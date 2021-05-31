Русские за границей: подборка бизнес-сообществ

Для предпринимателей, чьи деловые интересы выходят за пределы российского рынка, доступны русскоговорящие сообщества в других странах. Рассказываем, где искать поддержку при выходе на новый рынок или в процессе релокации.

Подобные клубы не просто удовлетворяют потребность предпринимателей в общении и обмене опытом — часто именно на таких встречах бизнесмены могут получить ценные контакты и помощь в решении насущных проблем, связанных с компанией.

Бизнес-клубы стали появляться в России в 90-х годах XX века. Их главная цель — объединять предпринимателей, преимущественно с равным уровнем доходов и социальным статусом.

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Русские в Европе

Сообщество русскоговорящих предпринимателей в Германии. Цель сообщества — помочь участникам влиться в экономическую, политическую и общественную жизнь страны. BRU предлагает консультативную поддержку, расширение контактной базы, организацию семинаров, встреч и других мероприятий c фаундерами.

Сообщество регулярно проводит офлайн-встречи, где можно обменяться контактами с другими предпринимателями, рассказать о своем бизнесе и задать все интересующие вопросы членам правления. Информацию об актуальных мероприятиях нужно искать в группе на Facebook. Первая открытая встреча бесплатна, следующие обойдутся в 15 евро (для членов сообщества — бесплатно).

Встреча членов BRU

Каждый месяц BRU проводят обучающие онлайн-семинары. Посещение одного семинара — 30 евро, для членов сообщества — бесплатно.

Чтобы вступить в сообщество, необходимо заполнить заявление, прикрепленное на сайте, и отправить его на электронную почту [email protected].

Закрытое сообщество для тех, кто работает или увлекается сферой IT в Берлине. В группе проводятся регулярно встречи: неформальные и митапы.

Группа дает возможность познакомиться с коллегами, живущими в Берлине: программистами, тестировщиками, стартаперами, дизайнерами, менеджерами, , а также бменяться информацией/опытом.

Участников на данный момент — 24,2 тысячи. Цели группы — знакомство, обмен идеями и опытом в сфере реализации себя в Германии: создание своего дела с нуля, развитие уже состоявшегося бизнеса, поиск работы, партнеров, сотрудников, специалистов. Реклама возможно только в комментариях под постами или на коммерческой основе.

Закрытая группа в Facebook, созданная для общения предпринимателей, которые ведут бизнес в Финляндии. Как заявлено в описании группы, здесь бизнесмены помогают друг другу решать различные экономические и бытовые вопросы, организуют встречи и мероприятия, а также заводят знакомства.

Чтобы попасть в сообщество, нужно подать заявку и рассказать о своем бизнесе или планах на его открытие. На данный момент в группе 1,7 тыс. участников.

Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше, насчитывает более 50 резидентов. В клубе проходят воркшопы, мастер-классы, экскурсии в различные компании, бизнес-завтраки, family-day и другие.

Сообщество ZBIZ.CLUB

Для вступления в сообщество кандидату необходимо владеть собственным бизнесом или быть топ-менеджером, годовой оборот компании должен составлять не меньше миллиона евро, а личный доход потенциального резидента — не меньше 10 тыс. евро ежемесячно. Заявку на членство нужно оставить в соответствующем разделе на сайте.

Чтобы ближе познакомиться с самим клубом и его резидентами, существует гостевой визит. Он предусматривает посещение одного из мероприятий, организованных для резидентов. Стоимость гостевого билета — 16 тыс. руб. или 800 злотых.

Закрытое сообщество русскоговорящих предпринимателей в Польше. Своей задачей Nota bene декларирует объединение крупных русскоговорящих игроков во всех сферах бизнеса в Варшаве.

Клуб регулярно устраивает мероприятия, куда приглашает представителей банков, юристов, маркетологов и других специалистов, которые могут помочь в решении вопросов резидентов.

