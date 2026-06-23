В работе Claude произошёл сбой 23 июня — пользователи по всему миру жалуются на недоступность нейросети

Пользователи нейросети Claude 23 июня начали массово сообщать о проблемах с доступом к сервису. По данным DownDetector, первые жалобы появились около 17:30 мск, а к 19:45 их количество превысило 220. Пользователи сообщают, что сервис не отвечает на запросы, а при попытке воспользоваться нейросетью появляется сообщение о временной недоступности сервиса.

Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения Claude

50% жалоб от пользователей связаны с работой мобильного приложения Claude. Ещё треть сообщили о проблемах с сайтом и общей недоступности сервиса. Согласно данным Downdetector, сообщения о неполадках поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и США.

На устройства с Windows приходится 42,4% жалоб. Ещё 27,3% сообщений поступило от пользователей Mac OS X. Среди мобильных платформ проблемы зафиксировали 15,7% пользователей iOS и 11,6% владельцев устройств на Android.

На момент публикации представители разработчика Claude — компании Anthropic — не сообщали о причинах возникновения неполадок.

Контекст

Сбой в Claude произошёл на фоне серии неполадок в работе крупных зарубежных платформ. Накануне пользователи сообщали о проблемах с инфраструктурой Cloudflare, из-за чего выросло число жалоб на другие популярные иностранные ресурсы: например, Reddit, Zoom, Canva и так далее.

У Cloudflare — очередной сбой: пользователи жалуются на работу сервиса 22 июня Через инфраструктуру Cloudflare проходят миллионы сайтов — сбой затронул также X, Zoom, Canva Читайте также

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