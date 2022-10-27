«Спровоцировать» нетворкинг: как создавать связи, отдыхая

Шесть лет назад Александр Чуранов, директор компании «Комбат-туры», написал незнакомому человеку с предложением встретиться. Позже они создали совместный бизнес — путешествия для предпринимателей. В материале — как организовать нетворкинг, который поможет масштабироваться и найти партнеров.

С конференции в Ганновере — за бизнес-идеей в Индию

Однажды на конференции в Москве, во время случайной беседы в кулуарах, я познакомился с профессором и доктором наук из Голландии Кимом Вельтманом. Знакомство привело к тому, что я отправился на работу в международный институт им. Маршалла Маклюэна. Это позволило мне не только набраться колоссального опыта, но и кардинально изменить подход к организации проектов и работе в международных командах.

Позже мы с друзьями отправились в Ганновер на IT-конференцию. Прогуливаясь по выставочным площадкам, я заинтересовался стендом «Самый зеленый технопарк в мире». Разговорились с ребятами, которые представляли этот стенд.

Спустя какое-то время мы уже были у них в гостях в индийском штате Керала — в одном из крупнейших технопарков в мире. Для нас это послужило мощным толчком в развитии, и впоследствии мы организовали в Индии наш первый бизнес-тур для предпринимателей.

Та встреча в Ганновере предопределила бизнес, которым наша команда занимается до сих пор. А осуществиться этой идее помогло знакомство с Максимом Батыревым. Однажды, возвращаясь с очередной экспедиции, я зачитался книгой этого бизнес-спикера. И вдруг меня посетила мысль: «А почему бы не позвать его в путешествие в качестве эксперта?» Я написал Максиму, который до этого был знаком мне только по книге. Ну а дальше все сложилось наилучшим образом.

Почему так произошло во всех описанных выше случаях? Потому что я был максимально открыт для новых знакомств и находился в нужное время в нужном месте. Сработал нетворкинг и теория слабых связей и структурных дыр.

Теория слабых связей, разработанная американским социологом Марком Грановеттером, гласит, что при коммуникации слабые связи важнее сильных. Сильные связи — это общение с родными и близкими людьми. Эта коммуникация дает поддержку, но не способствует развитию.

Слабые связи — это контакты со знакомыми, которые не перешли в разряд близких людей. Эти люди могут способствовать нашему развитию за счет обладания информацией, которой мы не владеем. Кроме того, у них есть отличные от наших собственных опыт и возможности.

Руководитель технопарка в Индии не стал моим близким другом. Но он стал тем, кто помог состояться нашему путешествию в Индию и поспособствовал тому, что все прошло на высшем уровне.

Аналогично сработала и теория структурных дыр — это разрыв структур, отсутствие связи между обособленными группами людей. Чем больше у человека структурных дыр, тем ценнее его социальный капитал. А ведь и на знаковую для меня конференцию в Москву я попал после знакомства с человеком из музейного дела. И это я — программист!

Именно связь с человеком из другой «структуры» принесла в мою жизнь череду существенных изменений и важных контактов.

На вулкан Орисаба для укрепления связей. Как работает бизнес-нетворкинг в путешествиях?

Когда мы начали организовывать туры для предпринимателей, то поняли, что нет ничего ценнее для установления прочных отношений, чем совместно прожитый опыт. Слабые связи позволяют получить новую информацию и возможности, нетворкинг — новых друзей и партнеров.

Представьте предпринимателей, которые вместе поднялись на вершину самого высокого вулкана в Мексике — Орисаба. Более 5,5 тыс. метров по направлению к неизведанной вселенной. Подъем, который начался глубокой ночью, был адски тяжелым. Зато он удивительно крепко сплотил команду.

Совместно прожитый опыт (сплав по горной реке, экспедиция и жизнь в палаточных условиях) — основа естественного нетворкинга, который случается сам собой, когда в одном месте оказываются люди со схожими ценностями и взглядами на жизнь.

