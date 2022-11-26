Как эффективно обрасти связями. 5 правил успешного нетворкинга на tech конференциях

Какими инструментами можно повысить шансы на удачные знакомства на технологических конференциях, какие правила нетворкинга устарели и зачем поздравлять инвесторов с днем рождения, рассказал Никита Даниэльс, основатель международной IT-конференции Linq (ex-Cyprus IT Forum).

Улыбаться, говорить по делу, оставлять контакты — базовые правила нетворкинга, о которых говорят везде. Однако этого не всегда достаточно, чтобы знакомство получилось успешным и не стало однодневным. Очень многое зависит и от организаторов мероприятия, и от действий человека до и после нетворкинг-сессии.

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Нетворкинг для tech-предпринимателей

Отличие нетворкинга на технологических конференциях, по нашим наблюдениям, заключается в том, что участники, большую часть которых составляют tech-предприниматели и ИТ-специалисты, более закрытые.

В отличие от посетителей мероприятий, например, для маркетологов или менеджеров по продажам, tech-предприниматели нередко — интроверты. Поэтому очень важно, чтобы организаторы создали комфортную атмосферу и условия для взаимодействия людей между собой.

Технологические предприниматели привыкли работать в неформальной обстановке. Это та среда, в которой они могут расслабиться и заводить деловые знакомства.

По этой причине на конференциях не должно быть стандартных светлых залов с длинными фуршетными столами и общей атмосферой ярмарки тщеславия.

В приоритете более вечерние, «ламповые» форматы, с кальянами, чаем, диванчиками, подушками и коврами — расслабленная неформальная обстановка.

Чем больше разных возможностей и форматов для знакомства с минимальным вовлечением в стартовую точку будет на технологической конференции, тем лучше.

Организаторы должны помочь предпринимателям сойтись: в meetmarket или в speed-networking.

Это отлично работает на крупных событиях, где собравшимся надо познакомиться, условно, со 100 участниками в зале. Запускается таймер на 30 секунд и после его сигнала собравшиеся должны сесть на соседний стул и пообщаться.

Также хорошо работают правильно собранные организатором конференции круглые столы: для подготовки к дискуссии создается чат в Telegram, где участники готовятся к выступлению, обсуждают свои взгляды и позиции.

Происходит предварительное знакомство, первичное узнавание, и после этого дальнейшее общение идет гораздо проще и комфортнее.

Приносят пользу и программные инструменты: Brella и Hopin — это крупные западные платформы.

Они позволяют во время регистрации каждому участнику присвоить теги на основании заполненной анкеты. Теги касаются индустрии, направлении в ней, вертикали.

Когда человек заходит в приложение, оно, отталкиваясь от тегов, рекомендует ему релевантных людей — с кем было бы интересно познакомиться. И вдобавок приложение предлагает шаблоны приветственных сообщений.

К сожалению, мы часто сталкиваемся с не очень удачным опытом использования сервисов для нетворкинга: неработающие ссылки, отсутствие умных рекомендаций, неудобная навигация в приложении. Все это формирует скептическое отношение к приложениям типа Brella и Hopin.

Мы учли все эти проблемы, и поэтому заранее обратились к лидерам рынка, чтобы быть уверенными в удобстве и эффективности приложения.

Мы убедились в том, что все функции приложения работают исправно, искусственный интеллект создает подходящие под профиль участника рекомендации, а также, что приложение содержит много полезной информации: подробное расписание, данные о зарегистрировавшихся участниках, спикерах и спонсорах.

И наши усилия оправдались! Когда мы организовывали мероприятие и использовали Brella, поначалу люди не хотели регистрироваться, потому что не сразу поняли ценность сервиса. Но после подробного рассказа о приложении за полдня мы увидели около 200 назначенных встреч.

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Новая культура нетворкинга

Есть несколько распространенных, но устаревших советов для знакомств.

Первый — раньше считалось, что надо прийти на конференцию и сфокусироваться на продаже своего продукта. Если стартап интересный, инновационный, этого будет достаточно, чтобы привлечь партнеров или инвесторов.

Любой потенциальный инвестор или партнер проверяет не только бизнес-метрики, но и команду, образ жизни фаундера, отношение к происходящим вокруг событиям. На метрики инвестор смотрит 20% времени, а остальное уделяет самому фаундеру и команде.

Поэтому важно не фокусироваться на одних продажах. Думайте о том, как фаундера и его команду воспринимают другие люди, что он делает, чтобы к нему относились именно так. Ценности самого человека стали не менее значимы, чем результаты его труда.

Второй устаревший совет — о том, что любых договоренностей люди достигают за бокалом алкоголя, особенно на технологических конференциях.

