Сбой Сloudflare устранён: ChatGPT и Spotify снова работают

Cloudflare сообщила, что считает глобальный сбой устранённым. По данным компании, инцидент затронул часть мирового трафика и повлиял на работу ChatGPT, Spotify, X и тысяч других сервисов. На официальном сайте Cloudflare указала, что продолжает отслеживать возможные ошибки, чтобы убедиться, что все системы работают нормально.
Cloudflare исправила ошибки
Cloudflare сообщила о решении проблемы, которая вызвала глобальный сбой сервисов по всему миру.
«Исправление внедрено, и мы считаем, что инцидент решён. Мы продолжаем мониторить работу сервисов, чтобы убедиться, что всё восстановлено», — указано на сайте Cloudflare.
Компания отметила, что отдельные клиенты всё ещё могут испытывать трудности при входе в панель управления Cloudflare. Инженеры работают над окончательным устранением проблемы.
Сбой затронул глобальную сеть
Сбой 18 ноября 2025 года парализовал работу части сервисов по всему миру. Массовые ошибки 500 фиксировались в ChatGPT, Spotify, X и других крупных платформах, использующих инфраструктуру Cloudflare.
Компания отмечала, что через её сеть проходит до 20% мирового интернет-трафика. Жалобы на проблемы поступали со всего мира: из Великобритании (8,7 тыс.), США (4,9 тыс.), Японии (4,1 тыс.) и Германии (2,7 тыс.) — данные Downdetector.
Проблема возникла во время технических работ
Как сообщалось ранее, сбой начался во время плановых технических работ в центре обработки данных в Сантьяго. Планировалось, что обслуживание займёт три часа, однако оно переросло в глобальный инцидент.
Юлия Липатникова, бизнес-партнёр по кибербезопасности Cloud.ru, отметила, что сроки полного восстановления назвать сложно.
«Пока компания заявила о необычайном всплеске трафика, как основной причине сбоя. По опыту аналогичных инцидентов восстановление занимает несколько часов (обычно от 1 до 3 часов)», — рассказала бизнес-партнёр по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова.
Эксперт указала, что инциденты подобного масштаба уже возникали ранее — в феврале и июле 2025 года.
Контекст
Cloudflare — один из крупнейших мировых CDN-провайдеров. По данным Forbes, более 317 000 сайтов в зоне .ru используют её решения.
Компания также предоставляет защиту от DDoS-атак и обеспечивает быструю доставку контента благодаря распределённой сети серверов. Широкий охват инфраструктуры стал причиной того, что сбой затронул тысячи сайтов в разных странах.
