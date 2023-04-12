Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов

В 2022 году около 100 тысяч граждан РФ переехали в Армению и вложили $134 млн в экономику страны. За счет релокации российского бизнеса экономика выросла на 12,6%, превысив самые смелые прогнозы. Разбираемся в налоговых обязательствах и льготах на апрель 2023 года.

Армения популярна среди отечественных предпринимателей не только благодаря дружелюбному отношению местных жителей, теплому климату и широкой распространенности русского языка. Большой плюс страны — состоявшаяся IT-экосистема с низкими налогами для отрасли.

Содержание:

Налоги для физических лиц

Как стать налогоплательщиком в Армении

Получить статус налогового резидента можно, если соблюдено хотя бы одно из условий:

проживание в стране минимум 183 дня в году (при этом дни приезда и отъезда считаются полноценными);

приобретение недвижимости;

наличие родственников на территории страны;

обучение в Армении несовершеннолетних детей;

работа на территории страны.

Последние четыре пункта объединены в законе понятием «центр жизненных интересов» человека — экономических и социальных. Но даже при соблюдении одного или нескольких вышеперечисленных условий стопроцентную гарантию получения резидентства дать нельзя: каждый случай рассматривается отдельно.

Пример: Семья одного менеджера живет в России, семья другого — в Армении. Чтобы стать налоговым резидентом РФ, первый должен провести минимум 183 дня в России.

Второму для формирования налоговых связей с Арменией может быть достаточно присутствия семьи на ее территории.

Физические лица-налоговые резиденты Армении уплачивают налоги и с доходов на территории страны, и со своих доходов по всему миру.

Нерезиденты Армении обязаны делать отчисления только с доходов, полученных на территории Армении. Это касается и физических, и юридических лиц.

Между Россией и Арменией действует Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), поэтому дважды платить один и тот же налог не потребуется. Соседняя Грузия, например, не ратифицировала СИДН.

Подоходный налог (аналог НДФЛ в России)

С 2023 года подоходный налог в Армении снизился до 20%. Его ставка одинакова для резидентов и нерезидентов страны.

Например: бухгалтер в РФ имел статус самозанятого и релоцировался в Армению, став ее налоговым резидентом. За прибыль по своей деятельности он должен оплатить в РФ налог 5%, что зачтется в Армении, однако здесь он должен доплатить еще 15%.

Социальные платежи

Помимо подоходного налога, работодатель удерживает из зарплаты сотрудников социальные платежи: пенсионный, социальный и гербовый взносы.

Пенсионные взносы рассчитываются по прогрессивной ставке:

Заработная плата До 500 тыс. армянских драмов ($1287 !) Свыше ֏500 тыс. ($1287) Максимальная Пенсионный взнос 4,5% 10% минус ֏27 500 ($70) Не выше ֏74 500 ($191)

Граждане РФ не платят в Армении пенсионные взносы по условиям СИДН. Но армянские ИП, иностранцы из государств, не ратифицировавших СИДН (вне зависимости от наличия ВНЖ), и граждане Армении обязаны делать пенсионные отчисления.

Социальный взнос составляет ֏4500 ($11) за каждого сотрудника, платят резиденты и нерезиденты.

Гербовый сбор — ֏1500 ($1,2) за каждого сотрудника, платят резиденты и нерезиденты.

Налог на наследство

Отсутствует.

Роялти

10% для резидентов и нерезидентов страны.

Налоги для инвесторов

Дивиденды

В 2023 году ставка налога на дивиденды составляет 5% (против 10% в 2022 году). Если дивиденды поступили от компании-налогового резидента Армении, налог можно вернуть.

Налог на прирост капитала

0%.

Приобретение недвижимости

За истекший год чаще всего недвижимость в Армении покупали россияне (на втором месте среди иностранцев — граждане США).

Приобретать, сдавать в аренду и продавать недвижимость в Армении имеют право все, в том числе иностранные граждане и нерезиденты страны. Сделка купли-продажи недвижимости облагается фиксированными сборами в ֏77 тыс. — 195 тыс. ($200-500). В эту сумму входят:

сбор за право собственности — ֏ 20186 ($52);

государственная регистрация — ֏15916 ($41);

нотариальный сбор — 8 тыс.— ֏12 тыс. ($21-31);

сертификат — ֏8152 ($21);

нотариальное заверение — ֏3882 ($10).

Величина сбора не зависит от стоимости объекта. Обычно сборы и пошлины при покупке недвижимости в Армении оплачивает покупатель, но по договоренности сумму можно разделить между продавцом и покупателем или оставить для оплаты продавцу.

