5 советов по нетворкингу для интровертов

Принято считать, что нетворкинг гораздо лучше дается экстравертам. В конце концов, они общительны, и им проще разговаривать с незнакомцами. Исследования показывают, что это миф.
Развить коммуникативные способности может любой. Это больше вопрос навыков, чем врожденного таланта. Даже самые замкнутые интроверты, боящиеся даже подходить к людям, могут научиться налаживать связи. Для этого нужно лишь проработать 5 ключевых навыков. Подробнее — в материале.
Недавно компания Lehigh@NasdaqCenter опросила 450 представителей разных профессий, чтобы выявить ключевые факторы, влияющие на коммуникативные способности. Они пришли к выводу, что прокачать навыки общения может человек любого возраста, пола, профессии и с любым уровнем экстра- или интровертности.
Согласно данным исследования, интроверты могут развить коммуникативные способности, поработав над пятью ключевыми факторами.
1. Когнитивная гибкость
Исследователи определили, что когнитивная гибкость — способность быстро адаптировать мышление в ответ на смену обстановки — увеличивает вероятность нетворкинга на 19%. Это связано с тем, что чем выше ваша когнитивная гибкость, тем вероятнее вы будете искать новую информацию, тем больше вы будете открыты к восприятию противоположных точек зрения. Так легче поддерживать существующие отношения и завязывать новые.
Простые изменения в ежедневном распорядке дня, например, другой маршрут в офис или работа из нового места, может стимулировать мозг изменить привычное мышление, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.
Как развить когнитивную гибкость:
- играйте в видеоигры, особенно требующие многозадачности и быстрого принятия решений;
- ведите здоровый образ жизни и практикуйте медитации;
- посещайте мероприятия по нетворкингу.
Это позволит вам легче заводить знакомства, разбираться в человеческих характерах и эффективно реагировать на социальные сигналы.
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2. Нацеленность на успех
По отношению к конкуренции людей можно разделить на две категории. Одни нацелены на успех и стремятся к положительным результатам.
Другие больше озабочены предотвращением негативных последствий. Они боятся совершать ошибки, опасаются, что не заинтересуют собеседника и будут отвергнуты, и как следствие, они негативно относятся к нетворкингу.
Исследование показывает:, люди, нацеленные на успех, на 17% успешнее в завязывают полезные знакомства.
Как изменить свой фокус и настроиться на успех:
- начните участвовать в общественных мероприятиях, как онлайн, так и в реальной жизни;
- установите себе цели по нетворкингу, напоминайте себе о своих достижениях;
- не воспринимайте отказ как что-то личное — помните, что это нетворкинг, и причина может быть просто в несовпадении целей;
- отслеживайте свой успех: новые знакомства служат позитивным подкреплением, и чем их больше, тем сильнее мотивация двигаться дальше.
3. Осознанное мастерство
То, как вы воспринимаете собственные коммуникативные способности, может оказаться даже важнее, чем объективная оценка. Короче говоря, если вы верите в то, что вы успешны в нетворкинге, скорее всего, так оно и есть.
Согласно данным исследования, уверенность в себе может увеличить коммуникативные способности на 25%.
Вот как ее развить:
- осознавайте свои чувства перед общественными мероприятиями, для того чтобы снизить стресс и тревожность;
- заменяйте негативные мысли положительными формулировками: «Я могу это сделать», «Испытывать беспокойство — нормально» и «Я подготовился и теперь готов ко всему»;
- учитесь у общительных людей, просите у них обратной связи, например: «Как всё идет?» или «Что я сделал хорошо?».
4. Настойчивость
Упорство — ключевой фактор успешного общения. Согласно данным исследования, она может увеличить перспективы нетворкинга на 51,5%. Чем настойчивее вы общаетесь, тем выше шансы на успех.
- каждую неделю выделяйте время на нетворкинг, даже если это всего лишь один-два часа;
- неважно, какой способ вы выберете, — лично, по телефону, электронной почте или в соцсетях — главное, что вы действуете.
Терпение и целеустремленность в конце концов научат вас налаживать связи и позволят накопить социальный капитал.
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5. Устремленность в будущее
Подход к построению социальных связей может меняться в зависимости от того, думаете ли вы чаще о прошлом, настоящем или будущем.
Исследование показало, что люди, размышляющие о предстоящих событиях и представляющие, что их ждет впереди, на 12% успешнее в нетворкинге.
Как этого добиться?
- посвящайте больше времени размышлениям о своем будущем;
- ставьте себе кратко- и долгосрочные цели, ориентируйтесь на желаемые результаты, прогнозируйте вероятные сложности;
- подумайте, как нетворкинг может помочь вам прийти к желаемой цели;
- узнайте больше о мероприятиях, которые вы планируете посетить, об организаторах и людях, которые, скорее всего, там будут;
- репетируйте в лифте начало разговора.
Учитесь мыслить гибче, справляться со страхом отвержения, верить в свои возможности, быть настойчивее и концентрироваться на будущем. Даже незначительный шаг вперед может существенно улучшить ваши коммуникативные способности.
Это касается в равной степени интро- и экстравертов. Каждый может быть успешным в нетворкинге.
Фото на обложке: Pexels
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