Сбой Cloudflare: не работает Zoom и сотни других сайтов

Утром 5 декабря 2025-го пользователи начали фиксировать массовые ошибки 500 и сбои в работе крупных сайтов. На фоне сообщений Cloudflare объявила, что в её чикагском дата-центре проходит плановое техническое обслуживание, из-за которого трафик временно перенаправляется.

Утренний сбой — по плану

Пользователи начали массово фиксировать ошибки 500 Internal Server Error на различных сайтах. Проблемы в том числе коснулись DownDetector — сервиса, который позволяет отслеживать доступность онлайн-платформ и жалобы пользователей в реальном времени.

Компания заявила, что речь идёт не о глобальной аварии, а о регламентном обслуживании, которое проходит в одном из её дата-центров. В статус-центре Cloudflare сообщили, что технические работы запланированы в дата-центре ORD (Чикаго) и продлятся с 07:00 до 11:00 UTC.

На время обслуживания часть трафика перенаправляется на другие узлы сети, что может вызывать рост задержек и временную нестабильность в обслуживаемом регионе. Компания отметила, что обновления будут публиковаться по мере выполнения работ.

Восстановление работы сервисов

По данным самой Cloudflare, декабрьские работы проходят в штатном режиме. Компания не сообщает о критических инцидентах и продолжает поддерживать функционирование сети в рамках планового окна обслуживания.

Проблемы, которые наблюдали пользователи утром 5 декабря, постепенно исчезают по мере перераспределения нагрузки.

Предыдущий сбой — всего две недели назад

В ноябре 2025 года Cloudflare уже попадала в глобальные новости: тогда произошёл один из крупнейших сбоев в её истории. По данным Downdetector и зарубежных СМИ, 18 ноября неполадки затронули работу тысяч сайтов — среди них ChatGPT, Spotify и социальная сеть X.

Ошибки фиксировались пользователями по всему миру:

Великобритания — 8,7 тыс. жалоб,

— 8,7 тыс. жалоб, США — 4,9 тыс.,

— 4,9 тыс., Япония — 4,1 тыс.,

— 4,1 тыс., Германия — 2,7 тыс.

Компания тогда заявила, что проблема возникла во время технических работ в дата-центре Сантьяго, которые должны были пройти незаметно, но привели к масштабной недоступности сервисов. Cloudflare устранила инцидент спустя четыре часа.

Контекст

Cloudflare остаётся одним из крупнейших мировых провайдеров CDN и сетевой безопасности. Компания обеспечивает ускоренную доставку контента и защиту от атак для миллионов сайтов, включая технологические корпорации, медиа и коммерческие площадки.

По оценкам экспертов Cloud.ru, через инфраструктуру Cloudflare работают около 300 тысяч сайтов Рунета, включая значительную часть малого и среднего бизнеса. Несмотря на масштаб влияния, российские критически важные сервисы обычно используют резервирование и мультиоблачную архитектуру, что позволяет минимизировать последствия зарубежных инцидентов.