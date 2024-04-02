Как сделать так, чтобы вас заметили на работе: советы для интровертов

Важно сделать свои старания видимыми. Для этого не обязательно становиться другим человеком — эти пять стратегий помогут интроверту задействовать свои сильные стороны.

Как правило, интроверты предпочитают трудиться на благо компании, не привлекая к себе лишнего внимания. Но у этой склонности есть недостатки: например, вы можете не получить повышение, потому что руководитель не знает о ваших достижениях.

Выступайте на встречах в числе первых

Встречи — прекрасная возможность в реальном времени обратиться к лицам, принимающим решения. Предлагая идеи, участники демонстрируют понимание бизнеса, способность критически мыслить и готовность руководить. Однако из-за склонности к самоанализу интроверты могут иногда отходить на второй план во время встреч.

Если вы когда-либо ожидали «подходящего момента», чтобы выступить, то знаете, как быстро этот момент проходит. Чем дольше вы ждете, тем сложнее становится вступить в разговор.

Чтобы этого избежать, поставьте перед собой задачу выступить вторым или третьим. Так будет легче вступить в разговор, что зачастую является самым сложным. К тому же в начале участники более внимательны, и вашу точку зрения точно услышат. После этого вы, скорее всего, почувствуете себя более уверенно и будете готовы внести еще больший вклад в общее дело.

Участвуйте в разговорах

Чтобы вас замечали на работе, не обязательно постоянно предлагать инновационные идеи и иметь ответы на все вопросы. Не менее полезно просто проявлять активность в разговоре — часто это даже важнее, чем выжидать в надежде предложить нечто невероятное.

Вот несколько примеров.

Дополняйте идеи, предложенные коллегами.

Задавайте уточняющие вопросы.

Обобщайте предыдущие обсуждения.

Предлагайте ресурсы с дополнительной информацией.

Не принижайте себя

Предлагая идею начальнику или коллегам, вы когда-нибудь начинали со слов: «Возможно, это плохая идея, но…»? Иногда такой подход уместен, но интроверты все же склонны преуменьшать свои идеи и достижения.

Из-за таких утверждений, как «Я не эксперт в этом вопросе», другие могут недооценивать ваши знания и способности. Со временем это может ослабить ваш авторитет и влияние.

Лучше использовать более уверенные высказывания.

«Возможно, это не совсем то…» → «Есть и другой подход…»

«Извините, что не в тему…» → «Давайте взглянем на это под другим углом…»

«Я особо не изучал этот вопрос…» → «Вот о чем я подумал в первую очередь…»

«Это лишь мое мнение…» → «Насколько я понимаю…»

Если предложение сформулировано позитивно и уверенно, это побуждает других уважать ваши идеи и признавать ваш опыт.

Используйте асинхронную коммуникацию

В отличие от разговоров в реальном времени, где нужно отвечать сразу, асинхронное общение позволяет обдуманно и целенаправленно обмениваться информацией, что идеально подходит для интровертов. Это дает возможность без лишнего давления собраться с мыслями и сформулировать идеи.

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Попробуйте раз в месяц или в квартал создавать новостную рассылку для руководителей или всех сотрудников организации. Это позволяет не только проинформировать заинтересованные стороны, но и проявить себя. В таком письме можно отметить успехи команды, поделиться выводами и предложить идеи.

Еще один способ выделиться — вернуться к обсуждаемому вопросу. Например, после встречи с командой отправить начальнику письмо со словами: «Я обдумал наш разговор и считаю, что эта идея может стать для нас эффективным следующим шагом». Это показывает, что вы относитесь к работе серьезно.

Отмечайте свои успехи через благодарность

С одной стороны, интроверты хотят быть скромными. С другой — понимают, как важно заявлять о своих достижениях. Есть способ изящно решить эту дилемму: попробуйте рассказать о своих успехах, выражая при этом благодарность.

Вот как это сделать.

«Для меня большая честь возглавить эту инициативу» (так вы показываете свою готовность брать ответственность).

«Я благодарен за возможность внести вклад в этот проект — это позволило мне использовать свои навыки в…» (так вы демонстрируете свою роль в успехе команды).

«Для меня большая честь представить достигнутые нами результаты нашим клиентам» (так вы делитесь искренними чувствами, одновременно подкрепляя свою ценность).

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