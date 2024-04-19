5 советов по нетворкингу для интровертов

Принято считать, что нетворкинг гораздо лучше дается экстравертам. В конце концов, они общительны, и им проще разговаривать с незнакомцами. Исследования показывают, что это миф. Развить коммуникативные способности может любой. Это больше вопрос навыков, чем врожденного таланта. Даже самые замкнутые интроверты, боящиеся даже подходить к людям, могут научиться налаживать связи. Для этого нужно лишь проработать 5 ключевых навыков. Подробнее — в материале.

Недавно компания Lehigh@NasdaqCenter опросила 450 представителей разных профессий, чтобы выявить ключевые факторы, влияющие на коммуникативные способности. Они пришли к выводу, что прокачать навыки общения может человек любого возраста, пола, профессии и с любым уровнем экстра- или интровертности.

Согласно данным исследования, интроверты могут развить коммуникативные способности, поработав над пятью ключевыми факторами.

1. Когнитивная гибкость

Исследователи определили, что когнитивная гибкость — способность быстро адаптировать мышление в ответ на смену обстановки — увеличивает вероятность нетворкинга на 19%. Это связано с тем, что чем выше ваша когнитивная гибкость, тем вероятнее вы будете искать новую информацию, тем больше вы будете открыты к восприятию противоположных точек зрения. Так легче поддерживать существующие отношения и завязывать новые.

Простые изменения в ежедневном распорядке дня, например, другой маршрут в офис или работа из нового места, может стимулировать мозг изменить привычное мышление, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.

Как развить когнитивную гибкость:

играйте в видеоигры, особенно требующие многозадачности и быстрого принятия решений;

ведите здоровый образ жизни и практикуйте медитации;

посещайте мероприятия по нетворкингу.

Это позволит вам легче заводить знакомства, разбираться в человеческих характерах и эффективно реагировать на социальные сигналы.

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2. Нацеленность на успех

По отношению к конкуренции людей можно разделить на две категории. Одни нацелены на успех и стремятся к положительным результатам.

Другие больше озабочены предотвращением негативных последствий. Они боятся совершать ошибки, опасаются, что не заинтересуют собеседника и будут отвергнуты, и как следствие, они негативно относятся к нетворкингу.

Исследование показывает:, люди, нацеленные на успех, на 17% успешнее в завязывают полезные знакомства.

Как изменить свой фокус и настроиться на успех:

начните участвовать в общественных мероприятиях, как онлайн, так и в реальной жизни;

установите себе цели по нетворкингу, напоминайте себе о своих достижениях;

не воспринимайте отказ как что-то личное — помните, что это нетворкинг, и причина может быть просто в несовпадении целей;

отслеживайте свой успех: новые знакомства служат позитивным подкреплением, и чем их больше, тем сильнее мотивация двигаться дальше.

3. Осознанное мастерство

То, как вы воспринимаете собственные коммуникативные способности, может оказаться даже важнее, чем объективная оценка. Короче говоря, если вы верите в то, что вы успешны в нетворкинге, скорее всего, так оно и есть.

Согласно данным исследования, уверенность в себе может увеличить коммуникативные способности на 25%.

Вот как ее развить:

осознавайте свои чувства перед общественными мероприятиями, для того чтобы снизить стресс и тревожность;

заменяйте негативные мысли положительными формулировками: «Я могу это сделать», «Испытывать беспокойство — нормально» и «Я подготовился и теперь готов ко всему»;

учитесь у общительных людей, просите у них обратной связи, например: «Как всё идет?» или «Что я сделал хорошо?».

4. Настойчивость

Упорство — ключевой фактор успешного общения. Согласно данным исследования, она может увеличить перспективы нетворкинга на 51,5%. Чем настойчивее вы общаетесь, тем выше шансы на успех.

каждую неделю выделяйте время на нетворкинг, даже если это всего лишь один-два часа;

неважно, какой способ вы выберете, — лично, по телефону, электронной почте или в соцсетях — главное, что вы действуете.

Терпение и целеустремленность в конце концов научат вас налаживать связи и позволят накопить социальный капитал.

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5. Устремленность в будущее

Подход к построению социальных связей может меняться в зависимости от того, думаете ли вы чаще о прошлом, настоящем или будущем.

Исследование показало, что люди, размышляющие о предстоящих событиях и представляющие, что их ждет впереди, на 12% успешнее в нетворкинге.

Как этого добиться?

посвящайте больше времени размышлениям о своем будущем;

ставьте себе кратко- и долгосрочные цели, ориентируйтесь на желаемые результаты, прогнозируйте вероятные сложности;

подумайте, как нетворкинг может помочь вам прийти к желаемой цели;

узнайте больше о мероприятиях, которые вы планируете посетить, об организаторах и людях, которые, скорее всего, там будут;

репетируйте в лифте начало разговора.

Учитесь мыслить гибче, справляться со страхом отвержения, верить в свои возможности, быть настойчивее и концентрироваться на будущем. Даже незначительный шаг вперед может существенно улучшить ваши коммуникативные способности.

Это касается в равной степени интро- и экстравертов. Каждый может быть успешным в нетворкинге.

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