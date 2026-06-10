Почта России запустила собственного мобильного оператора — обеспечить связь поможет Билайн

Почта России запустила собственного виртуального мобильного оператора под брендом «Почта России Мобайл», сообщили в пресс-службе компании. Пилотный проект стартовал сразу в трёх регионах — Тверской и Калининградской областях, а также Республике Саха (Якутия). Стоимость тарифов — от 100 до 300 рублей.

Пока пользователям доступны только два тарифа

Подключиться к новому оператору связи можно в 1330 почтовых отделениях. Для абонентов «Почта России Мобайл» доступны два тарифных плана:

первый рассчитан на активное использование интернета и включает 1 ТБ мобильного трафика и 500 минут звонков за 300 рублей,

второй тариф — «Социальный пакет» для пенсионеров: в него входят 200 минут звонков, 200 SMS, 3 ГБ интернета и сервис «Виртуальный помощник» для защиты от спамеров и мошенников; стоимость составит от 100 до 150 рублей в зависимости от региона

Управлять тарифами и дополнительными услугами клиенты смогут через мобильное приложение Почты России.

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Проект запустили по модели «умного виртуального оператора»

«Почта России Мобайл» работает по модели «умного виртуального оператора» (MVNO). Формат позволяет компании оказывать услуги связи под собственным брендом без строительства собственной телеком-инфраструктуры. В рамках модели Smart MVNO используется уже существующая сеть другого оператора — в данном случае Билайна.

Директор по развитию партнёрского канала Билайна Роман Прыганов отметил, что модель «умного виртуального оператора» позволяет компаниям быстро запускать собственные услуги связи, используя готовую телеком-инфраструктуру и экспертизу оператора.

По словам представителей Почты России, в ближайшее время мобильные услуги планируется интегрировать с программой лояльности компании. Это позволит постоянным клиентам получать более выгодные условия обслуживания.

Контекст

К концу 2025 года число абонентов виртуальных мобильных операторов (MVNO) в России выросло на 51% год к году и превысило 25,5 млн человек. Из примерно 270 млн активных сим-карт в стране почти каждая десятая теперь приходится на операторов, работающих на инфраструктуре других телеком-компаний. Доля MVNO на рынке достигла 9,4%, а их совокупная выручка выросла на 27% — до 81 млрд рублей.

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Крупнейшим виртуальным оператором остаётся Yota с долей 41% абонентов, за ним следуют СберМобайл (25%) и Т-Мобайл (21%). Одновременно рост клиентских баз крупнейших операторов связи практически остановился.