Этот нетворкинг перерастает в теплые отношения, которые значительным образом сказываются и на бизнесе: личное доверие, проверенное «в бою», выступает базой для новых совместных проектов и партнерства. Однако иногда людям бизнеса нужно помогать делать первый шаг на пути к знакомству. В чем заключается эта помощь в путешествии?

Задать тон готовности к общению и проявлять симпатию, демонстрировать открытость и доверие

Поверьте, улыбки и объятия действуют магическим образом на любого человека (правда, со вторым стоит учитывать культуру конкретной нации). Когда перед путешествием мы встречаем наших участников в аэропорту, мы крепко их обнимаем. Даже если видимся впервые в жизни. Так человек понимает, что стал для нас своим.

Организовать самопрезентацию каждого участника

В начале путешествия людям важно понимать, кто находится рядом с ними. Для этого проводятся самопрезентации, благодаря которым человек автоматически выбирает себе тех, кто ему наиболее интересен или мог бы быть полезен.

Организовать совместное делание

Совместное дело может быть элементарным. Например, спортивное состязание или утренняя пробежка по абсолютно незнакомому городу. Или совместный творческий номер.

По многолетнему опыту отмечу: каким бы серьезным миллионером и миллиардером ни был человек, в творческих командных заданиях он все равно становится озорным ребенком. И это незабываемо!

Создать повод для общения. Главное — проявить фантазию

Среднестатистический человек не подойдет к другому без особой надобности. Поэтому такую надобность можно создать. Так, в путешествии на Байкал мы подготовили для каждого участника основу для бус. А сами бусы им нужно было собрать из элементов, которые находились у других участников. Кроме того, требуемый элемент можно было получить от человека, только выполнив определенные условия: ответив на 10 его вопросов.

Таким образом, пока человек собилал себе украшение, он знакомился и общался со всеми нашими путешественниками. После знакомств по такому несерьезному поводу коммуникация все более углублялась, а связи укреплялись.

Больше возможностей для нетворкинга — на встречах Founders' Mondays. Ближайшая уже 31 октября



Еще один секрет — резервировать места для завтрака, обеда и ужина за участниками так, чтобы во время приема пищи по соседству всегда находились разные люди. Так расширяется взаимодействие и формируется большее количество связей.

Эти простые советы можно использовать компаниям и фирмам, которые хотят улучшить внутреннюю коммуникацию, и тем, кто организует события в сфере нетворкинга.

Главное помнить, что по своей натуре человек ленив, поэтому, как правило, нужно подталкивать его к совершению определенных действий по отношению к другим.

Из Камчатки — в Хакасию, из Смоленска — по всей России. Великое переселение идей и брендов

Результат нетворкинга призван помогать людям в решении любых жизненных вопросов — от бизнеса до личных проблем. Но важно не перегибать палку с количеством связей, которые вам нужны и которые вы можете осилить.

По мнению британского антрополога и эволюционного психолога Робина Данбара, человек может поддерживать постоянное комфортное общение не более чем со 150 людьми. Это круг лиц, с которыми мы в состоянии осознанно коммуницировать, не перегружая «жесткий диск» своей памяти, — то есть знать, что происходит в их жизни.

По имени родоначальника этой теории, количество комфортных социальных связей (150) назвали числом Данбара.

Определенно точно не все контакты, приобретенные в результате нетворкинга, пригодятся в жизни. И уж точно не все войдут в число Данбара. Но те, что войдут, могут капитально изменить вашу жизнь.

Есть на Камчатке один экобренд одежды, который борется за сохранение природы под лозунгом «Береги» и перечисляет часть заработанных средств в Кроноцкий заповедник. Мы познакомились с создателями бренда — Татьяной и Тарасом — на мастер-классе, проходившем на полуострове. Сейчас ребята — наши добрые друзья, партнеры и участники наших путешествий.

Попав в туры с собственниками бизнеса и топ-менеджерами, они настолько всем полюбились, что их продукция стала мгновенно разбираться нашими участниками. А одна из наших путешественниц после знакомства с Татьяной и Тарасом и вовсе стала их партнером и открыла магазины экобренда у себя в Хакасии.

