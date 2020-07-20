Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга

А познакомиться с российскими и международными бизнес-сообществами можно по ссылке .

Сегодня найти единомышленников, бизнес-партнеров и сотрудников можно онлайн — достаточно скачать приложение или воспользоваться Telegram-ботом. В эту подборку вошли сервисы, которые помогут предпринимателям заводить новые деловые знакомства.

Список сервисов:

Uniter

Лидер: Дмитрий Волощук — основатель.

О сервисе: Uniter — сервис для деловых знакомств, который призван помочь создавать и развивать стартапы. С помощью искусственного интеллекта алгоритм Uniter определяет наиболее релевантного собеседника из возможных, даже если сейчас вам требуется познакомиться с человеком не из вашей среды.

Формат: встречи один на один, после email-приглашения.

Как пользоваться: зарегистрироваться на сайте, настроить профиль — написать свои интересы и кого вы ищете. Каждую неделю пользователю на e-mail приходит письмо с контактами подходящих ему людей, и он подтверждает участие во встрече.

Стоимость: бесплатно.

Контакты: сайт, Facebook.

FriendZone

Лидеры: основатели — Дмитрий Калупин, Дарья Дуброва, Игорь Бакутин, руководитель проекта — Валентина Березина.

О сервисе: FriendZone — продукт для знакомства с новыми людьми в разных форматах. Пользователям предлагают участвовать в играх, выполнять задания и общаться в группах. Также алгоритм подбирает подходящих собеседников на основе интересов и поведения.

Формат: игры, общение группами в чатах.

Как пользоваться: выбрать формат, купить билет, заполнить анкету через Telegram-бота. Бот выдаст задания, которые нужно будет сделать самостоятельно или с напарниками.

Стоимость: от 2 до 7 тыс. рублей в месяц.

Контакты: сайт.

Friday

Лидеры: Дмитрий Калупин, Дарья Дуброва, Игорь Бакутин — основатели проекта.

О сервисе: Friday — корпоративный продукт от основателей FriendZone для знакомства и общения сотрудников компаний, а также участников сообществ. Бот организует онлайн-встречи коллег или участников, которых выбирает случайным образом. Можно настраивать сценарии.

Формат: звонки по видеосвязи, один на один или в группе.

Как пользоваться: чтобы запустить нетворкинг в своем сообществе или компании, можно воспользоваться ботом @MakeYourFriday или оставить заявку на сайте.

Стоимость: бесплатно для сообществ. Стоимость для бизнеса зависит от размера компании и задач.

Контакты: сайт.

Random Coffee

Лидеры: Константин Шубин (генеральный директор) и Павел Козлов (директор по продукту) — основатели.

О сервисе: Random Coffee помогает людям формировать правильное окружение. Сервис включает в себя набор продуктов для нетворкинга и профессионального развития.

Формат:

Встречи один на один для участников профессиональных сообществ (предприниматели, продакты, разработчики, дизайнеры). Чат-бот каждую неделю предлагает пользователю случайного человека из подобранных сообществ. Видеозвонки в мастермайнд-группах для развития проектов, обмена опытом, генерации идей и взаимоподдержки. Есть несколько форматов: отдельная встреча, интенсив, программа и нетворкинг-сессия.

Как пользоваться: для общения тет-а-тет пользователь должен заполнить анкету, чтобы алгоритм предложил сообщества по интересам, и оплатить единоразовый взнос. Затем чат-бот каждую неделю предлагает случайного человека из подобранных сообществ.

Чтобы поучаствовать в мастермайнд-группах, нужно выбрать подходящий формат на сайте и оплатить участие. На электронную почту придет письмо с ссылкой на виртуальную комнату в Zoom.

Стоимость: 1000 рублей — разовый взнос. Участие в мастермайнд-группах — от 1000 рублей.

Контакты: сайт, Facebook, Instagram.

Connect

Лидеры: Анастасия Староверова — генеральный директор, Николай Денисенко — технический директор.

