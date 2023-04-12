Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов

Армения популярна среди отечественных предпринимателей не только благодаря дружелюбному отношению местных жителей, теплому климату и широкой распространенности русского языка. Большой плюс страны — состоявшаяся IT-экосистема с низкими налогами для отрасли.
В 2022 году около 100 тысяч граждан РФ переехали в Армению и вложили $134 млн в экономику страны. За счет релокации российского бизнеса экономика выросла на 12,6%, превысив самые смелые прогнозы. Разбираемся в налоговых обязательствах и льготах на апрель 2023 года.
Содержание:
Налоги для физических лиц
Как стать налогоплательщиком в Армении
Получить статус налогового резидента можно, если соблюдено хотя бы одно из условий:
- проживание в стране минимум 183 дня в году (при этом дни приезда и отъезда считаются полноценными);
- приобретение недвижимости;
- наличие родственников на территории страны;
- обучение в Армении несовершеннолетних детей;
- работа на территории страны.
Последние четыре пункта объединены в законе понятием «центр жизненных интересов» человека — экономических и социальных. Но даже при соблюдении одного или нескольких вышеперечисленных условий стопроцентную гарантию получения резидентства дать нельзя: каждый случай рассматривается отдельно.
Пример: Семья одного менеджера живет в России, семья другого — в Армении. Чтобы стать налоговым резидентом РФ, первый должен провести минимум 183 дня в России.
Второму для формирования налоговых связей с Арменией может быть достаточно присутствия семьи на ее территории.
Физические лица-налоговые резиденты Армении уплачивают налоги и с доходов на территории страны, и со своих доходов по всему миру.
Нерезиденты Армении обязаны делать отчисления только с доходов, полученных на территории Армении. Это касается и физических, и юридических лиц.
Между Россией и Арменией действует Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), поэтому дважды платить один и тот же налог не потребуется. Соседняя Грузия, например, не ратифицировала СИДН.
Подоходный налог (аналог НДФЛ в России)
С 2023 года подоходный налог в Армении снизился до 20%. Его ставка одинакова для резидентов и нерезидентов страны.
Например: бухгалтер в РФ имел статус самозанятого и релоцировался в Армению, став ее налоговым резидентом. За прибыль по своей деятельности он должен оплатить в РФ налог 5%, что зачтется в Армении, однако здесь он должен доплатить еще 15%.
Социальные платежи
Помимо подоходного налога, работодатель удерживает из зарплаты сотрудников социальные платежи: пенсионный, социальный и гербовый взносы.
Пенсионные взносы рассчитываются по прогрессивной ставке:
|Заработная плата
|До 500 тыс. армянских драмов ($1287 !)
|Свыше ֏500 тыс. ($1287)
|Максимальная
|Пенсионный взнос
|4,5%
|10% минус ֏27 500 ($70)
|Не выше ֏74 500 ($191)
Граждане РФ не платят в Армении пенсионные взносы по условиям СИДН. Но армянские ИП, иностранцы из государств, не ратифицировавших СИДН (вне зависимости от наличия ВНЖ), и граждане Армении обязаны делать пенсионные отчисления.
Социальный взнос составляет ֏4500 ($11) за каждого сотрудника, платят резиденты и нерезиденты.
Гербовый сбор — ֏1500 ($1,2) за каждого сотрудника, платят резиденты и нерезиденты.
Налог на наследство
Отсутствует.
Роялти
10% для резидентов и нерезидентов страны.
Налоги для инвесторов
Дивиденды
В 2023 году ставка налога на дивиденды составляет 5% (против 10% в 2022 году). Если дивиденды поступили от компании-налогового резидента Армении, налог можно вернуть.
Налог на прирост капитала
0%.
Приобретение недвижимости
За истекший год чаще всего недвижимость в Армении покупали россияне (на втором месте среди иностранцев — граждане США).
Приобретать, сдавать в аренду и продавать недвижимость в Армении имеют право все, в том числе иностранные граждане и нерезиденты страны. Сделка купли-продажи недвижимости облагается фиксированными сборами в ֏77 тыс. — 195 тыс. ($200-500). В эту сумму входят:
- сбор за право собственности — ֏ 20186 ($52);
- государственная регистрация — ֏15916 ($41);
- нотариальный сбор — 8 тыс.— ֏12 тыс. ($21-31);
- сертификат — ֏8152 ($21);
- нотариальное заверение — ֏3882 ($10).
Величина сбора не зависит от стоимости объекта. Обычно сборы и пошлины при покупке недвижимости в Армении оплачивает покупатель, но по договоренности сумму можно разделить между продавцом и покупателем или оставить для оплаты продавцу.