Это могло быть актуально лет 10 назад, но не сегодня. Уже не обязательно вести потенциального партнера или инвестора в бар. Сегодня, наоборот, идет тренд на отказ от алкоголя.

Все больше людей заботятся о здоровье — занимаются триатлоном, покоряют горные вершины — ищут адреналин, экстрим и удовольствие в чем-то кроме спиртного. Поэтому предложение выпить, чтобы познакомиться или поговорить о деле, может быть воспринято негативно.

Третий уже не актуальный момент — очень официальный дресс-код.

Если конкретное мероприятие не указывает, что всем надо соблюсти условный Business casual (один из видов дресс-кода, подразумевает неформальный костюм спокойного цвета), не надо приходить на tech-конференцию в костюмах и рубашках с жестким воротником.

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5 must-have для нетворкинга

Хороший нетворкинг — тот, к которому человек подготовился. Когда я пришел на Game funds, где было 150 фаундеров игровых компаний, я впервые за все время на Кипре испытал ощущение, что никого не знаю. После этого я стал думать, с чем именно мне приходить на такие мероприятия.

Поэтому первое и базовое правило — основательная подготовка.

Я выделил четыре ключевых пункта, которые помогут подготовиться к нетворкингу, и вот что особенно важно:

Помнить, что кроме разговоров есть еще язык тела, который может многое о нас сказать. Яркая одежда, высоко поднятая голова, устремленный вперед взгляд – все это будет говорить о том, что вы действительно открыты новым знакомствам и обсуждению деловых вопросов. Заранее решить, кого ищете: людей много, а нужны в лучшем случае 10. Часто у крупных событий есть свои приложения для общения — регистрируйтесь в них, проставляйте все теги, знакомьтесь. Умные алгоритмы проанализируют поведение всех участников и подберут релевантные варианты. И не пренебрегайте соцсетями: разместите пост, что будете присутствовать на мероприятии и готовы к новым встречам. Приезжать командой. Один человек не может охватить всех интересных участников конференции. Хорошо, когда команда приезжает, ребята расходятся по арене, с кем-то работают. А потом они собираются вокруг одного человека: того, которого они и искали. Держать под рукой демонстрацию продукта: игру, видео, питчдек. То, что можно очень быстро показать и переслать.

Второе правило — обменивайтесь контактами.

Только делайте это в конце встречи, а не в начале.

Заведите обязательно цифровую визитку на основе NFC-чипа. Человек прикладывает телефон к вашей визитке и получает ее цифровой аналог. Это быстрее, чем QR-код в Telegram, потому что на практике на весь процесс может уйти около 30 секунд. А скорость должна быть в приоритете.

Третье правило — напоминайте о себе после нетворкинг-сессии, но корректно.

Можно написать сообщение в формате «С вашего позволения буду держать вас в курсе о развитии проекта. Как лучше это сделать?». Пусть инвестор сам скажет — писать ему на e-mail, в Telegram, в другие соцести.

Это базовая вежливость: выбрать удобный для всех сторон формат поддержания связи.

Четвертое правило — поздравляйте инвесторов с праздниками и будьте внимательны к тому, какие праздники отмечает инвестор.

Еще лучше, если отправите поздравление с днем рождения: это приятно и говорит о вас как о внимательном человеке. Не нужно думать, что подобные сообщения воспринимаются как попытка польстить — это хороший способ напомнить о себе.

И пятое — правильно составляйте письма, чтобы поддерживать коммуникацию после нетворкинг-сессии.

Игорь Рябенький, основатель AltaIR Capital, рассказывал, что ему пачками приходят письма от стартапов и многие из них либо огромные, либо состоят из одной строчки. И то, и другое — плохая стратегия.

Письмо должно быть лаконичным, чтобы инвестор не тратил на него полчаса, пытаясь добраться до сути. Но при этом цепляющим и информативным.

Резюме

Успешный нетворкинг начинается не в момент знакомства и заканчивается не на нем же. Готовьтесь к знакомствам, думайте о том, кто вам нужен, ищите этих людей, показывайте свое желание общаться и поддерживайте коммуникации после встречи на конференции.

Правила успешного нетворкинга на tech-конференциях:

Готовиться к знакомствам: заранее определиться, с кем надо пообщаться, иметь под рукой демонстрацию продукта и ехать вместе с командой. Обмениваться контактами — в идеале, через цифровые визитки.

Напомнить о себе после нетворкинг-сессии, но уточнить у собеседника — через какой канал и в каком формате для него лучше общаться по проекту.

Проявлять внимание — как минимум, поздравлять с праздниками: от Нового Года до дня рождения.

Грамотно составлять письма — они должны быть лаконичными и информативными.

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