О сервисе: Connect — приложение с искусственным интеллектом для поиска бизнес-партнеров, инвесторов и сотрудников. Платформу могут использовать также организаторы конференций и создатели сообществ.

Формат: алгоритм сервиса подбирает подходящих людей из пользователей, которые находятся рядом. Можно просматривать профили и писать тем, кто будет полезен для проекта.

С помощью приложения можно устраивать онлайн-нетворкинг, модерировать чаты, создавать опросы, общаться со спикерами мероприятий, отправлять рассылки, фильтровать получателей сообщений по хештегам.

Как пользоваться: скачать приложение, зарегистрироваться, создать профиль.

Стоимость: бесплатно.

Контакты: сайт.

Up&Out Weekly Brunch

Лидер: Анастасия Юхтмахер, основатель проекта.

О сервисе: Up&Out Weekly Brunch — серия бизнес-знакомств для людей из сфер консалтинга, финансов, маркетинга, права, digital, PR, HR и стартапов. Сервис работает благодаря алгоритму на базе искусственного интеллекта Conventus, который автоматически подбирает подходящего собеседника и назначает бизнес-свидание вслепую. В основе технологии, которая отвечает за правильные мэтчи, лежит комбинация из психолингвистики, классического психоанализа и машинного обучения.

Формат: офлайн- и онлайн-встречи со случайными участниками.

Как пользоваться

Чтобы стать участником бранчей, необходимо:

Зарегистрироваться на платформе Up&Out. Затем с человеком свяжется консультант Up&Out, который оценит соответствие профессионального опыта. Оставить заявку в формате «Имя Фамилия WB» в телеграме @uosupport. Пользователю отправят ссылку на прохождение тестирования от Conventus. Система проанализирует ответы на открытые вопросы, учитывая характер ввода, движения мышки и касания сенсора. Так алгоритм определит особенности мышления и личности человека. По итогам тестирования пользователю подберут пару, с которой он познакомится в назначенный день и время.

Стоимость: тестирование и бранч — 1499 рублей, повторное участие — 499 рублей.

Контакты: Telegram.

Adele

Лидер: Мария Подлеснова, сооснователь сервиса.

О сервисе: Adele — дейтинг-мессенджер для поиска бизнес-контактов, друзей и романтических отношений, в основе которого лежит использование ML-алгоритмов для создания пар. Приложение может подобрать нужного человека на основании ваших запросов.

Формат: онлайн-общение в мессенджере.

Как пользоваться: вам нужно скачать приложение, при установке сценария выбрать «Бизнес», а затем ответить на все вопросы Adele. Как только в системе будут появляться люди, на которых вы оставили запрос, алгоритм создаст с ними чаты.

Стоимость: бесплатно.

Контакты: сайт, App Store, Google Play.

Yodvisor

Лидеры: Максим Менщиков (генеральный директор) и Кирилл Арутюнов (технический директор).

О сервисе: платформа для нетворкинга и развития бизнес-сообществ с искусственным интеллектом. Yodvisor объединяет предпринимателей, готовых делиться идеями и помогать друг другу развивать проекты.

Формат: онлайн-общение через мессенджер.

Как пользоваться: чтобы воспользоваться сервисом, нужно получить приглашение на регистрацию от основателей платформы или профессионального сообщества. Для читателей Rusbase действует специальная ссылка.

Затем выбрать сообщество для нетворкинга и, при желании, задать дополнительные параметры: роль, отрасль, профессиональная экспертиза, тип компании и другие. Результаты поиска будут представлены в виде карточек с профилями участников, которые можно листать. Чтобы перейти к следующему профилю, нужно свайпнуть влево, а чтобы начать общение — вправо. Участник автоматически получит приветственное сообщение и ссылку на ваш профиль, а также email-уведомление.

Написать можно любому участнику платформы. Все контакты сохраняются в списке личных чатов.

Стоимость: бесплатно.

Контакты: сайт, Facebook, Instagram, LinkedIn.





Фото на обложке: Thom Holmes/Unsplash