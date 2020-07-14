Rusbase рекомендует: список качественных предпринимательских сообществ

Rusbase представляет обновленный список предпринимательских сообществ, где можно пообщаться с единомышленниками на одном языке и получить новые знания. Несмотря на пандемию и ограничения, они продолжают принимать участников и устраивать встречи — пусть пока и онлайн.

Мы выступаем за развитие бизнес-среды в нашей стране. Качественный нетворкинг и образование предпринимателей – одно из необходимых условий.

Rusbase Mates

Лидер

Нет лидера.

О сообществе

Офлайн-сообщество Rusbase — читателей издания (предпринимателей, инвесторов, людей из мира технологий и инноваций), героев материалов и участников наших мероприятий.

Формат

На текущий момент Facebook-бот Rusbase Mates остановил свою работу. Команда Rusbase перезапустит сервис до конца 2020 года. Он будет доступен на сайте rb.ru, а также переедет на платформу Telegram.



Базой сервиса станет чат-бот для нетворкинга Friday. Бот каждую неделю будет спрашивать участников, хотят ли они получить контакты других членов сообщества и устроить офлайн-встречу. Дальше участники «пары» самостоятельно связываются друг с другом и выбирают удобное им время и место.

Как попасть

Заполнить анкету. Чтобы узнать, когда появится анкета, следите за соцсетями и сайтом Rusbase.

Стоимость

Подписка — 1000 рублей за четыре встречи.

Контакты

https://rb.ru/

Отдельная страница появится до конца 2020 года.

Go Global World

Основатель

Данил Кислинский — серийный предприниматель и сертифицированный венчурный инвестор.

О сообществе

Go Global World — некоммерческое международное комьюнити для предпринимателей, которые говорят по-английски и планируют выходить на глобальные рынки. Сообщество помогает решать конкретные задачи бизнесов, находить нужные контакты по всему миру, а также дает предпринимательские знания и «силу» нетворка всем, кто нацелен на глобальный рынок.

Миссия

Создать равный доступ к ресурсам, возможностям и капиталу для современных предпринимателей по всему миру.

Формат

Сообщества в социальных сетях, разделенные по странам. Go Global World проводит видеотрансляции с известными предпринимателями и инвесторами из Кремниевой долины и за ее пределами, собирает в отдельных группах инвесторов и эдвайзеров и открыт к некоммерческим активностям разного формата, направленным на продвижение международного бизнеса.

Как попасть

Стать частью Go Global World могут предприниматели, сфокусированные на глобальном рынке и владеющие английским языком — это обязательно для коммуникации внутри сообщества с участниками из других стран.



Участникам нужно вступить в группы сообщества в соцсетях:



Подробная инструкция.





Стоимость

Бесплатно.





Контакты

[email protected]

Бизнес-клуб Startup Connect

Основатели

Агентство по развитию региона Котка-Хамина Cursor Oy (Финляндия);

Университет ИТМО;

Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK);

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса.

Лидеры

Сергей Трошков, руководитель отдела инвестиций в Cursor Oy;

Сабин Суорса, Project Manager в XAMK;

Елена Гаврилова, директор Центра предпринимательства Университета ИТМО;

Максим Баланев, Исполнительный директор Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса.

О сообществе

Бизнес-клуб Startup Connect — российско-финское сообщество предпринимателей и инвесторов из России, Финляндии и ЕС, направленное на развитие деловых связей, венчурного инвестирования и стартапов. Был создан в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020.

Миссия

Цель клуба — обмен опытом между предпринимателями, бизнес-ангелами и представителями фондов, активизация инвестиций, повышение доли успешных венчурных сделок. Кроме того, сообщество будет помогать инновационным компаниям в экспансии на глобальный рынок.

Формат

Члены клуба могут посещать мероприятия, получают доступ к коворкингам, инвестиционным документам, данным о других участниках, базе стартапов, которые ищут инвестиции, а также PR-поддержку. Также есть возможность соинвестирования.

Как попасть

Инвесторы должны заполнить заявку на сайте и пройти собеседование. Сейчас организаторы отдают предпочтение опытным венчурным инвесторам, которые готовы делиться знаниями с новичками.



Предприниматели, которые хотят привлечь инвестиции, заполняют отдельную заявку. Клуб ищет стартапы с возможностью масштабирования и выхода на глобальный рынок.

Стоимость

В 2020 году вступить можно бесплатно, а в дальнейшем условия участия определят члены клуба.

Контакты

http://ru.startupconnect.info/business-club

http://startupconnect.info/contacts

Heg.ai

Лидер

Павел Хегай — интернет-предприниматель, сооснователь агентства LikeVR и эксперт в сфере нетворкинга.

О сообществе

Heg.ai — онлайн-сообщество для нетворкинга предпринимателей и специалистов. Создавалось на базе курса по нетворкингу, но сейчас обучение стало опциональным.

