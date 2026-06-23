Пользователи сообщают о сбое в работе Twitch — при этом Роскомнадзор отрицает блокировку сервиса в России

В работе стриминговой платформы Twitch произошёл масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, первые жалобы начали поступать после 1:00 по московскому времени, а к 18:00 их число превысило 3,2 тыс. Пользователи сообщают о проблемах с просмотром трансляций.

Причины сбоя Twitch неизвестны

Ночью 23 июня пользователи начали жаловаться на проблемы с загрузкой видеотрансляций на платформе Twitch. Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из Магаданской, Ивановской, Курской, Ульяновской и Тверской областей.

Чаще всего жалобы поступают от владельцев устройств на Windows — на них пришлось 44,8% обращений. Ещё 41,4% сообщений о проблемах пришло от пользователей Android, а 13,8% — от владельцев гаджетов на iOS.

При этом в Роскомнадзоре отрицают блокировки со своей стороны. В ведомстве сообщили, что власти не ограничивают доступ к Twitch на территории России. На момент публикации представители платформы официально не комментировали причины сбоя.

Контекст

22 июня пользователи также столкнулись с неполадками в работе Cloudflare — одного из крупнейших мировых провайдеров CDN-инфраструктуры*Распределенная сеть серверов, которая ускоряет загрузку сайтов и сервисов. и сервисов сетевой безопасности. Было зафиксировано более 600 жалоб. Пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверам и недоступности сайтов. На фоне инцидента выросло число обращений о сбоях в работе Reddit, Zoom, Canva и ряда других сервисов.

У Cloudflare — очередной сбой: пользователи жалуются на работу сервиса 22 июня Через инфраструктуру Cloudflare проходят миллионы сайтов — сбой затронул также X, Zoom, Canva Читайте также

Cloudflare обеспечивает работу миллионов сайтов по всему миру. По оценкам экспертов, через её инфраструктуру проходит трафик около 300 тыс. сайтов Рунета. Это уже как минимум третий крупный сбой платформы за последние месяцы.