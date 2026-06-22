Каждые три минуты в РФ появляется новый зумер-предприниматель: самое популярное направление — онлайн-бизнес

За последние три года в России зарегистрировалось около 475 тыс. предпринимателей младше 25 лет, сообщает Точка Банк. Это почти 14% от всех новых бизнесов в стране. В среднем молодые россияне открывают около 13 тыс. бизнесов ежемесячно. Более трети молодых предпринимателей выбирают цифровые и креативные отрасли — онлайн-торговлю, разработку программного обеспечения и рекламу.

Каждый седьмой новый бизнес открывает молодой предприниматель

Согласно исследованию, молодые предприниматели распределены по стране следующим образом:

Северо-Кавказский федеральный округ — 19,7%,

Приволжский федеральный округ — 15,3%,

Южный федеральный округ — 14,8%,

Дальневосточный федеральный округ — 14,5%,

Северо-Западный федеральный округ — 11,7%.

Среди предпринимателей младше 25 лет мужчины составляют две трети аудитории — 66,5%, женщины — 33,5%.

Онлайн-торговля стала главным выбором зумеров

Самым популярным направлением для молодых предпринимателей оказалась розничная торговля через интернет и дистанционные каналы продаж. На деятельность в сфере электронной коммерции приходится 26,8% всех регистраций среди предпринимателей до 25 лет. Для сравнения, среди всех новых предпринимателей в России доля этого сегмента составляет всего 14,8%, а среди действующего бизнеса — лишь 6,6%.

Каждый четвёртый зумер ведёт бизнес на маркетплейсе — чаще всего молодежь заходит в предпринимательство в 23 года Молодые люди быстрее старших поколений тестируют бизнес-гипотезы и чаще закрывают нерентабельные проекты Читайте также

6,3% молодых предпринимателей занимаются разработкой ПО. Ещё 5,2% бизнесменов-зумеров занимаются грузоперевозками. Также молодые россияне активно открывают бизнес в сфере рекламы, маркетинга и SMM — на сегмент приходится 4,93% регистраций.

Более трети зумеров запускают цифровой бизнес

Самые популярные направленияя среди молодых предпринимателей — онлайн-торговля, разработка ПО и реклама. По данным исследования, в совокупности на них приходится почти 38% новых бизнесов.

Для сравнения, среди всех действующих предпринимателей России доля тех, кто работает в онлайне, составляет около 10%.

В Точка Банке считают, что популярность онлайн-направления в бизнесе связана с особенностями поколения, выросшего в цифровой среде. Для молодых предпринимателей интернет-продажи, программирование и цифровой маркетинг — привычные инструменты работы. Кроме того, запуск бизнеса в онлайне требует меньше стартовых вложений по сравнению с традиционными офлайн-направлениями.