Владение недвижимостью

Каждый собственник, независимо от статуса налогового резидентства, обязан платить налог. Процент ежегодного налога рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от кадастровой стоимости объекта:

Жилая недвижимость Апартаменты стоимость налоговая ставка стоимость налоговая ставка до ֏120 млн ($308 896) 0,05-0,6% до ֏100 млн ($257 413) 0,05-0,6% ֏120 млн — 200 млн ($308 896 — 514 827) 0,6-1% ֏100 млн — 200 млн ($257 413 — 514 827) 1% свыше ֏200 млн ($514 827) 1,5% свыше ֏200 млн ($514 827) 1,5%

Сдача недвижимости в аренду

В Армении доход от аренды недвижимости облагается налогом в 10%. Если годовой доход от сдачи недвижимости в аренду свыше ֏60 млн ($154 523), превышающая часть дополнительно облагается 10% налогом.

Продажа недвижимости

Для физических лиц продажа жилой, некоммерческой недвижимости не облагается налогом, а юридическим лицам предстоит уплатить налог от 10 до 20%.

Налоги для бизнеса

Полная релокация бизнеса или смена юрисдикции

После напряжения политической обстановки многие контрагенты отказались сотрудничать с российскими компаниями. Армения оказалась пригодной юрисдикцией для российского бизнеса в том числе тем, что для финансовых операций здесь действуют и европейская система SWIFT, и российская — СПИФ.

Благодаря членству в ЕАЭС, на армянские счета можно зачислять любую валюту, включая рубль. А с марта 2022 года Министерство финансов Армении запустило рабочую группу для переноса иностранного бизнеса.

Но из-за спроса на регистрацию бизнеса в Армении и наплыва «карточных туристов» (иностранцев, приезжавших в Армению на несколько дней для оформления банковских карт), процедуру банковского комплаенса ужесточили.

Открытие счета и регистрация компании

Сергей Мурдян

«Средний срок открытия счета при наличии всех документов — 5-7 рабочих дней. Регистрация компании занимает всего час», — отмечает директор компании «Степ Консалтинг» Сергей Мурдян.

Лилия Арескина

В некоторых случаях при помощи компаний-посредников и эти сроки могут быть уменьшены: «В апреле 2023 года ИП в Армении можно открыть за один день, в этот же день — подать заявки на открытие счета в банк.

Обычно банки, с которыми мы сотрудничаем, дают ответ на следующий день. Через три дня готова банковская карта, — объясняет Лилия Арескина, аналитик консалтинговой компании Relocation Arm. — Открыть ИП или ООО можно и по доверенности, без физического присутствия в стране, а вот банки, к сожалению, требуют личного присутствия. Таким образом, регистрацию бизнеса и открытие счета можно уместить даже в два дня».

Регистрация ИП в Армении гражданам России доступна без вида на жительство. Вместе с тем, зарегистрированная организация может быть поводом к дальнейшему получению ВНЖ.

После регистрации компании можно подать заявление на специальный налоговый режим — аналог УСН в России. Если этого не сделать, организация будет на общем режиме налогообложения, без льгот. Насколько выгоден тот или иной режим, эксперты советуют просчитывать индивидуально в каждом случае.

Типы налогообложения для компаний в Армении

В Армении применяются три основных типа налогообложения:

Годовой оборот Налоговая ставка До ֏24 999 999 ($64 353) Специальная фиксированная ставка 5 тыс. ֏ в месяц ($12) на каждого сотрудника для микропредприятий (аналог самозанятости) От ֏25 млн до 115 млн (от $64 384 до 296 170 ) Упрощенный режим (аналог УСН) от 1,5 до 5% налог на оборот в зависимости от сферы деятельности Свыше ֏115 млн ($296 170) Общий режим налогообложения 20% НДС

18% налог на прибыль (аналог ОСНО)

Рассмотрим каждый налоговый режим подробнее.

Спецрежим для микропредприятий (аналог самозанятости)

Этот налоговый режим могут применять физические лица, ИП и предприятия. Годовая выручка на этом режиме не может превышать ֏24 999 999 ($64 353). За каждого сотрудника необходимо уплатить налог в ֏5 тыс. ($12) ежемесячно.

Налог с оборота (аналог УСН)

Уплата этого налога, как правило, заменяет общий режим налогообложения (уплату налога на прибыль и НДС), в некоторых случаях к налогу с оборота добавляется НДС. На этом режиме компания платит от 1,5 до 10% от прибыли.

Например, сфера услуг и торговли облагается налогом с оборота в 5%, а прибыль от арендной платы — 10%. Ограничение по выручке составляет ֏115 млн в год. При превышении лимита придется перейти на общую систему налогообложения.

Еще обязательные платежи на этой форме налогообложения:

ежемесячные социальные выплаты ֏5 тыс. ($12);

подоходный налог ֏5 тыс. ($12);

ежегодный военный налог (взносы в страховой фонд военнослужащих) в зависимости от оборота: от ֏1,5 тыс. до 15 тыс. ($ 3 — 38 ).

