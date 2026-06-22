Цены на аренду жилья на курортах Краснодарского края выросли на 6% — самым дорогим направлением стал Геленджик

Цены на краткосрочную аренду жилья на курортах Краснодарского края выросли за год на 6%, сообщают аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру». Средняя стоимость аренды в регионе составила 5 900 рублей за сутки. Самыми дорогие города для отдыха в 2026 году — Геленджик, Дагомыс, Кабардинка и Сочи.

Спрос на курорты Краснодарского края вырос на 22% за год

Краснодарский край лидирует по числу бронирований среди всех российских курортов: спрос за год увеличился на 22%. Наибольшей популярностью пользуются Сочи с Адлером и Сириусом, Геленджик, Анапа, Лазаревское и Дагомыс. Среди направлений с заметным ростом интереса — Дивноморское, Архипо-Осиповка и Витязево: плюс 15–20% в зависимости от курорта.

Пик бронирований приходится на июль. Чаще всего туристы арендуют жильё на восемь суток и ищут отели, однокомнатные квартиры или студии. В топе требований к жилью — близость к морю, Wi-Fi, кондиционер, отдельные спальни, балкон и парковка.

Геленджик остаётся самым дорогим курортом Краснодарского края

Лидером по стоимости аренды среди популярных направлений Краснодарского края остаётся Геленджик — 6 870 рублей за сутки, что на 11% больше, чем год назад. За ним следуют Дагомыс со стоимостью 5 980 рублей (+4%) и Кабардинка — 5 960 рублей за сутки, показавшая один из самых высоких приростов среди курортов края: +19% за год.

Сочи занимает четвёртое место с показателем 5 900 рублей за сутки. Город единственный среди популярных направлений Краснодарского края не показал роста: цены остались на уровне прошлого года. По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, причина заключается в высокой конкуренции и большом объёме предложения на курорте. Если раньше Сочи уступал по стоимости аренды жилья только Геленджику, то теперь его обогнали еще два направления — Дагомыс и Кабардинка.

Средние цены на аренду по другим курортам края выглядят следующим образом:

Лазаревское — 5 480 рублей (+5%);

Голубицкая — 5 470 рублей (+20%);

Новороссийск — 4 150 рублей (+5%).

Ейск стал альтернативой Анапе для семей с детьми

За три года цены на аренду в Ейске выросли примерно на 50%. Рост цен в Ейске связан с увеличением спроса, отмечает директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусинов. По данным сервиса, популярность направления растёт на 20% ежегодно. За последние годы курорт активно развивал инфраструктуру — здесь открываются новые апарт-комплексы, гостиницы, рестораны и зоны для отдыха и спорта.

По словам Айрата Мусина, Ейск стал особенно востребован у семей с детьми. Аренда жилья в Ейске обходится туристам в 4 490 рублей за сутки против 4 280 рублей в Анапе. Годовой прирост стоимости аренды в Ейске составил 14%, в Анапе — 12%.

Контекст

По данным Яндекс Путешествий, в 2026 году 84% россиян планируют съездить в путешествие. 38% из тех, кто рассматривает внутренние направления, выбирают именно Краснодарский край — это самый популярный регион для отдыха в стране.

В число востребованных туристических направлений также вошли Санкт-Петербург, Минеральные воды и Москва.