайн-общения. Система машинного обучения определяет человеческий голос и удаляет посторонние звуки с максимальной задержкой в 15 миллисекунд.

По словам Давида Багдасаряна, сооснователя и генерального директора Krisp, в течение 2019 года компания с нуля подключила 600 корпоративных клиентов, достигнув оборота $4 млн в год. Партнерами Krisp стали мессенджер Discord и компания Sitel.

Forbes назвал Krisp одной из 50 самых многообещающих компаний, которые занимаются AI в 2020 году. Давид рассказывает, что переход большинства компаний на удаленную работу из-за пандемии положительно сказался на бизнесе. В 2020 компания в 20 раз увеличила количество активных пользователей и в 13 раз — ARR (годовую повторяющуюся выручку — прим.)

В феврале 2021 Krisp привлек $9 млн в продолжение раунда в размере $5 млн летом 2020 года. Новый раунд возглавил фонд RTP Global, в нём также принял участие текущий инвестор Storm Ventures. Ранее в стартап вложились TechNexus Venture Collaborative, Sierra Ventures и HIVE Ventures.

К концу года Krisp планирует увеличить команду с 95 до 170 человек, 45 из которых будут задействованы в R&D.

Ряд преимуществ для запуска стартапа в Армении:

Широкий нетворкинг ИТ-специалистов из Армении в США

Небольшое, но активное сообщество венчурных инвесторов, которые готовы поддерживать проекты на ранней стадии

Яркая и консолидированная экосистема стартапов

Сильные технические специалисты и филиалы американских компаний (Synopsys, VmWare и другие)

— Давид Багдасарян, сооснователь и генеральный директор компании Krisp

IntelinAir

Помогает фермерам повысить урожайность

Основатель: Аль Эйсаян

Общий объем инвестиций: $4,5 млн

Год основания: 2015

Компания помогает компаниям из сельскохозяйственной сферы и частным фермерам повысить эффективность бизнеса.

IntelinAir анализирует материалы аэрофотосъемки, данные о погоде, температуре почвы, количестве осадков и другие. С помощью технологий гиперспектрального анализа, компьютерного зрения и глубокого обучения платформа выявляет закономерности и создает предиктивный анализ состояния полей, за которыми ведется наблюдение.

Пользователь получает доступ к аналитическим данным и прогнозам в реальном времени через мобильное приложение. Информация помогает фермерам и сельскохозяйственным компаниям прогнозировать урожай и предотвращать потери.

IntelinAir поддерживают инвесторы из Harvard Business School Angels Chicago, Hyde Park Venture Partners и HIVE Ventures. По итогам 2020 года компания в четыре раза (до 4 млн акров) увеличила отслеживаемую территорию и проанализировала более 70 тысяч полей.

SuperAnnotate

Ускоряет аннотацию изображений в 10-20 раз

Основатели: Тигран Петросян, Вахан Петросян

Общий объем инвестиций: $3 млн

Год основания: 2018

Платформа SuperAnnotate позволяет оптимизировать взаимодействие инженеров и команд, которые занимаются аннотацией изображений. Сообщается, что с ее помощью задачи по разметке изображений можно выполнить до 20 раз быстрее.

Заказчики SuperAnnotate получают получают возможность управлять процессом ручной маркировки на всех уровнях. С помощью технологии искусственного интеллекта платформа позволяет автоматизировать ряд процессов и повысить точность аннотации.

С начала работы в феврале 2020 года компания привлекла 3000 специалистов по данным и более 100 бизнес-заказчиков, сообщает CrunchBase. Сегодня среди клиентов SuperAnnotate ведущие компании из ритейла, безопасности, медицины, производства беспилотного транспорта и других отраслей. В феврале 2021 года компания стала партнёром крупнейшней международной библиотеки алгоритмов компьютерного зрения OpenCV. По оценке Grand View Research, рынок инструментов аннотации вырастет до $2,57 млрд к 2027 году.

Основатели — братья Тигран и Вахан Петросяны — создали платформу на основе алгоритмов, которые Вахан разрабатывал в рамках докторской диссертации. Первое внимание инвесторов и сообщества предприниматели получили на Sevan Startup Summit. Затем в SuperAnnotate поверили фонды Fanthom Capital, Point Nine Capital, Runa Capital и другие. Команда прошла программу акселератора Berkeley SkyDeck Fund.

В планах компании — запуск маркетплейса для аннотации. Как сообщил Тигран Петросян, в ближайшие годы SuperAnnotate планирует расширить линейку продуктов и заниматься аннотацией не только изображений, но и видео и аудио материалов.

TruePublic

Проводит опросы общественного мнения

Основатели: Арсен Геворгян, Кабен Клаусон, Рубен Диналян

Общий объем инвестиций: $1,4 млн

Год основания: 2018

Основатели TruePublic создали платформу, с помощью которой частные пользователи, компании и представители СМИ могут провести анонимный открытый опрос общественного мнения на любую тему.

