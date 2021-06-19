Как работать, если вы — интроверт, а коллеги — экстраверты

Еще сложнее, когда интроверта окружают экстраверты: они наслаждаются вниманием и возможностью высказаться. Ему может показаться, что его не замечают, и у него меньше шансов на продвижение, чем у коллег. Рассказываем, как избежать такой ситуации.

Быть интровертом особенно трудно в рабочих реалиях. Из-за застенчивости хочется избежать внимания, и выступления на совещаниях, нетворкинг и презентации успехов команды становятся непосильной задачей.

Привлекайте к себе внимание

Когда руководители выбирают людей для проекта, они часто начинают с тех, кто первым придет на ум. Как сделать так, чтобы ваше имя было среди них?

Хорошо, когда нас вспоминают из-за качества работы. Но так бывает не всегда. Начальнику нужно выработать прочные ассоциации между сотрудником как личностью, его идеями и качеством его работы.

У экстравертов здесь есть преимущество: они любят выступать на совещаниях (из-за чего кажутся более вовлеченными) и склонны упоминать успешные проекты (что усиливает ассоциацию с качественной работой).

Интроверту намного труднее начать разговор и установить хорошие отношения с начальником. Возможно, для этого придется искать способы пообщаться до или после собрания, договариваться о встречах для обсуждения текущих проектов и просить помощи с тяжелыми задачами. Главное — найти комфортные способы взаимодействовать с руководителем, чтобы восполнить недостаток взаимодействия на крупных мероприятиях.

Готовьтесь к совещаниям

Если встречи вызывают дискомфорт, это не значит, что их стоит пропускать. Поскольку вас окружают экстраверты, совещание просто пройдет без вас, а вы лишите коллег вашего опыта и обратной связи.

Научитесь свободно высказывать свое мнение, даже если оно противоречит общепринятому. Для этого требуется подготовка. Продумайте, что собираетесь сказать, и подготовьте записи. Если вы заранее знаете программу мероприятия, оформите свои мысли по каждому пункту.

Когда вы уже знаете, что сказать, не откладывайте следующий шаг. Поднимите руку или попросите включить себя в план совещания. Чем больше вы не любите публичные выступления, тем больше вероятность, что начнете сомневаться и в итоге откажетесь от шанса высказаться.

Во время выступления говорите уверенно, без заминок и извинений («Я думаю, что …», «Не хочу прерывать, но…»). Возможно, так проще, но они уменьшат воздействие на слушателей.

Хорошая новость: чем больше вы говорите на совещаниях, тем проще это будет в следующий раз.

Привлекайте внимание к своей команде

Как только у вас появляются подчиненные, вы начинаете нести ответственность за них и их продвижение по карьерной лестнице. Даже если вам некомфортно внимание к собственной персоне, придется привлекать его к другим членам команды.

Это ваш шанс стать замеченным: фокус сместится на других, при этом, будучи руководителем, вы получаете признание за успехи всей команды. Говоря о сильных сторонах подчиненных, вы выставляете себя в выгодном свете. Поэтому выгодная презентация групповой работы поможет и вам.

Источник.

Фото на обложке: Pexels