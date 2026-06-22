В Авито Услугах появились рекомендации мастеров от соседей: в подборке — специалисты только с высокими оценками

Авито Услуги начали тестировать новый алгоритм поиска исполнителей в сфере ремонта и строительства «Соседи рекомендуют». Инструмент помогает пользователям находить мастеров, уже получивших высокие оценки от жителей ближайших домов. По данным платформы, треть россиян, обращавшихся за услугами исполнителей, считают рекомендации знакомых и соседей главным фактором при выборе специалиста.

Рекомендации соседей перенесли в цифровой формат

Теперь при поиске исполнителя пользователи смогут увидеть отдельный блок с мастерами и компаниями, к которым уже обращались жители соседних домов. В подборку попадают только специалисты, получившие максимальные оценки от клиентов.

Например, при поиске сантехника сервис дополнительно покажет исполнителей с отметкой «Соседи рекомендуют», если их услуги ранее заказывали жители ближайших домов и остались довольны результатом работы.

Алгоритмы определяют соседей пользователя и рекомендуют мастеров

Принцип отбора рекомендаций мастеров основан на географической близости пользователей. Алгоритмы анализируют адреса, указанные в профилях клиентов, и определяют круг соседей в зависимости от плотности застройки, размера города и категории услуги. Радиус поиска может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

В Авито Услугах отмечают, что несмотря на развитие цифровых сервисов, рекомендации знакомых по-прежнему остаются одним из самых востребованных способов выбора подрядчиков для ремонта и строительства.

Рынок ремонта превысил 4,5 трлн рублей

По оценке Авито Услуг, объём российского рынка строительных и ремонтных работ в 2026 году достигнет 4,5 трлн рублей. В мае 2026 года количество сделок в категории ремонта и строительства достигло 1,3 млн.

Направление стало одним из самых быстрорастущих среди всей сферы услуг. Ежемесячно россияне вызывают через платформу Авито Услуги около 1 млн специалистов по строительству домов, ремонту квартир, электромонтажным работам, сантехнике, благоустройству участков и мастеров на час.

Контекст

По данным Авито Услуг, с марта 2025 года по февраль 2026-го на рынке заметно выросло количество предложений от представителей «серебряного возраста». Особенно активно они выходят в сегмент строительства и ремонта. Число объявлений по фасадным работам увеличилось в 4 раза, а услуги по строительству гаражей, бань, веранд, а также работы с фундаментом и бетоном — в 3 раза.

Предложение услуг от «серебряного поколения» выросло в 7 раз: спектр — от ремонта до креатива Люди в возрасте 55-66 лет стали активно монетизировать свои навыки Читайте также

Также выросло количество предложений по установке ограждений, навесов и рольставней — в 2,5 раза, а по укладке напольных покрытий — в 2 раза. Услуги по остеклению и ремонту балконов прибавили 7%. В Авито Услугах отмечают, что специалисты старшего возраста всё чаще монетизируют накопленный за годы работы опыт и остаются активными участниками рынка услуг.