По словам Арсена Геворгяна, основателя компании, главные преимущества TruePublic — возможность анонимно высказывать свою точку зрения, широкий набор фильтров аудитории, визуализация результатов.

Идея такого сервиса возникла во время выборов в США в 2016 году. Как сообщает Арсен, тогда стало понятно, что существующие инструменты для мониторинга общественного мнения не отражают реальной ситуации в стране.

На результаты, полученные на TruePublic, ссылаются авторы TechCrunch, Forbes, CNBC и других ведущих изданий. Пользователи проголосовали на портале и в мобильном приложении в общей сложности более 61 миллиона раз. Всего с момента запуска TruePublic удалось привлечь более 200 тысяч пользователей, на сегодняшний день в сервисе открыто 50 тысяч активных вопросов.

Общий объем привлеченных инвестиций составляет $1,4 млн. Основатели TruePublic планируют направить средства на развитие платформы и запуск в новых локациях.

Grovf

Ускоряет ЦОДы

Основатели: Хачик Саакян, Артавазд Хачатрян

Общий объем инвестиций: $600 тыс

Год основания: 2017

Grovf занимается ускорением производительности центров обработки данных и используемых в них приложений — Spark, Cassandra, Kafka и других. Среди клиентов компании — ведущие производители процессоров и серверов, а также облачные провайдеры.

Хачик Саакян и Артавазд Хачатарян, основатели компании, до запуска своего бизнеса занимались наукой. Появление Grovf стало результатом их исследований в области радиофизики и радиоинженерии. Офисы компании расположены в Калифорнии и в Ереване.

Первыми инвесторами Grovf выступили фонды SmartGateVC и Granatus Ventures. По словам представителя компании, в ближайшем будущем Grovf представит инновационную технологию масштабирования памяти.

Expper Technologies

Разрабатывает робота для детей

Основатели: Карен Хачикян, Хаюк Корасанян, Арег Гаспарян

Объем инвестиций: $200 тыс

Год основания: 2019

Стартап Expper Technologies запускался как сервис для обслуживания клиентов с помощью робототехники, но быстро сменил вектор и вышел на рынок медицинского ухода за детьми.

Компания разработала робота Робина — искусственный интеллект, который призван помочь детям справиться со страхами и одиночеством во время стационарного лечения. Собственное исследование Expper Technologies показало, что робот помогает снизить уровень стресса от пребывания в больнице на 34%.

Сейчас робот присутствует в 9 медицинских учреждениях и уже поработал более чем с 1000 детей, по данным с сайта компании. По словам Карена Хачикяна, сооснователя и генерального директора компании, в ближайшее 2-3 года Expper Technologies планирует установить Робина в 10 тысячах американских клиник.

На старте проекта компания привлекла $200 тысяч от фондов SmartGateVC, HIVE Ventures, а также от частных инвесторов, чтобы запустить пилот и разработать технологию. Офисы компании расположены в Калифорнии и в Ереване.

ZERO

Автоматизирует работу с почтой для юристов

Основатели: Алексей Бабин, Александр Волков , Геворг Карапетян

Инвесторы: AltaIR Capital, Acorn Pacific Ventures, NFX

Год основания: 2015

ZERO использует искусственный интеллект, чтобы упростить управление электронной почтой и автоматизировать административные задачи для юристов.

Приложение работает на пользовательском устройстве без участия облачных сервисов, что исключает проблемы с безопасностью данных. Компания использует запатентованные алгоритмы машинного обучения и обработки речи.

ZERO автоматически сортирует письма в iManage, NetDocuments и OpenText системах управления документами. По данным сайта компании, среди ее клиентов — Benesch, Johnson Winter & Slattery и другие юридические фирмы по всему миру.

Chessify

Помогает профессиональным шахматистам и новичкам

Основатели: Гор Варданян, Амбарцум Петросян

Общий объем инвестиций: €50 тыс

Год основания: 2016

Компания Chessify разработала многофункциональную платформу для игроков в шахматы. Она включает мобильное приложение для обучения, инструменты для трансляции и анализа игр на базе искусственного интеллекта и платформу для игры онлайн.

Целевая аудитория Chessify — это профессиональные и продвинутые игроки в шахматы, большая часть пользователей зарегистрировались из Индии, США, России и Норвегии. По данным с сайта компании, Chessify скачали более 500 тысяч раз, а ежемесячное количество активных пользователей превышает 30 тысяч.

Подписка на сервис обходится в $24,99 за 15 дней, $99,99 за месяц и $499,99 за три месяца. Chessify позволяет сократить время на обучение шахматам на 30%.







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