Читайте по теме:

7 лагерей для взрослых, где можно отдохнуть, перезарядиться и обменяться опытом

Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга

Очередное подтверждение тому, что знакомства в кругу сильных людей приводят не только к собственному развитию, но и развитию бизнеса.

Другие наши участники — топ-менеджеры смоленской компании (занимается сопровождением и внедрением программ 1С, IT-аутсорсингом и системным администрированием) после первого же путешествия поняли, что подобный формат — огромный вклад в свое дело. Из каждого следующего путешествия ребята приезжали с новыми клиентами и партнерами.

Так, благодаря нетворкингу, смоленский бизнес вышел на уровень страны. И таких примеров множество.

Нетворкинг в основе бизнес-модели

Понимая, насколько важно для предпринимателей быть в кругу близких по духу людей, при этом не просто быть, а что-то делать, мы стали рассматривать другие форматы нетворкинга. Так появилась идея проведения тематического трехдневного лагеря под открытым небом.

Первый такой слет мы провели на родине нашей компании — в Смоленской области. В районе, граничащем с Беларусью, на базе агроусадьбы, расположившейся в поле у леса на берегу живописной реки.

В основу лагеря была положена концепция получения совместного опыта и ностальгических воспоминаний о пионерских слетах нашей юности. Всех участников мы поделили на отряды, каждый из которых возглавлял вожатый.

Серьезные предприниматели смеялись, участвовали в спортивных соревнованиях, выполнении командных заданий, мастер-классах и бесконечно много общались. Были и переговорные зоны, и работа панельной сессии, и выступление Александра Цыпкина, приглашенного эксперта по стратегическим коммуникациям, и фееричный концерт на воде рок-группы «Мураками».

Отдельно в лагере были организованы мероприятия из категории «создать повод для общения».

Выраженный социально-экономический эффект от подобного лагеря мы, конечно, увидели. Но он был связан с нашими участниками и даже со Смоленщиной.

бизнес из разных уголков России познакомился со смоленскими предпринимателями, что в дальнейшем может привести к развитию экономических связей между регионами. участники лагеря действительно получили ценные контакты, а некоторые уже заявили о новых партнерах.

Как показывает практика, неформальное общение приводит к более крепким связям, в том числе в сфере бизнеса. Мероприятия, на которых предприниматели могут быть на одной волне с людьми своего уровня, крайне востребованы.

Читайте также:

Нетворкинг без нервов: три способа сделать общение легче и результативнее

«Нетворкинг непредсказуем: никогда не знаешь, какие двери он откроет». Руководство по выстраиванию полезных связей

Будем ли мы продолжать развивать наш проект? Однозначно. Всем нужны живые встречи. Особенно в условиях политико-экономической турбулентности. Особенно для тех, кто релоцировался в Армению, Грузию и Казахстан. У этих людей нет привычного окружения, но есть большая потребность в нем.

И нетворкинг может в этом помочь.

Как сделать так, чтобы связи помогали в бизнесе: 8 правил

Будьте открытым. Даже если вы гениальный программист, никто не узнает о вашей разработке, пока вы не представите ее другим. Будьте готовы к общению — онлайн и оффлайн. Всегда имейте в запасе подготовленную elevator pitch — «презентацию в лифте», короткую речь на минуту-две, в которой расскажите о себе, своей компании, продукте. Будьте социально активным. Иногда связи в других сферах приносят больший результат. Выставки, театры, фитнес-клубы — это прекрасные места для знакомств с интересными людьми. Посещайте специализированные места, где встречаются предприниматели или стартаперы. Бизнес-завтраки, конференции, нетворкинг-мероприятия. Будьте заинтересованы в собеседнике, который вам симпатичен (а не в его кошельке и должности). Отправляйтесь в путешествие. Если оно с запросом на развитие, то обязательно принесет вам новые связи. Поддерживайте отношения после знакомства и проявления симпатии: социальные сети всем нам в помощь. Визитки в кармане — это не нетворкинг. Нетворкинг — превращение этих визиток в общение. Делайте добро новым знакомым. Первые предложите помощь. Это обязательно вернется сторицей.

Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором