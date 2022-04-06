Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Поделиться:
Организации, где можно привлечь финансирование для выхода на новый рынок
Инвестиции
Российский венчурный фонд, помогающий проектам с выходом на международные рынки
Платформа соединяет международных инвесторов с основателями из Восточной Европы, которые или уже создали компании в США, Европе, регионах MENA или LATAM или в моменте занимаются релокацией своего технологического бизнеса
Компания помогает портфельным стартапам открывать офисы в Китае и находить партнеров среди инкубаторов
Продвижение проектов в Китай
Агенство, которое помогает стартапам и технологическим компаниям выходить на рынок США
Регуляторная песочница в Казахстане
Венчурный фонд, который помогает компаниям масштабироваться в Европе
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — ИнвестицииНаталия Рябцева