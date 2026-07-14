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Китайский Volkswagen Magotan может появиться в России — автомобиль получил допуск к продажам в ЕАЭС

Модель представляет собой аналог европейского Volkswagen Passat B9
14 июля 2026, 19:00
Время прочтения 2 минуты
Китайский Volkswagen Magotan может появиться в России — автомобиль получил допуск к продажам в ЕАЭС
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

Седан Volkswagen Magotan получил допуск к продажам в странах Евразийского экономического союза, сообщает портал «За рулём». Автомобиль сможет официально выйти на рынок России и других стран союза. Новинка создана на той же платформе, что и европейская версия Volkswagen Passat B9.

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Volkswagen Magotan завершил сертификацию для стран ЕАЭС — документ будет действовать до июля 2029 года. Это позволяет дилерам официально реализовывать машину в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Армении.

При этом в Казахстане новинку ожидают «уже в самое ближайшее время», отмечает издание «За рулём» со ссылкой на неназванный источник.

Китайский Passat отличается от европейской версии

Volkswagen Magotan создан на платформе MQB Evo, что и Passat B9. При этом китайская модель выпускается только в кузове седан, тогда как европейский Passat доступен лишь в версии универсал.

От европейского Passat модель также отличается дизайном передней части и салона, а также более крупными габаритами: длина Magotan составляет 4990 мм против 4917 мм у Passat B9, а колёсная база — 2871 мм против 2841 мм.

Также седан оснащён 2-литровым турбомотором мощностью 220 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Контекст

В июле стали известны характеристики нового фастбэк-седана Volkswagen ID. Unyx 09 — немецкий бренд разрабатывает его совместно с китайской компанией Xpeng.

Электроседан выйдет в двух версиях, в том числе полноприводной. Максимальная скорость автомобиля составит 200 км/ч.

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