Миссия

Основной задачей сообщества является помощь интернет-предпринимателям в выходе на зарубежные рынки. Heg.ai помогает в этом, объединяя как предпринимателей, так и различных экспертов и специалистов с нужными компетенциями (юристы, маркетологи, разработчики, венчурные инвесторы и т.д.).

Формат

Общение между участниками сообщества происходит в онлайне. До карантина проходили и оффлайн встречи. Основными каналами коммуникации являются Telegram, где есть общий чат, и Zoom, в котором проводятся онлайн-вебинары на актуальные темы.

Как попасть

Для того чтобы попасть в сообщество, необходимо оставить заявку на сайте. С желающими связывается сотрудник, рассказывает про сообщество и предлагает назначить звонок с основателем. Если собеседование прошло успешно, новый участник оплачивает взнос и проходит образовательный модуль по нетворкингу.

Стоимость

Разовый платеж — 10 тыс. рублей.

Контакты

https://heg.ai

[email protected]

«Место»

Лидеры

Яна Белова, CEO Blue Ocean Bureau;

Андрей Дороничев, директор по продуктам Google;

Николай Давыдов, сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital и компании Cherry Labs.



Полный список сооснователей: https://mesto.co/cocreators

О сообществе

«Место» — сообщество предпринимателей, инвесторов и специалистов, которые помогают друг другу создавать полезные компании и продукты.

Миссия

Помогать людям делиться идеями и воплощать их в совместных проектах.

Формат

«Место» работает на базе платформы Openland. Участники могут подписываться на тематические каналы и общаться в них с другими пользователями.

Как попасть

Чтобы попасть в сообщество, нужно получить персональное приглашение и оставить заявку на сайте. После проверки анкеты на почту приходит письмо со ссылкой для входа в сообщество.

Стоимость

Бесплатно.

Контакты

https://mesto.co/

[email protected]

Openland

Основатели

Юрий Лифшиц и Степан Коршаков.

О сообществе

Openland — мессенджер для сообществ. В их числе — «Место», открытые бизнес-группы, созданные командой Openland, в том числе Russian Founders, YC Applicants Help (для поступающих в YCombinator) и группы для отдельных индустрий и городов. В Openland можно найти как русскоязычные, так и англоязычные группы. Каталог открытых групп можно изучить по ссылке.

Миссия

Дать людям возможность общаться по интересам, узнавать новое и помогать другим.

Формат

Есть возможность создавать внутренние закрытые сообщества из многих чат-групп, читать все сообщества в одном месте, уходить в ветку комментариев под сообщением, ставить реакции к сообщениям, и переходить в звонок или видеочат одним кликом.

Как попасть

Чтобы попасть в открытую группу, нужно зарегистрироваться на сайте или скачать приложение. Каждый организатор закрытого сообщества сам определяет правила вступления.

Стоимость

Есть как платные, так и бесплатные группы. Закрытые сообщества самостоятельно определяют цену.

Контакты

https://openland.com/

[email protected]

ISDEF (Independent Software Developers Forum)

Лидеры

Павел Козловский, Алексей Ровдо.

О сообществе

Ассоциация появилась в 2004 году — тогда русскоязычные производители программного обеспечения решили объединиться, чтобы вместе защищать свои интересы. Позже к ним присоединились и другие IT-компании, занимающиеся продажами зарубежных продуктов, созданием ПО на заказ, маркетингом и прочими направлениями.

Миссия

Цель ассоциации — взаимопомощь участников, обмен опытом и знаниями, обучение работе на международном рынке.

Формат

ISDEF проводит регулярные конференции.

Как попасть

Есть два пути вступления в ассоциацию:

По рекомендации двух действующих членов. После участия в конференции.

В ISDEF принимаются физические лица, а не компании.

Стоимость

Взнос в 2020 году — 16 тыс. рублей.

Контакты

https://www.isdef.org/

https://t.me/isdef

https://www.facebook.com/isdef/

Social Boss: сообщество социальных предпринимателей

Основатель

Екатерина Курашева — социальный предприниматель, активистка, соосновательница фестиваля «Young Old: новые старшие» и проектной лаборатории Young Old.

О сообществе

Было создано в марте 2020 года для для поиска новых идей продуктов и каналов продвижения в социальном бизнесе.

Миссия

Создать тренд на социальное предпринимательство в России, сделать подобный бизнес более медийным и современным с точки зрения инструментов и «упаковки» и показать, что он может быть устойчивый и конкурентоспособным.

Формат

Общение в группе в Facebook, онлайн-встречи с экспертами по маркетингу, нетворкингу, привлечению партнеров и другим темам.

Как попасть

Быть социальным предпринимателем или активистом, иметь открытую страницу на Facebook, оставить заявку на вступление в группу и рассказать, почему вы считаете себя социальным лидером.

