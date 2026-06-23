Госдума ввела ипотечные каникулы для семей с двумя детьми — заёмщики смогут приостановить выплаты на 18 месяцев

Семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, смогут приостанавливать выплаты по ипотеке на срок до 18 месяцев. Госдума одобрили поправки к закону сразу во втором и третьем чтениях. Авторы инициативы рассчитывают, что новая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и станет одним из инструментов поддержки рождаемости.

Ипотеку можно будет поставить на паузу сразу на полтора года

Госдума приняла поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые расширяют возможности оформления ипотечных каникул для семей с детьми.

Оформить ипотечные каникулы смогут семьи после рождения либо усыновления второго ребёнка и каждого следующего ребёнка.

Максимальная продолжительность ипотечных каникул составит 18 месяцев. При этом льготный период должен завершиться не позднее достижения ребёнком возраста полутора лет. Если ребёнок был усыновлён, отсчёт срока начинается с даты усыновления.

Проценты начнут начисляться только с седьмого месяца

Поправки предусматривают особый порядок начисления процентов по кредиту:

первые 6 месяцев — проценты по ипотеке начисляться не будут;

с 7-го по 18-й месяц проценты продолжат начислять;

После погашения основных обязательств по ипотеке заёмщик сможет выплатить накопленные проценты равными частями и с той же периодичностью, которая была предусмотрена кредитным договором.

Закон также позволяет прекратить использование льготы раньше установленного срока. Для этого заёмщику необходимо уведомить кредитора о своём решении. После этого выплаты по кредиту возобновятся в обычном порядке.

Почти 40% россиян откладывают рождение ребёнка из-за денег

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ипотечные каникулы вводятся для стимулирования рождаемости и снижения рисков для заёмщиков.

Авторы инициативы ссылаются на данные опросов ВЦИОМ, согласно которым 39% россиян откладывают рождение ребёнка на пять лет из-за нехватки средств и неподходящих жилищных условий.

По мнению авторов закона, дополнительная возможность временно приостановить выплаты по ипотеке должна помочь семьям пережить период роста расходов после появления ребёнка.