Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Как эффективно обрасти связями. 5 правил успешного нетворкинга на tech конференциях

Колонки
Никита Даниэльс
Никита Даниэльс

Oснователь международной IT-конференции Linq (ex-Cyprus IT Forum)

Екатерина Алипова

Улыбаться, говорить по делу, оставлять контакты — базовые правила нетворкинга, о которых говорят везде. Однако этого не всегда достаточно, чтобы знакомство получилось успешным и не стало однодневным. Очень многое зависит и от организаторов мероприятия, и от действий человека до и после нетворкинг-сессии.

Какими инструментами можно повысить шансы на удачные знакомства на технологических конференциях, какие правила нетворкинга устарели и зачем поздравлять инвесторов с днем рождения, рассказал Никита Даниэльс, основатель международной IT-конференции Linq (ex-Cyprus IT Forum).

Как эффективно обрасти связями. 5 правил успешного нетворкинга на tech конференциях

Содержание:

Нетворкинг для tech-предпринимателей

Отличие нетворкинга на технологических конференциях, по нашим наблюдениям, заключается в том, что участники, большую часть которых составляют tech-предприниматели и ИТ-специалисты, более закрытые.

В отличие от посетителей мероприятий, например, для маркетологов или менеджеров по продажам, tech-предприниматели нередко — интроверты. Поэтому очень важно, чтобы организаторы создали комфортную атмосферу и условия для взаимодействия людей между собой.

Технологические предприниматели привыкли работать в неформальной обстановке. Это та среда, в которой они могут расслабиться и заводить деловые знакомства.

По этой причине на конференциях не должно быть стандартных светлых залов с длинными фуршетными столами и общей атмосферой ярмарки тщеславия.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

В приоритете более вечерние, «ламповые» форматы, с кальянами, чаем, диванчиками, подушками и коврами — расслабленная неформальная обстановка.

Чем больше разных возможностей и форматов для знакомства с минимальным вовлечением в стартовую точку будет на технологической конференции, тем лучше.

  • Организаторы должны помочь предпринимателям сойтись: в meetmarket или в speed-networking.

Это отлично работает на крупных событиях, где собравшимся надо познакомиться, условно, со 100 участниками в зале. Запускается таймер на 30 секунд и после его сигнала собравшиеся должны сесть на соседний стул и пообщаться.

  • Также хорошо работают правильно собранные организатором конференции круглые столы: для подготовки к дискуссии создается чат в Telegram, где участники готовятся к выступлению, обсуждают свои взгляды и позиции.

Происходит предварительное знакомство, первичное узнавание, и после этого дальнейшее общение идет гораздо проще и комфортнее.

  • Приносят пользу и программные инструменты: Brella и Hopin — это крупные западные платформы.

Они позволяют во время регистрации каждому участнику присвоить теги на основании заполненной анкеты. Теги касаются индустрии, направлении в ней, вертикали.

Когда человек заходит в приложение, оно, отталкиваясь от тегов, рекомендует ему релевантных людей — с кем было бы интересно познакомиться. И вдобавок приложение предлагает шаблоны приветственных сообщений.

К сожалению, мы часто сталкиваемся с не очень удачным опытом использования сервисов для нетворкинга: неработающие ссылки, отсутствие умных рекомендаций, неудобная навигация в приложении. Все это формирует скептическое отношение к приложениям типа Brella и Hopin.

Мы учли все эти проблемы, и поэтому заранее обратились к лидерам рынка, чтобы быть уверенными в удобстве и эффективности приложения.

Мы убедились в том, что все функции приложения работают исправно, искусственный интеллект создает подходящие под профиль участника рекомендации, а также, что приложение содержит много полезной информации: подробное расписание, данные о зарегистрировавшихся участниках, спикерах и спонсорах.

И наши усилия оправдались! Когда мы организовывали мероприятие и использовали Brella, поначалу люди не хотели регистрироваться, потому что не сразу поняли ценность сервиса. Но после подробного рассказа о приложении за полдня мы увидели около 200 назначенных встреч. 

Читать по теме: Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга

Новая культура нетворкинга

Есть несколько распространенных, но устаревших советов для знакомств.

  • Первый — раньше считалось, что надо прийти на конференцию и сфокусироваться на продаже своего продукта. Если стартап интересный, инновационный, этого будет достаточно, чтобы привлечь партнеров или инвесторов.
Сейчас ситуация другая! Продукт все еще важен. Но сам фаундер тоже должен быть интересным собеседником и человеком.

Любой потенциальный инвестор или партнер проверяет не только бизнес-метрики, но и команду, образ жизни фаундера, отношение к происходящим вокруг событиям. На метрики инвестор смотрит 20% времени, а остальное уделяет самому фаундеру и команде.

Поэтому важно не фокусироваться на одних продажах. Думайте о том, как фаундера и его команду воспринимают другие люди, что он делает, чтобы к нему относились именно так. Ценности самого человека стали не менее значимы, чем результаты его труда.

  • Второй устаревший совет — о том, что любых договоренностей люди достигают за бокалом алкоголя, особенно на технологических конференциях.

Это могло быть актуально лет 10 назад, но не сегодня. Уже не обязательно вести потенциального партнера или инвестора в бар. Сегодня, наоборот, идет тренд на отказ от алкоголя.

