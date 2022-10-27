«Спровоцировать» нетворкинг: как создавать связи, отдыхая

Шесть лет назад Александр Чуранов, директор компании «Комбат-туры», написал незнакомому человеку с предложением встретиться. Позже они создали совместный бизнес — путешествия для предпринимателей. В материале — как организовать нетворкинг, который поможет масштабироваться и найти партнеров.
С конференции в Ганновере — за бизнес-идеей в Индию
Однажды на конференции в Москве, во время случайной беседы в кулуарах, я познакомился с профессором и доктором наук из Голландии Кимом Вельтманом. Знакомство привело к тому, что я отправился на работу в международный институт им. Маршалла Маклюэна. Это позволило мне не только набраться колоссального опыта, но и кардинально изменить подход к организации проектов и работе в международных командах.
Позже мы с друзьями отправились в Ганновер на IT-конференцию. Прогуливаясь по выставочным площадкам, я заинтересовался стендом «Самый зеленый технопарк в мире». Разговорились с ребятами, которые представляли этот стенд.
Спустя какое-то время мы уже были у них в гостях в индийском штате Керала — в одном из крупнейших технопарков в мире. Для нас это послужило мощным толчком в развитии, и впоследствии мы организовали в Индии наш первый бизнес-тур для предпринимателей.
Та встреча в Ганновере предопределила бизнес, которым наша команда занимается до сих пор. А осуществиться этой идее помогло знакомство с Максимом Батыревым. Однажды, возвращаясь с очередной экспедиции, я зачитался книгой этого бизнес-спикера. И вдруг меня посетила мысль: «А почему бы не позвать его в путешествие в качестве эксперта?» Я написал Максиму, который до этого был знаком мне только по книге. Ну а дальше все сложилось наилучшим образом.
Почему так произошло во всех описанных выше случаях? Потому что я был максимально открыт для новых знакомств и находился в нужное время в нужном месте. Сработал нетворкинг и теория слабых связей и структурных дыр.
Теория слабых связей, разработанная американским социологом Марком Грановеттером, гласит, что при коммуникации слабые связи важнее сильных. Сильные связи — это общение с родными и близкими людьми. Эта коммуникация дает поддержку, но не способствует развитию.
Слабые связи — это контакты со знакомыми, которые не перешли в разряд близких людей. Эти люди могут способствовать нашему развитию за счет обладания информацией, которой мы не владеем. Кроме того, у них есть отличные от наших собственных опыт и возможности.
Руководитель технопарка в Индии не стал моим близким другом. Но он стал тем, кто помог состояться нашему путешествию в Индию и поспособствовал тому, что все прошло на высшем уровне.
Аналогично сработала и теория структурных дыр — это разрыв структур, отсутствие связи между обособленными группами людей. Чем больше у человека структурных дыр, тем ценнее его социальный капитал. А ведь и на знаковую для меня конференцию в Москву я попал после знакомства с человеком из музейного дела. И это я — программист!
Именно связь с человеком из другой «структуры» принесла в мою жизнь череду существенных изменений и важных контактов.
На вулкан Орисаба для укрепления связей. Как работает бизнес-нетворкинг в путешествиях?
Когда мы начали организовывать туры для предпринимателей, то поняли, что нет ничего ценнее для установления прочных отношений, чем совместно прожитый опыт. Слабые связи позволяют получить новую информацию и возможности, нетворкинг — новых друзей и партнеров.
Представьте предпринимателей, которые вместе поднялись на вершину самого высокого вулкана в Мексике — Орисаба. Более 5,5 тыс. метров по направлению к неизведанной вселенной. Подъем, который начался глубокой ночью, был адски тяжелым. Зато он удивительно крепко сплотил команду.
Совместно прожитый опыт (сплав по горной реке, экспедиция и жизнь в палаточных условиях) — основа естественного нетворкинга, который случается сам собой, когда в одном месте оказываются люди со схожими ценностями и взглядами на жизнь.
Этот нетворкинг перерастает в теплые отношения, которые значительным образом сказываются и на бизнесе: личное доверие, проверенное «в бою», выступает базой для новых совместных проектов и партнерства. Однако иногда людям бизнеса нужно помогать делать первый шаг на пути к знакомству. В чем заключается эта помощь в путешествии?
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Задать тон готовности к общению и проявлять симпатию, демонстрировать открытость и доверие
Поверьте, улыбки и объятия действуют магическим образом на любого человека (правда, со вторым стоит учитывать культуру конкретной нации). Когда перед путешествием мы встречаем наших участников в аэропорту, мы крепко их обнимаем. Даже если видимся впервые в жизни. Так человек понимает, что стал для нас своим.
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Организовать самопрезентацию каждого участника
В начале путешествия людям важно понимать, кто находится рядом с ними. Для этого проводятся самопрезентации, благодаря которым человек автоматически выбирает себе тех, кто ему наиболее интересен или мог бы быть полезен.
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Организовать совместное делание
Совместное дело может быть элементарным. Например, спортивное состязание или утренняя пробежка по абсолютно незнакомому городу. Или совместный творческий номер.
По многолетнему опыту отмечу: каким бы серьезным миллионером и миллиардером ни был человек, в творческих командных заданиях он все равно становится озорным ребенком. И это незабываемо!
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Создать повод для общения. Главное — проявить фантазию
Среднестатистический человек не подойдет к другому без особой надобности. Поэтому такую надобность можно создать. Так, в путешествии на Байкал мы подготовили для каждого участника основу для бус. А сами бусы им нужно было собрать из элементов, которые находились у других участников. Кроме того, требуемый элемент можно было получить от человека, только выполнив определенные условия: ответив на 10 его вопросов.
Таким образом, пока человек собилал себе украшение, он знакомился и общался со всеми нашими путешественниками. После знакомств по такому несерьезному поводу коммуникация все более углублялась, а связи укреплялись.
Больше возможностей для нетворкинга — на встречах Founders' Mondays. Ближайшая уже 31 октября
Еще один секрет — резервировать места для завтрака, обеда и ужина за участниками так, чтобы во время приема пищи по соседству всегда находились разные люди. Так расширяется взаимодействие и формируется большее количество связей.
Эти простые советы можно использовать компаниям и фирмам, которые хотят улучшить внутреннюю коммуникацию, и тем, кто организует события в сфере нетворкинга.
Главное помнить, что по своей натуре человек ленив, поэтому, как правило, нужно подталкивать его к совершению определенных действий по отношению к другим.
Из Камчатки — в Хакасию, из Смоленска — по всей России. Великое переселение идей и брендов
Результат нетворкинга призван помогать людям в решении любых жизненных вопросов — от бизнеса до личных проблем. Но важно не перегибать палку с количеством связей, которые вам нужны и которые вы можете осилить.
По мнению британского антрополога и эволюционного психолога Робина Данбара, человек может поддерживать постоянное комфортное общение не более чем со 150 людьми. Это круг лиц, с которыми мы в состоянии осознанно коммуницировать, не перегружая «жесткий диск» своей памяти, — то есть знать, что происходит в их жизни.
По имени родоначальника этой теории, количество комфортных социальных связей (150) назвали числом Данбара.
Определенно точно не все контакты, приобретенные в результате нетворкинга, пригодятся в жизни. И уж точно не все войдут в число Данбара. Но те, что войдут, могут капитально изменить вашу жизнь.
Есть на Камчатке один экобренд одежды, который борется за сохранение природы под лозунгом «Береги» и перечисляет часть заработанных средств в Кроноцкий заповедник. Мы познакомились с создателями бренда — Татьяной и Тарасом — на мастер-классе, проходившем на полуострове. Сейчас ребята — наши добрые друзья, партнеры и участники наших путешествий.
Попав в туры с собственниками бизнеса и топ-менеджерами, они настолько всем полюбились, что их продукция стала мгновенно разбираться нашими участниками. А одна из наших путешественниц после знакомства с Татьяной и Тарасом и вовсе стала их партнером и открыла магазины экобренда у себя в Хакасии.
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Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга
Очередное подтверждение тому, что знакомства в кругу сильных людей приводят не только к собственному развитию, но и развитию бизнеса.
Другие наши участники — топ-менеджеры смоленской компании (занимается сопровождением и внедрением программ 1С, IT-аутсорсингом и системным администрированием) после первого же путешествия поняли, что подобный формат — огромный вклад в свое дело. Из каждого следующего путешествия ребята приезжали с новыми клиентами и партнерами.
Так, благодаря нетворкингу, смоленский бизнес вышел на уровень страны. И таких примеров множество.
Нетворкинг в основе бизнес-модели
Понимая, насколько важно для предпринимателей быть в кругу близких по духу людей, при этом не просто быть, а что-то делать, мы стали рассматривать другие форматы нетворкинга. Так появилась идея проведения тематического трехдневного лагеря под открытым небом.
Первый такой слет мы провели на родине нашей компании — в Смоленской области. В районе, граничащем с Беларусью, на базе агроусадьбы, расположившейся в поле у леса на берегу живописной реки.
В основу лагеря была положена концепция получения совместного опыта и ностальгических воспоминаний о пионерских слетах нашей юности. Всех участников мы поделили на отряды, каждый из которых возглавлял вожатый.
Серьезные предприниматели смеялись, участвовали в спортивных соревнованиях, выполнении командных заданий, мастер-классах и бесконечно много общались. Были и переговорные зоны, и работа панельной сессии, и выступление Александра Цыпкина, приглашенного эксперта по стратегическим коммуникациям, и фееричный концерт на воде рок-группы «Мураками».
Отдельно в лагере были организованы мероприятия из категории «создать повод для общения».
Выраженный социально-экономический эффект от подобного лагеря мы, конечно, увидели. Но он был связан с нашими участниками и даже со Смоленщиной.
- бизнес из разных уголков России познакомился со смоленскими предпринимателями, что в дальнейшем может привести к развитию экономических связей между регионами.
- участники лагеря действительно получили ценные контакты, а некоторые уже заявили о новых партнерах.
Как показывает практика, неформальное общение приводит к более крепким связям, в том числе в сфере бизнеса. Мероприятия, на которых предприниматели могут быть на одной волне с людьми своего уровня, крайне востребованы.
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Будем ли мы продолжать развивать наш проект? Однозначно. Всем нужны живые встречи. Особенно в условиях политико-экономической турбулентности. Особенно для тех, кто релоцировался в Армению, Грузию и Казахстан. У этих людей нет привычного окружения, но есть большая потребность в нем.
И нетворкинг может в этом помочь.
Как сделать так, чтобы связи помогали в бизнесе: 8 правил
- Будьте открытым. Даже если вы гениальный программист, никто не узнает о вашей разработке, пока вы не представите ее другим. Будьте готовы к общению — онлайн и оффлайн.
- Всегда имейте в запасе подготовленную elevator pitch — «презентацию в лифте», короткую речь на минуту-две, в которой расскажите о себе, своей компании, продукте.
- Будьте социально активным. Иногда связи в других сферах приносят больший результат. Выставки, театры, фитнес-клубы — это прекрасные места для знакомств с интересными людьми.
- Посещайте специализированные места, где встречаются предприниматели или стартаперы. Бизнес-завтраки, конференции, нетворкинг-мероприятия.
- Будьте заинтересованы в собеседнике, который вам симпатичен (а не в его кошельке и должности).
- Отправляйтесь в путешествие. Если оно с запросом на развитие, то обязательно принесет вам новые связи.
- Поддерживайте отношения после знакомства и проявления симпатии: социальные сети всем нам в помощь. Визитки в кармане — это не нетворкинг. Нетворкинг — превращение этих визиток в общение.
- Делайте добро новым знакомым. Первые предложите помощь. Это обязательно вернется сторицей.
Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором
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