Стоимость

Бесплатно. В будущем возможны донаты для организации офлайн-встреч и приглашения экспертов.

Контакты

Facebook

Инвестиционный импакт-клуб «Хедлайнеры»

Основатели

Алексей Чумаков и Михаил Палей, серийные предприниматели и менторы стартапов.

О сообществе

Клуб был создан, чтобы объединить лидеров инновационных отраслей, развивающих бизнес не только ради прибыли, но также для позитивных преобразований общества. В первую очередь это EdTech, MedTech, FoodTech, ClearTech, и другие направления, укладывающиеся в концепцию устойчивого развития и импакт-инвестирования.

Формат

Закрытые выступления, открытые онлайн-лекции.

Как попасть

Участники должны соответствовать следующим критериям:

оборот компании от 100 млн рублей;

присутствие в открытых топ-рейтингах;

использование инновационных технологий;

ориентация на импакт-бизнес.

Стоимость

Бесплатно.

Контакты

http://head.vc/

Startup Leadership Program

Лидеры

Николай Антонов и Вадим Дьяков.

О сообществе

Московская глава SLP входит в глобальную сеть, объединяющую 19 городов в 10 странах с более чем 3500 участников по всему миру от Сан-Франциско до Мельбурна. Сообщество SLP Moscow предоставляет несколько форматов взаимодействия: обучение в очном формате, встречи random coffee и мастермайнд, вечеринки Alumni и даже выездной лагерь на фестивале «Огонек».

Формат

Классы очной программы проходят с октября по апрель раз в две недели.

Все hard & soft skills, необходимые основателю стартапа и CEO растущей компании, собраны в программе в формате peer-to-peer из 20 тематических классов. Контент и спикеров для каждого из классов готовит один или несколько участников текущего набора SLP fellows.

Как попасть

Участники программы отбираются в первую очередь по рекомендациям выпускников SLP среди предпринимателей с опытом. Подать заявку на участие можно через сайт. Отбор и интервью стартуют в начале августа.

Стоимость

Участие в наборе SLP Moscow 2020-21 — 100 тыс. рублей

Контакты

https://startupleadership.ru/

[email protected]

The Gate Club (The G8 Club)

Лидер

Александр Углов — венчурный инвестор, LP инвестиционной компании Altergate, Venture Partner в FoundersLane, управляющий партнер в Vinci Blockchain Foundation.

О сообществе

Сообщество для технологических предпринимателей и инвесторов, было создано в 2019 году. До пандемии мероприятия проходили каждый четверг бесплатно при поддержке Агентства Инноваций Москвы на бизнес-площадке Цифрового делового пространства.

Миссия

Цель The Gate Club — объединить три основных компонента для старта новых бизнесов: эксперты (опыт и спрос), стартапы (проектные команды и решения), венчурные инвесторы (инвестиции и партнеры).

Формат

Открытые мероприятия, онлайн-трансляции. Скоро клуб откроет новый формат закрытых встреч The G8 Prime по платной подписке с мировыми технологическими экспертами, инвесторами и лидерами цифровой трансформации. Внутри клуба появятся программы обучения для резидентов. Также готовится к перезапуску Venture Show — прямые интервью с венчурными капиталистами и экспертами.

Как попасть

Правила участия в мероприятиях публикуются в социальных сетях клуба.

Стоимость

Открытые мероприятия бесплатны. Планируется запуск подписки с тарифами от 30 тыс. рублей в год.

Контакты

http://theg8.club/

https://www.facebook.com/theg8club/

https://t.me/theg8club

Skolkovo Startup Academy

Лидер

Дарья Лосева.

О сообществе

Образовательная программа для предпринимателей на этапе первых продаж или с проектом масштабирования бизнеса.

Формат

Обучение проходит в модульном формате и включает в себя лекции и практические занятия в течение пяти месяцев. После прохождения программы предприниматели попадают в сообщество Alumni SKOLKOVO Startup Academy.

Здесь организовываются образовательные программы, контентные мероприятия, встречи выпускников, а также участники могут посещать программу и делиться экспертизой с новыми студентами.

Как попасть

Пройти обучение по программе и стать выпускником.

Стоимость

Стоимость программы 650 тысяч рублей.

Контакты

startup.skolkovo.ru

U Skillz

Екатерина Пименова +7 (916) 843-68-67

Лидер

Дмитрий Фалалеев.

О сообществе

Это – бизнес-школа новейших навыков и soft skills: от биохакинга и медитации до менторства и жизни в комьюнити. В сообщество входят развивающиеся менеджеры и молодые предприниматели.

Формат

Программа состоит из двух треков:

образовательный курс – две встречи в месяц,

комьюнити – одна встреча в месяц.

Взаимодействие проходит в формате case study, community education.