Все больше людей заботятся о здоровье — занимаются триатлоном, покоряют горные вершины — ищут адреналин, экстрим и удовольствие в чем-то кроме спиртного. Поэтому предложение выпить, чтобы познакомиться или поговорить о деле, может быть воспринято негативно.

  • Третий уже не актуальный момент — очень официальный дресс-код.

Если конкретное мероприятие не указывает, что всем надо соблюсти условный Business casual (один из видов дресс-кода, подразумевает неформальный костюм спокойного цвета), не надо приходить на tech-конференцию в костюмах и рубашках с жестким воротником.

Читать по теме: Сила нетворкинга: как находить контакты и делать коллаборации в кризис

5 must-have для нетворкинга

Хороший нетворкинг — тот, к которому человек подготовился. Когда я пришел на Game funds, где было 150 фаундеров игровых компаний, я впервые за все время на Кипре испытал ощущение, что никого не знаю. После этого я стал думать, с чем именно мне приходить на такие мероприятия. 

  • Поэтому первое и базовое правило — основательная подготовка.

Я выделил четыре ключевых пункта, которые помогут подготовиться к нетворкингу, и вот что особенно важно:

  1. Помнить, что кроме разговоров есть еще язык тела, который может многое о нас сказать. Яркая одежда, высоко поднятая голова, устремленный вперед взгляд – все это будет говорить о том, что вы действительно открыты новым знакомствам и обсуждению деловых вопросов. 
  2. Заранее решить, кого ищете: людей много, а нужны в лучшем случае 10. Часто у крупных событий есть свои приложения для общения — регистрируйтесь в них, проставляйте все теги, знакомьтесь. Умные алгоритмы проанализируют поведение всех участников и подберут релевантные варианты. И не пренебрегайте соцсетями: разместите пост, что будете присутствовать на мероприятии и готовы к новым встречам.
  3. Приезжать командой. Один человек не может охватить всех интересных участников конференции. Хорошо, когда команда приезжает, ребята расходятся по арене, с кем-то работают. А потом они собираются вокруг одного человека: того, которого они и искали.
  4. Держать под рукой демонстрацию продукта: игру, видео, питчдек. То, что можно очень быстро показать и переслать.

  • Второе правило — обменивайтесь контактами.

Только делайте это в конце встречи, а не в начале.

Заведите обязательно цифровую визитку на основе NFC-чипа. Человек прикладывает телефон к вашей визитке и получает ее цифровой аналог. Это быстрее, чем QR-код в Telegram, потому что на практике на весь процесс может уйти около 30 секунд. А скорость должна быть в приоритете.

  • Третье правило — напоминайте о себе после нетворкинг-сессии, но корректно.

Можно написать сообщение в формате «С вашего позволения буду держать вас в курсе о развитии проекта. Как лучше это сделать?». Пусть инвестор сам скажет — писать ему на e-mail, в Telegram, в другие соцести.

Это базовая вежливость: выбрать удобный для всех сторон формат поддержания связи. 

  • Четвертое правило — поздравляйте инвесторов с праздниками и будьте внимательны к тому, какие праздники отмечает инвестор.

Еще лучше, если отправите поздравление с днем рождения: это приятно и говорит о вас как о внимательном человеке. Не нужно думать, что подобные сообщения воспринимаются как попытка польстить — это хороший способ напомнить о себе. 

  • И пятое — правильно составляйте письма, чтобы поддерживать коммуникацию после нетворкинг-сессии.

Игорь Рябенький, основатель AltaIR Capital, рассказывал, что ему пачками приходят письма от стартапов и многие из них либо огромные, либо состоят из одной строчки. И то, и другое — плохая стратегия.

Письмо должно быть лаконичным, чтобы инвестор не тратил на него полчаса, пытаясь добраться до сути. Но при этом цепляющим и информативным.

 

Резюме

Успешный нетворкинг начинается не в момент знакомства и заканчивается не на нем же. Готовьтесь к знакомствам, думайте о том, кто вам нужен, ищите этих людей, показывайте свое желание общаться и поддерживайте коммуникации после встречи на конференции.

Правила успешного нетворкинга на tech-конференциях:

  • Готовиться к знакомствам: заранее определиться, с кем надо пообщаться, иметь под рукой демонстрацию продукта и ехать вместе с командой. Обмениваться контактами — в идеале, через цифровые визитки.
  • Напомнить о себе после нетворкинг-сессии, но уточнить у собеседника — через какой канал и в каком формате для него лучше общаться по проекту.
  • Проявлять внимание — как минимум, поздравлять с праздниками: от Нового Года до дня рождения.
  • Грамотно составлять письма — они должны быть лаконичными и информативными.
Читать по теме: «Спровоцировать» нетворкинг: как создавать связи, отдыхая

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Найти своих и не успокоиться: нетворкинг на Web Summit в семи вещах
  2. 2 Сила нетворкинга: как находить контакты и делать коллаборации в кризис
  3. 3 Сообщества предпринимателей и инвесторов в ОАЭ
  4. 4 Глобальные сообщества предпринимателей
  5. 5 Лайфхаки, которые помогут выучить бизнес-английский
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

28 ноября 2022

Студенческий агротех-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