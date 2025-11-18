Сегодня произошёл сбой Сloudflare: не работает ChatGPT

В работе одного из крупнейших облачных провайдеров Cloudflare произошёл масштабный сбой, затронувший тысячи сайтов по всему миру. Проблемы затронули в том числе крупные технологические компании и популярные сервисы, среди них — ChatGPT, Spotify, X. По данным портала Downdetector, жалобы поступали из разных стран мира.

500 Error — по всему миру

Как сообщает New York Times, сбой затронул работу таких крупных сервисов, как социальная сеть X, стриминговый сервис Spotify и ИИ-модели ChatGPT от OpenAI. По оценкам Cloudflare, через компанию проходит до 20% мирового интернет-трафика.

Об ошибках 18 ноябя 2025 года сообщили пользователи из стран по всему миру: наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании (8,7 тыс.), США (4,9 тыс.), Японии (4,1 тыс.) и Германии (2,7 тыс.).

Когда восстановят работу серверов

Cloudflare подтвердила наличие проблемы и сообщила, что работает над её устранением. Первоначально компания планировала провести технические работы в центре обработки данных в Сантьяго, которые должны были продлиться три часа. Однако работы переросли в масштабный сбой.

«Cloudflare осведомлена о проблеме и изучает её. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления», — заявили в компании.

Контекст

Cloudflare — один из ведущих мировых провайдеров услуг по доставке контента (CDN), обеспечивающий высокую скорость загрузки веб-сайтов. Благодаря серверам, хранящим копии сайтов по всему миру, пользователи получают быстрый доступ к онлайн-ресурсам — без задержек и с быстрой загрузкой страниц и медиафайлов.

Как сообщает бизнес-партнёр по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова, через инфраструктуру Cloudflare сейчас работает порядка 40% сайтов в Рунете (около 300 тысяч ресурсов), включая малый и средний бизнес. Часть сайтов, полностью полагающихся на Cloudflare, испытали кратковременные перебои в доступе.



Тем не менее, сбои за рубежом не должны значительно мешать работе российских интернет-ресурсов.

«Влияние на отечественные платформы всё же ограничено. Большинство критически важных сервисов работают в мультиоблачной архитектуре и имеют резервные каналы доступа», — резюмировала бизнес-партнёр по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.

Спустя около четырех часов после объявления о массовом сбое, компания Cloudflare сообщила о решении проблемы, которая вызвала глобальный сбой сервисов по всему миру.

Фото: Adrian Regeci / Unsplash