Владение недвижимостью
Каждый собственник, независимо от статуса налогового резидентства, обязан платить налог. Процент ежегодного налога рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от кадастровой стоимости объекта:
|Жилая недвижимость
|Апартаменты
|стоимость
|налоговая ставка
|стоимость
|налоговая ставка
|до ֏120 млн ($308 896)
|0,05-0,6%
|до ֏100 млн ($257 413)
|0,05-0,6%
|֏120 млн — 200 млн ($308 896 — 514 827)
|0,6-1%
|֏100 млн — 200 млн ($257 413 — 514 827)
|1%
|свыше ֏200 млн ($514 827)
|1,5%
|свыше ֏200 млн ($514 827)
|1,5%
Сдача недвижимости в аренду
В Армении доход от аренды недвижимости облагается налогом в 10%. Если годовой доход от сдачи недвижимости в аренду свыше ֏60 млн ($154 523), превышающая часть дополнительно облагается 10% налогом.
Продажа недвижимости
Для физических лиц продажа жилой, некоммерческой недвижимости не облагается налогом, а юридическим лицам предстоит уплатить налог от 10 до 20%.
Налоги для бизнеса
Полная релокация бизнеса или смена юрисдикции
После напряжения политической обстановки многие контрагенты отказались сотрудничать с российскими компаниями. Армения оказалась пригодной юрисдикцией для российского бизнеса в том числе тем, что для финансовых операций здесь действуют и европейская система SWIFT, и российская — СПИФ.
Благодаря членству в ЕАЭС, на армянские счета можно зачислять любую валюту, включая рубль. А с марта 2022 года Министерство финансов Армении запустило рабочую группу для переноса иностранного бизнеса.
Но из-за спроса на регистрацию бизнеса в Армении и наплыва «карточных туристов» (иностранцев, приезжавших в Армению на несколько дней для оформления банковских карт), процедуру банковского комплаенса ужесточили.
Открытие счета и регистрация компании
«Средний срок открытия счета при наличии всех документов — 5-7 рабочих дней. Регистрация компании занимает всего час», — отмечает директор компании «Степ Консалтинг» Сергей Мурдян.
В некоторых случаях при помощи компаний-посредников и эти сроки могут быть уменьшены: «В апреле 2023 года ИП в Армении можно открыть за один день, в этот же день — подать заявки на открытие счета в банк.
Обычно банки, с которыми мы сотрудничаем, дают ответ на следующий день. Через три дня готова банковская карта, — объясняет Лилия Арескина, аналитик консалтинговой компании Relocation Arm. — Открыть ИП или ООО можно и по доверенности, без физического присутствия в стране, а вот банки, к сожалению, требуют личного присутствия. Таким образом, регистрацию бизнеса и открытие счета можно уместить даже в два дня».
Регистрация ИП в Армении гражданам России доступна без вида на жительство. Вместе с тем, зарегистрированная организация может быть поводом к дальнейшему получению ВНЖ.
После регистрации компании можно подать заявление на специальный налоговый режим — аналог УСН в России. Если этого не сделать, организация будет на общем режиме налогообложения, без льгот. Насколько выгоден тот или иной режим, эксперты советуют просчитывать индивидуально в каждом случае.
Типы налогообложения для компаний в Армении
В Армении применяются три основных типа налогообложения:
|Годовой оборот
|Налоговая ставка
|До ֏24 999 999 ($64 353)
|Специальная фиксированная ставка 5 тыс. ֏ в месяц ($12) на каждого сотрудника для микропредприятий (аналог самозанятости)
|От ֏25 млн до 115 млн (от $64 384 до 296 170 )
|Упрощенный режим (аналог УСН) от 1,5 до 5% налог на оборот в зависимости от сферы деятельности
|Свыше ֏115 млн ($296 170)
|
Общий режим налогообложения
Рассмотрим каждый налоговый режим подробнее.
Спецрежим для микропредприятий (аналог самозанятости)
Этот налоговый режим могут применять физические лица, ИП и предприятия. Годовая выручка на этом режиме не может превышать ֏24 999 999 ($64 353). За каждого сотрудника необходимо уплатить налог в ֏5 тыс. ($12) ежемесячно.
Налог с оборота (аналог УСН)
Уплата этого налога, как правило, заменяет общий режим налогообложения (уплату налога на прибыль и НДС), в некоторых случаях к налогу с оборота добавляется НДС. На этом режиме компания платит от 1,5 до 10% от прибыли.
Например, сфера услуг и торговли облагается налогом с оборота в 5%, а прибыль от арендной платы — 10%. Ограничение по выручке составляет ֏115 млн в год. При превышении лимита придется перейти на общую систему налогообложения.
Еще обязательные платежи на этой форме налогообложения:
- ежемесячные социальные выплаты ֏5 тыс. ($12);
- подоходный налог ֏5 тыс. ($12);
- ежегодный военный налог (взносы в страховой фонд военнослужащих) в зависимости от оборота: от ֏1,5 тыс. до 15 тыс. ($ 3 — 38 ).
