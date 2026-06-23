Юрент разрешил подтверждать возраст пользователей самокатов в MAX — пока только в Санкт-Петербурге и Калининграде

Сервис кикшеринга Юрент запустил новый способ подтверждения возраста пользователей через Цифровой ID в мессенджере MAX. Решение должно помочь сократить число поездок несовершеннолетних на электросамокатах. На первом этапе функция стала доступна жителям Санкт-Петербурга и Калининграда.

Подтверждение возраста занимает несколько секунд

Для прохождения проверки пользователю необходимо оформить Цифровой ID в MAX и привязать его к тому же номеру телефона, который используется в приложении Юрент. После этого данные проверяются автоматически. Повторно проходить процедуру не потребуется — подтверждение выполняется один раз и действует до дальнейших изменений в аккаунте.

Поскольку Цифровой ID могут оформить только совершеннолетние граждане, такой механизм позволяет подтвердить право пользователя на аренду электросамокатов без дополнительных документов.

Сервис кикшеринга рассчитывает сократить число нарушений

В компании напомнили, что пользоваться самокатами Юрент могут только лица старше 18 лет. По данным сервиса, действующие инструменты проверки возраста уже позволили ограничить доступ к аренде более чем для 142 тыс. несовершеннолетних пользователей. Сейчас для подтверждения возраста используются верификация через Mos ID в Москве и решение на базе МТС ID в других регионах.

В Юрент рассчитывают, что подключение MAX расширит список доступных способов проверки личности и сделает процедуру более удобной для пользователей.

Пилотный проект планируют масштабировать на все регионы присутствия Юрент

Пока новый механизм работает только в Санкт-Петербурге и Калининграде. После завершения тестирования компания рассмотрит возможность распространить функцию на все регионы присутствия сервиса, сообщили в пресс-службе Юрент.

«Юрент и дальше будет внедрять иные способы подтверждения возраста для пользователей сервиса», — пресс-служба кикшеринга Юрент.

Контекст

Ранее оператор кикшеринга Юрент предложил интегрировать арендные электросамокаты в единую цифровую транспортную систему России. В будущем пользователи смогут оплачивать поездки через транспортные приложения и цифровые транспортные карты, а также получать скидки при пересадках с общественного транспорта на самокаты.

Юрент предложил встроить кикшеринг в систему общественного транспорта — муниципалитеты получат данные о поездках Благодаря интеграции электросамокатов с городским транспортом муниципалитеты получат обезличенные данные о передвижениях жителей Читайте также

В компании считают, что интеграция поможет развивать сценарии «последней мили» и даст муниципалитетам доступ к обезличенным данным о поездках для планирования городской инфраструктуры. По данным Юрент, сервисами кикшеринга пользуются более 25 млн россиян, а аварийность в отрасли за девять месяцев 2025 года снизилась более чем на 38%.