Чтобы попасть на такое мероприятие, необходимо вступить в закрытую группу на Facebook. Посещение платное, узнать его стоимость можно из анонсов группе.

Модераторы оставляют за собой право выбирать участников мероприятий. Именно они выдают приглашения, вход без которых невозможен. Возрастное ограничение — 23 года.

Группа создана для объединения предпринимателей в городе Вроцлав. В группе есть ведущие специалисты, которые устраивают онлайн-консультации, а также публикуют полезную информацию касательно открытия и ведения бизнеса, трудоустройства работников и ведения бухгалтерии в соответствующий по графику день.

В группе высокая активность, несмотря на значительное количество рекламы. В это сообщество предприниматели обращаются за советом, здесь же ищут инвесторов и рассказывают про свои проекты.

Сообщество русскоговорящих представителей ИТ-отрасли на Кипре существует уже четвертый год. Основатель — Олег Решетников, международный партнер investclub.vс.

Олег Решетников на собрании CypRus_iT

Встречи клуба бесплатны и проходят по средам в Лимассоле, в ресторане Do Wine & Dine. Формат мероприятий — неформальный нетворкинг с вкраплениями питчей и митапами.

Сообщество для бизнесвумен в Испании от ассоциации женщин-предпринимателей «АМЕР». Площадка помогает найти новых партнеров и клиентов, а также наладить профессиональные контакты.

Ассоциация оказывает ряд услуг, среди них: юридическая поддержка, организация мероприятий, сопровождение и ведение переговоров и другие.

Чтобы стать членом ассоциации, необходимо заполнить анкету, пройти собеседование с президиумом и внести взнос (сумму необходимо уточнять в группе на Facebook).

Закрытая группа, предназначенная для помощи малому и среднему бизнесу в Испании. Участников на данный момент — 12,3 тысячи. В группе можно бесплатно публиковать полезные посты. Рекламный день — первого числа каждого месяца.

Публикации могут делать только участники группы, которые зарегистрированы на Facebook дольше четырех месяцев. Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету, где нужно кратко рассказать о своем бизнесе. При вступлении в группу, данную информацию опубликуют.

Закрытая группа с тремя тысячами участников. Цель группы — расширение возможностей для бизнеса, создание новых возможностей для установления контактов, обмена мнениями и опытом в сфере бизнеса в Болгарии, а также для подбора потенциальных партнеров и инвесторов.

Группа предоставляет возможность общения с бизнесменами, работающими в различных отраслях экономики Болгарии. Стать участником может любой желающий.

Международный клуб русскоговорящих предпринимателей в Лондоне. Сейчас в клубе 856 участников из 17 стран. Средний годовой оборот компании-участника — $3,89 миллиона.

Среди резидентов клуба — Александр Ляхоцкий, совладелец Pass the keys, Кирилл Казанцев, владелец i-bonus, Антон Першин, сооснователь KIVALUE Consulting Company, Анатолий Летаев, владелец «Мигронис».

Клубный день — вторник. Четыре вторника — это четыре типа встреч: визиты в крупные компании (BT, Facebook, Google, LinkedIn), peer-to-peer (когда все решают проблему одного человека), бизнес-ужины (где можно познакомиться друг с другом поближе) и мероприятия с «большими» людьми (где можно послушать известных предпринимателей).

Cобрание Young business club

Чтобы попасть в клуб, нужно оставить заявку и пройти интервью с управляющим партнером клуба. После обязательного взноса предприниматель становится членом клуба на шесть месяцев с доступом ко всем ресурсам. По окончании шести месяцев совет участников принимает решение о продлении статуса резидента.

Incircle – это digital сообщество, объединяющее русскоязычных хайнетов (HNWIs) по всему миру для улучшения качества их бизнес- и социальной жизни. Основатели – Дарья Ратобыльская и Сергей Новиков

Incircle способствует онлайн- и оффлайн общению посредством представления сторон друг другу, эксклюзивных мероприятий и активного использования опыта и ресурсов участников для решения разнообразных задач.