Общий налоговый режим
Общая процедура налогообложения в Армении включает налог на прибыль и НДС.
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Корпоративный подоходный налог (КПН) / налог на прибыль (аналог ОСНО)
Уплачивают и индивидуальные предприниматели, и организации. Налог на прибыль составляет 18% от всех доходов физических лиц. За сотрудников налог удерживает организация.
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НДС
Еще один налог на общем режиме налогообложения в Армении — налог на добавленную стоимость (НДС). Как и в России, его ставка составляет 20% — на внутреннем рынке Армении и при импорте товаров. Экспортные товары или услуги облагаются нулевой ставкой НДС. При этом в Армении отчетность по НДС сдается каждый месяц, а не ежеквартально, как в России.
Льготы для IT-стартапов
По закону о господдержке IT-компаний, ИП или компании в Армении могут рассчитывать на налоговые льготы сроком до пяти лет, если получить специальный сертификат в течение 90 дней после регистрации (подробный стартап-гид по Армении читайте по ссылке). Эти льготы выделяют Армению среди прочих государств, создавая тот самый «налоговый рай для IT-стартапов»:
- нулевой налог на прибыль;
- нулевой НДС;
- 10% подоходный налог;
- 5% подоходный налог на дивиденды.
Чтобы получить сертификат, дающий право на эти льготы, компания должна соответствовать следующим критериям:
- иметь не более 30 сотрудников;
- заниматься компьютерной анимацией или моделированием, разработкой ПО, консалтингом в IT, веб-разработкой или разработкой электронных систем, хостингом, обработкой данных, образованием в области IT и т.д.;
- компания не должна быть дочерней по отношению к другому юрлицу;
- акционеры не должны владеть акциями другого IT-стартапа на текущий момент и в течение последних трех лет, а также не должны быть индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере IT.
Сертификат необходимо получать в Министерстве высокотехнологичной промышленности и подтверждать ежеквартально.
«Например, вы программист, зарегистрировали в Армении ИП и наняли одного сотрудника, получили IT-сертификат, а значит, работаете по основной системе налогообложения. За нанятого сотрудника вы обязаны уплатить подоходный налог 10%, социальные выплаты и гербовый сбор (если сотрудник — гражданин РА или имеет резидент-карту).
А за ИП вы платите социальный взнос и гербовый сбор (размер зависит от годового оборота), а также НДС 20%, потому что не облагается НДС только предоставление IT-услуг за пределами Армении. А внутри страны НДС платить нужно. Дивидендов у ИП нет, как и нет налога на прибыль», — объясняет специалист по налогам Многофункционального центра поддержки бизнеса AM.BUSINESS Тигран Атшемян.
Подробнее о налогах и условиях для стартапов в разных странах читайте в специальном проекте RB.RU.
Резюме
Системы налогообложения Армении и РФ в чем-то похожи. Например:
|В России
|В Армении
|НДФЛ
|Подоходный налог
|Самозанятость
|Фиксированная ставка для микропредприятий ֏5 тыс. в месяц за сотрудника
|УСН
|Налог с оборота
|ОСНО
|КНП
Отличительная черта налоговой системы Армении — более частая подача деклараций, что создает дополнительную нагрузку на бухгалтеров. Например, отчетность по НДС в Армении сдаётся ежемесячно, в то время как в России — ежеквартально.
От других стран ближнего зарубежья Армению отличает ратифицированное Соглашение об избежании двойного налогообложения (благодаря которому гражданин РФ может не платить налоги в России, а также не делать пенсионные отчисления в Армении), но главное — льготы для IT-компаний.
«На сегодняшний день плюсов ведения IT-бизнеса в Армении достаточно много, — подчеркивает директор компании “Степ Консалтинг” Сергей Мурдян. — Это и налоговые льготы, которые предполагают 10% ставку НДФЛ, и 0% налога на прибыль, и программы налогового стимулирования в виде возврата НДФЛ.
Ещё один плюс — установившаяся стартап-экосистема: ряд армянских стартапов уже всемирно известны или являются компаниями-единорогами — например, Krisp или Picsart.
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IT-бизнес в Армении — это еще и возможность завести новые знакомства, ведь в Кремниевой долине много армянских деятелей, а Армения играет роль моста. Также в стране проходят регулярные мероприятия в сфере IT и присутствует заботливое отношение со стороны Правительства Армении. А сейчас в стране хороший период найма, поскольку приехало большое количество высококвалифицированных специалистов». При этом сложности IT-отрасли в Армении, по словам Сергея Мурдяна, связаны, в основном, с дефицитом жилого фонда в стране.
Фото: предоставлены спикерами
Фото на обложке: Leonid Andronov // shutterstock
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