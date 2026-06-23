Wildberries может купить «Еаптеку» осенью 2026 года — тогда маркетплейс обгонит Ozon и «Яндекс» на фармрынке

Сервис «Еаптека» может перейти под контроль группы RWB, владеющей Wildberries. По данным телеграм-канала «Свободная касса», сделку рассчитывают закрыть к осени, а сам сервис будет интегрирован в экосистему маркетплейса. В случае покупки Wildberries может стать стать крупнейшим маркетплейсом на российском фармрынке, обогнав Ozon и Яндекс Маркет.

Сделку рассчитывают закрыть к осени

По данным источника телеграм-канала «Свободная касса», структуры основателя ГК «Р-Фарм» Алексея Репика и группа RWB рассчитывают завершить сделку к осени 2026 года. В те же сроки сервис планируют интегрировать в экосистему Wildberries.

В пресс-службе Wildberries отказались от комментариев Russian Business.

Переговоры обсуждаются с начала 2025 года

Об интересе Wildberries к «Еаптеке» стало известно ещё в 2025 году. Тогда источники «Фармацевтического вестника», близкие к компаниям, сообщали, что маркетплейс ведёт переговоры с владельцами онлайн-аптеки — «Сбером» и группой компаний «Р-Фарм». По данным издания, оба акционера были заинтересованы в продаже актива.

Собеседники «Фармвестника» утверждали, что детали потенциальной сделки обсуждаются с начала 2025 года. Для её подготовки была создана рабочая группа, которая разрабатывала архитектуру будущей структуры.

По данным источников издания, в контур сделки могли войти сайт «Еаптеки» и аптечные точки сети. Окончательные параметры возможного соглашения тогда не раскрывались.

После публикаций о переговорах представитель Wildberries опроверг информацию о сделке.

«Сбер» вышел из капитала компании в 2025 году

«Сбер» и ГК «Р-Фарм» приобрели по 45% в уставном капитале «Еаптеки» в 2020 году, ещё 10% сохранил основатель компании Антон Буздалин. После сделки сервис вошёл в экосистему банка и начал работать под брендом «Сбер Еаптека». В 2021 году Сбербанк также начал открывать аптечные точки в своих отделениях.

После введения санкций США и Евросоюза против «Сбера» в 2022 году сервис отказался от приставки «Сбер» и вернул прежнее название. В сентябре 2025 года банк продал принадлежащие ему 45% структурам основателя «Р-Фарм» Алексея Репика.

По итогам 2024 года выручка «Еаптеки» составила 32,9 млрд рублей. При этом чистый убыток компании достиг 4 млрд рублей.