Как попасть

Войти в сообщество можно двумя способами: приобрести абонемент или оплатить разовое посещение.

Стоимость

Стоимость разового посещения:

2700 рублей – личное посещение,

1000 рублей – онлайн-трансляция.

Стоимость абонемента:

6600 рублей – за три события,

18900 рублей – за девять событий.

Контакты

uskillz.com

Talk Menn

Лидеры

Алексей и Анастасия Менн.

О сообществе

Комьюнити как для состоявшихся предпринимателей, так и для тех, кто только начинает свой путь.

Формат

Небольшие группы по 10-12 человек собираются раз в несколько месяцев.

Формат проведения – бранч. В программе вино, шампанское, еда и обсуждение актуальных вопросов. Каждый из участников получает возможность выступить с рассуждением на заданную тему, поделиться опытом и знаниями.

Как попасть

Подписаться на Алексея Менна в Facebook, дождаться анонса следующей встречи и написать ему о желании участвовать.

Стоимость

12 тысяч рублей.

Контакты

Facebook

JungleRoad

Лидер

Альфия Мухаметова.

О сообществе

Лагерь для предпринимателей. Смысл этого комьюнити в том, чтобы участники учились друг у друга и делились жизненным опытом.

Формат

Смены проходят два-три раза в год и длятся от четырех до семи дней. Каждый заезд проходит в новой локации. За один раз лагерь принимает от 12 до 20 человек.

Как попасть

Чтобы попасть в лагерь, нужно оставить заявку на сайте, после чего организаторы свяжутся и пообщаются с потенциальным кандидатом.

Стоимость

Стоимость путевок зависит от локации и типа размещения – от 100 тысяч рублей.

Контакты

jungleroad.ru

«Лучше здесь»

Лидер

Михаил Гаврилов.

О сообществе

Это петербургское сообщество, которое объединяет предпринимателей, работающих и черпающих энергию в культурной столице. Миссия комьюнити заключается в том, чтобы «большие» бизнесмены делились опытом с «маленькими», рассказывали свои истории и знакомились между собой.

Формат

Каждый год проходят две большие встречи (по 500 человек) и пять-шесть маленьких (по 60 человек).

Большие встречи проходят в формате выступлений на сцене успешных предпринимателей на заданную тему. После за бокалом вина можно задать вопросы спикерам. Малые встречи – это более камерный формат. Для них выбирается одна узконаправленная тема.

Как попасть

Подать заявку на участие можно на сайте сообщества.

Стоимость

Бесплатно.

Контакты

itsbetterhere.ru

Founders for Founders

Лидеры

У сообщества нет лидера.

О сообществе

Закрытый ивент для предпринимателей, в основном из сферы ИТ. Комьюнити основано на базе закрытого бизнес-клуба Shmit 16.

Формат

Встречи проходят два раза в год, каждый раз в новом городе, где организацией занимается один из участников сообщества. В зале и на сцене только фаундеры, на одной встрече присутствуют от 60 до 90 человек.

Как попасть

Попасть в сообщество можно только по приглашению кого-то из участников.

Стоимость

Ивенты бесплатные, но по традиции все участники «скидываются», чтобы покрыть расходы организатора.

Контакты

Вас должны порекомендовать действующие члены сообщества

CreativeMornings

Лидеры

Юлия Урусова и Дмитрий Абрамов – соорганизаторы московской главы проекта.

О сообществе

Международный некоммерческий формат лекций-завтраков для творческих профессионалов.

Формат

Обычно встречи проходят в одну из пятниц месяца – в Москве чаще всего в последнюю пятницу месяца. Программа встреч четко структурирована и ограничена по времени. Есть прямая видеотрансляция.

Как попасть

Чтобы попасть в сообщество, нужно подписаться на рассылку (скролл вниз до конца страницы) на сайте или в социальных сетях.

Стоимость

Бесплатно.

Контакты

creativemornings.com

[email protected]

Facebook

Книжный бизнес-клуб 12

Основатель

Павел Анненков.

О сообществе

Сообщество для предпринимателей и руководителей, где можно встречаться с единомышленниками – любителями бизнес-книг – и делиться опытом внедрения прочитанного в бизнес.

Формат

Встречи проходят один раз в месяц. Каждый раз – новая тема, книга и специальный гость, который делится своим опытом и знаниями на актуальные бизнес-темы.

Как попасть

Приобрести билет на первую ознакомительную встречу. Для дальнейшего участия необходимо купить абонемент.

Стоимость

Первая встреча – 4900 рублей.

Абонемент:

на шесть встреч – 35 тысяч рублей,

на двенадцать встреч – 60 000 рублей.

Контакты

12book.club

Facebook



Екатерина Мордвинцева +7 (967) 083-10-37

Facebook-аккаунт Павла Анненкова

Фото на обложке: Unsplash