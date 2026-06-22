У Cloudflare — очередной сбой: пользователи жалуются на работу сервиса 22 июня

В сервисе Cloudflare, через инфраструктуру которого проходят миллионы сайтов и онлайн-сервисов по всему миру, произошел сбой 22 июня. По данным Downdetector, число сообщений о проблемах превысило 600, а основной причиной обращений пользователи называли ошибки подключения к серверам. Жалобы также начали поступать и на работу X, Reddit, Zoom, Canva и других сервисов. Это уже как минимум третий крупный инцидент в работе платформы за последние месяцы.

Более половины жалоб связаны с подключением к серверам

Согласно данным Downdetector, на момент пика сбоя пользователи оставили не менее 629 сообщений о неполадках Cloudflare.

Более половины пользователей жаловались на невозможность подключиться к сервисам Cloudflare. Ещё часть обращений была связана с проблемами доступа к сайтам и онлайн-сервисам, а также сбоями в работе отдельных функций и инструментов платформы.

Сбой затронул популярные онлайн-сервисы

На фоне проблем с инфраструктурой Cloudflare пользователи также начали сообщать о сбоях в работе ряда крупных платформ и приложений.

Среди сервисов, где был зафиксирован рост числа жалоб:

X (бывший Twitter);

Reddit;

Zoom;

Canva;

Amazon Web Services (AWS).

Графики Downdetector показывают резкий рост количества обращений практически одновременно для всех перечисленных сервисов.

Это уже не первый крупный сбой Cloudflare

В ноябре 2025 года у Cloudflare произошел один из крупнейших сбоев в своей истории. По данным Downdetector и зарубежных СМИ, 18 ноября неполадки затронули работу тысяч сайтов, включая ChatGPT, Spotify и социальную сеть X.

Тогда пользователи оставили около 8,7 тыс. жалоб в Великобритании, 4,9 тыс. — в США, 4,1 тыс. — в Японии и 2,7 тыс. — в Германии. В компании объяснили инцидент техническими работами в дата-центре Сантьяго. На устранение последствий потребовалось около четырёх часов.

Ещё один заметный инцидент произошёл 5 декабря 2025 года. Тогда пользователи массово сообщали о недоступности крупных сайтов. Cloudflare заявила, что в дата-центре в Чикаго проходит плановое техническое обслуживание, из-за которого часть трафика была временно перенаправлена.

Через Cloudflare работают сотни тысяч сайтов

Cloudflare остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков CDN-инфраструктуры и сервисов сетевой безопасности. Компания обеспечивает доставку контента и защиту от кибератак для миллионов сайтов по всему миру.

По оценкам экспертов Cloud.ru, через инфраструктуру Cloudflare работают около 300 тыс. сайтов Рунета, включая значительную часть малого и среднего бизнеса. При этом критически важные российские сервисы обычно используют резервирование и мультиоблачную архитектуру, что позволяет снижать последствия подобных зарубежных инцидентов.