Общий налоговый режим

Общая процедура налогообложения в Армении включает налог на прибыль и НДС.

Корпоративный подоходный налог (КПН) / налог на прибыль (аналог ОСНО)

Уплачивают и индивидуальные предприниматели, и организации. Налог на прибыль составляет 18% от всех доходов физических лиц. За сотрудников налог удерживает организация.

НДС

Еще один налог на общем режиме налогообложения в Армении — налог на добавленную стоимость (НДС). Как и в России, его ставка составляет 20% — на внутреннем рынке Армении и при импорте товаров. Экспортные товары или услуги облагаются нулевой ставкой НДС. При этом в Армении отчетность по НДС сдается каждый месяц, а не ежеквартально, как в России.

Льготы для IT-стартапов

По закону о господдержке IT-компаний, ИП или компании в Армении могут рассчитывать на налоговые льготы сроком до пяти лет, если получить специальный сертификат в течение 90 дней после регистрации (подробный стартап-гид по Армении читайте по ссылке). Эти льготы выделяют Армению среди прочих государств, создавая тот самый «налоговый рай для IT-стартапов»:

нулевой налог на прибыль;

нулевой НДС;

10% подоходный налог;

5% подоходный налог на дивиденды.

Чтобы получить сертификат, дающий право на эти льготы, компания должна соответствовать следующим критериям:

иметь не более 30 сотрудников;

заниматься компьютерной анимацией или моделированием, разработкой ПО, консалтингом в IT, веб-разработкой или разработкой электронных систем, хостингом, обработкой данных, образованием в области IT и т.д.;

компания не должна быть дочерней по отношению к другому юрлицу;

акционеры не должны владеть акциями другого IT-стартапа на текущий момент и в течение последних трех лет, а также не должны быть индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере IT.

Сертификат необходимо получать в Министерстве высокотехнологичной промышленности и подтверждать ежеквартально.

Тигран Атшемян

«Например, вы программист, зарегистрировали в Армении ИП и наняли одного сотрудника, получили IT-сертификат, а значит, работаете по основной системе налогообложения. За нанятого сотрудника вы обязаны уплатить подоходный налог 10%, социальные выплаты и гербовый сбор (если сотрудник — гражданин РА или имеет резидент-карту).

А за ИП вы платите социальный взнос и гербовый сбор (размер зависит от годового оборота), а также НДС 20%, потому что не облагается НДС только предоставление IT-услуг за пределами Армении. А внутри страны НДС платить нужно. Дивидендов у ИП нет, как и нет налога на прибыль», — объясняет специалист по налогам Многофункционального центра поддержки бизнеса AM.BUSINESS Тигран Атшемян.

Подробнее о налогах и условиях для стартапов в разных странах читайте в специальном проекте RB.RU.

Резюме

Системы налогообложения Армении и РФ в чем-то похожи. Например:

В России В Армении НДФЛ Подоходный налог Самозанятость Фиксированная ставка для микропредприятий ֏5 тыс. в месяц за сотрудника УСН Налог с оборота ОСНО КНП

Отличительная черта налоговой системы Армении — более частая подача деклараций, что создает дополнительную нагрузку на бухгалтеров. Например, отчетность по НДС в Армении сдаётся ежемесячно, в то время как в России — ежеквартально.

От других стран ближнего зарубежья Армению отличает ратифицированное Соглашение об избежании двойного налогообложения (благодаря которому гражданин РФ может не платить налоги в России, а также не делать пенсионные отчисления в Армении), но главное — льготы для IT-компаний.

«На сегодняшний день плюсов ведения IT-бизнеса в Армении достаточно много, — подчеркивает директор компании “Степ Консалтинг” Сергей Мурдян. — Это и налоговые льготы, которые предполагают 10% ставку НДФЛ, и 0% налога на прибыль, и программы налогового стимулирования в виде возврата НДФЛ.

Ещё один плюс — установившаяся стартап-экосистема: ряд армянских стартапов уже всемирно известны или являются компаниями-единорогами — например, Krisp или Picsart.

Читайте также про 10 стартапов из Армении, которые достигли успеха за рубежом.

IT-бизнес в Армении — это еще и возможность завести новые знакомства, ведь в Кремниевой долине много армянских деятелей, а Армения играет роль моста. Также в стране проходят регулярные мероприятия в сфере IT и присутствует заботливое отношение со стороны Правительства Армении. А сейчас в стране хороший период найма, поскольку приехало большое количество высококвалифицированных специалистов». При этом сложности IT-отрасли в Армении, по словам Сергея Мурдяна, связаны, в основном, с дефицитом жилого фонда в стране.

Фото: предоставлены спикерами

Фото на обложке: Leonid Andronov // shutterstock