Встреча участников Incircle

На сегодняшний день в клубе 350 участников. Все они — инвесторы, предприниматели и члены их семей. Также на платформе Incircle зарегистрированы руководители более 20 семейных офисов (family offices), которые управляют деньгами участников российского списка Forbes.

Общие состояние участников Incircle составляет более $50 миллиардов.

Incircle — закрытая платформа, попасть на которую можно по рекомендации кого-то из текущих участников или же отправив заявку через сайт компании и успешно пройдя интервью с основателями.

Русские в США

Проект, где русскоязычные бизнесмены, которые уже иммигрировали в США, помогают сделать это другим предпринимателям.

Члены сообщества помогают друг другу адаптироваться, делятся полезными контактами, а также проводят офлайн-встречи в большинстве крупных городов страны. За расписанием нужно следить на сайте сообщества. Помимо этого, у клуба есть своя закрытая группа на Facebook.

Также участники проекта готовы инвестировать в интересные проекты и предлагают предпринимателям помощь в ведении бизнеса.

На сайте есть раздел, где собрана огромная база контактов — врачи, аптеки, аренда авто, школы и другие.

Американская бизнес-ассоциация русскоязычных профессионалов со штаб-квартирой в Кремниевой долине. Членами AmBAR являются более 50 тысяч человек. Цель проекта — обеспечить сетевую платформу для технологических предпринимателей, инвесторов венчурного капитала и других бизнес-профессионалов из стран СНГ.

Мероприятие Ambar

Чтобы присоединиться к AmBAR, нужно купить либо годовое индивидуальное членство, либо годовое корпоративное. Членство дает возможность посещать различные мероприятия и конференции и открывает доступ к контактам резидентов.

GoValley — программа погружения в экосистему Кремниевой долины для инвесторов, предпринимателей и профессионалов. Программа рассчитана на восемь дней, во время которых состоится более 20 встреч с различными людьми и стартапами, экскурсии и лекции. Полное расписание можно найти на сайте.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму обратной связи.

Russian Speaking Bears in NYC

Закрытое сообщество, попасть в которое можно только по приглашению одного из резидентов. Обязательное условие для вступления — на постоянной основе проживать в Нью-Йорке (для подтверждения организаторы попросят показать счета за электричество/воду).

Основатель сообщества — Никита Рвачев, продуктовый директор компании Aitarget. Связаться с ним можно на Facebook.

Закрытая группа в Facebook для неформального общения русскоязычных предпринимателей. Для вступления необходимо отправить запрос.

Встреча сообщества в Майями

В группе регулярно публикуются анонсы встреч в Майями, на которых бизнесмены играют в покер, обедают в пекарнях или ходят в баню. Чтобы узнать подробности о встрече, нужно написать ее организатору.

Русские везде

Закрытая группа на Facebook, созданная в 2015 году для объединения русскоязычных бизнесменов в ОАЭ. Для вступления нужно оставить заявку. Основные задачи, которые решает группа: обмен контактами и опытом, развитие существующих бизнесов и открытие новых. Сообщество насчитывает 4,2 тысячи участников.

По пятницам — день партнерства и сотрудничества. В этот день публикуются предложения о партнерстве, идеи для совместных проектов, опросы потенциальных партнеров и другое.

В группе насчитывается 3,2 тысячи участников. Все посты проходят обязательную премодерацию. В объявлениях много спама и предложений о продаже разного имущества, однако есть посты про жизненный опыт, поиск партнеров и так далее.

Венчурная компания Sabra Capital помогает участникам рынка стать частью бизнес-экосистемы Израиля. На сайте компании опубликован список израильских стартапов с русскоговорящими фаундерами. В списке можно найти название компании, ссылку на сайт и имя основателя.

Чтобы получить дополнительную информацию о Sabra или о русскоязычном бизнес-сообществе Израиля, необходимо направить запрос на [email protected]

Все изображения: официальные сайты и соцсети сообществ

Фото на обложке: Бен Дучак/Unsplash

