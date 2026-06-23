Треть офисных сотрудников задерживается на работе несколько раз в неделю — лишь каждый пятый делает это добровольно

Треть офисных сотрудников задерживается на работе несколько раз в неделю — лишь каждый пятый делает это добровольно44% остаются допоздна из-за накопившихся задач или поручений руководителя
33% офисных сотрудников в России задерживается на рабочем месте несколько раз в неделю, сообщается в исследовании сети сервисных офисов SOK. При этом только каждый пятый считает переработки осознанным выбором — большинство остаётся из-за накопившихся задач или давления со стороны руководства. Чаще всего сотрудники тратят на внеурочную работу до часа.
Большинство задерживается не по своей воле
Лишь 19% опрошенных считают задержки в офисе своим осознанным выбором. Каждый третий остаётся, когда ему это выгодно — например, чтобы избежать часа пик в транспорте. Около половины россиян — 44% — вынуждены задерживаться из-за накопившихся задач или поручений руководителя.
При этом лишь 12% сотрудников задерживаются практически каждый день. Ещё 33% остаются после работы несколько раз в неделю, 22% — несколько раз в месяц.
Чаще всего переработки не превышают часа в день — так ответили 66% респондентов. От одного до двух часов тратит каждый пятый, ещё 13% остаются на два часа и более.
Чаще всего сотрудники задерживаются из-за объёма работы и дедлайнов
Среди главных причин переработок респонденты называют:
- повышенный объём работы — 33%;
- срочные проекты и дедлайны — 28%;
- желание переждать загруженность транспорта — 25%;
- неспособность закончить дела в рабочее время — 20%.
Реже всего россияне задерживаются ради общения с коллегами — этот вариант выбрал лишь каждый восьмой.
Четверть сотрудников лучше концентрируется в офисе, чем дома
Каждый четвёртый опрошенный убеждён, что в офисе ему проще сосредоточиться, чем дома. Удалённую работу считают более продуктивной лишь 14% респондентов. Ещё треть полагает, что эффективность зависит скорее от характера задачи, а 21% не видят разницы между форматами.
Среди преимуществ офиса сотрудники чаще всего отмечают:
- удобные рабочие места — 29%;
- наличие переговорных комнат — 27%;
- кафе и зоны отдыха поблизости — 25%;
- возможность быстро обсудить вопросы с коллегами без онлайн-звонка.
Контекст
По данным сервиса онлайн-психотерапии Ясно и платформы Dream Job, 56% сотрудников, которые обращаются к корпоративным психологам, делают это из-за выгорания и хронического стресса. Среди главных причин эмоционального истощения — токсичная атмосфера, давление со стороны руководства и переработки.
При этом число вакансий с корпоративным психологом в качестве бонуса выросло с 2024 по 2026 год на 71% — с 7 тыс. до более чем 12 тыс. предложений.