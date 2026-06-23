Треть офисных сотрудников задерживается на работе несколько раз в неделю — лишь каждый пятый делает это добровольно

33% офисных сотрудников в России задерживается на рабочем месте несколько раз в неделю, сообщается в исследовании сети сервисных офисов SOK. При этом только каждый пятый считает переработки осознанным выбором — большинство остаётся из-за накопившихся задач или давления со стороны руководства. Чаще всего сотрудники тратят на внеурочную работу до часа.

Большинство задерживается не по своей воле

Лишь 19% опрошенных считают задержки в офисе своим осознанным выбором. Каждый третий остаётся, когда ему это выгодно — например, чтобы избежать часа пик в транспорте. Около половины россиян — 44% — вынуждены задерживаться из-за накопившихся задач или поручений руководителя.

При этом лишь 12% сотрудников задерживаются практически каждый день. Ещё 33% остаются после работы несколько раз в неделю, 22% — несколько раз в месяц.

Чаще всего переработки не превышают часа в день — так ответили 66% респондентов. От одного до двух часов тратит каждый пятый, ещё 13% остаются на два часа и более.

Чаще всего сотрудники задерживаются из-за объёма работы и дедлайнов

Среди главных причин переработок респонденты называют:

повышенный объём работы — 33%;

срочные проекты и дедлайны — 28%;

желание переждать загруженность транспорта — 25%;

неспособность закончить дела в рабочее время — 20%.

Реже всего россияне задерживаются ради общения с коллегами — этот вариант выбрал лишь каждый восьмой.

Четверть сотрудников лучше концентрируется в офисе, чем дома

Каждый четвёртый опрошенный убеждён, что в офисе ему проще сосредоточиться, чем дома. Удалённую работу считают более продуктивной лишь 14% респондентов. Ещё треть полагает, что эффективность зависит скорее от характера задачи, а 21% не видят разницы между форматами.

Среди преимуществ офиса сотрудники чаще всего отмечают:

удобные рабочие места — 29%;

наличие переговорных комнат — 27%;

кафе и зоны отдыха поблизости — 25%;

возможность быстро обсудить вопросы с коллегами без онлайн-звонка.

Контекст

По данным сервиса онлайн-психотерапии Ясно и платформы Dream Job, 56% сотрудников, которые обращаются к корпоративным психологам, делают это из-за выгорания и хронического стресса. Среди главных причин эмоционального истощения — токсичная атмосфера, давление со стороны руководства и переработки.

При этом число вакансий с корпоративным психологом в качестве бонуса выросло с 2024 по 2026 год на 71% — с 7 тыс. до более чем 12 тыс. предложений.