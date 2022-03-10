Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата

Фокин — один из ярких экспатов Армении, он успешно прошел путь интеграции в армянское общество и в ближайшее время никуда не планирует уезжать. Он рассказал, как перевезти бизнес в Армению и обосноваться в этой стране.

Борис Фокин переехал из России в Ереван более пяти лет назад, открыл школу CIS Armenia International School , центр ментальной арифметики Abakus и стал сооснователем консалтингового агентства Hay'Li Human Development .

Я занимаюсь развитием людей и человеческого потенциала. В агентстве мы создаем сильные образовательные стажировки на территории по всей Армении, разрабатываем продукты, обучающие программы и консультируем в сфере образования. А конкретно сейчас помогаем отдельно взятым людям, бизнесам и сотрудникам компаний в релокации.

Я живу тут более 5 лет, здесь у меня родились дети, и все мои бизнес планы связаны с этой страной.

Скажу сразу, что в Армении сообщество и идея о комьюнити значат намного больше, чем государственные институты. Тут ты можешь напрямую влиять на процессы и видеть плоды своих трудов здесь и сейчас. Проще говоря, за работу сроком в пять лет вы сможете увидеть результаты в масштабах всей страны.

Критерии, по которым стоит выбрать Армению

Скорость открытия бизнеса

Для регистрации компании (или ИП) в Армении достаточно сделать социальную карту. Процесс оформления — от 2 дней до недели. Он будет быстрее, если въехать в страну по загранпаспорту (есть возможность въехать и по внутреннему российскому паспорту).

Далее подаются документы на открытие фирмы. Процесс регистрации (со стандартным уставом) занимает 10-15 минут. Для граждан других государств процесс открытия фирмы или ИП также не занимает много времени (возможно, 1-2 недели).

Особенности пребывания в стране

Гражданам РФ можно пребывать легально 180 дней. Гражданам Украины — 90 дней. В течение этого периода достаточно один раз пересечь границу с Грузией, чтобы оставаться в стране легально в стране.

Однако наличие прописки избавляет и от этого необходимости. Прописка оформляется в течение недели.

Налогообложение

Банковский счет может быть открыт в нескольких валютах — на это нет ограничений. Нет также ограничений на трансфер денежных средств между другими странами. Международные переводы осуществляются не мгновенно — 1-2 банковских дня.

У армянской банковской системы есть особенность в оформлении платежных поручений. Но она останется незаметной, если этим будет заниматься компания на аутсорсе.

Удобно, что в стране простые операции с наличностью — можно просто снимать в банкомате и переводить в кассу и наоборот. А еще легкр зачислять наличные средства на счета сотрудников при необходимости.

В терминалах можно пополнять наличными любые банковские счета и карты (если есть номер) без идентификации. В самом начале нужно подать заявление на льготное налогообложение.

Для IT-компаний до конца 2022 года действует следующая система:

10% подоходный налог физических лиц (зарплаты сотрудников);

0% налог на прибыль за реализацию IT продуктов и услуг за пределами Армении;

5% налог на извлечение дивидендов.

Для ИП в этой сфере:

0% налог на дивиденды;

0% налог на прибыль за реализацию IT-продуктов и услуг за пределами Армении;

$20 подоходный налог и социальный налог.

Качество жизни, невысокая стоимость арендной платы

Мы рекомендуем составить представление о стоимости жизни из следующих приближенных к реальной практике параметров (можно дешевле, а можно дороже в зависимости от образа жизни).

Аренда жилья: двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в центре обойдется примерно в $550. Депозит — 100% стоимости аренды. Обычно идет в качестве оплаты последнего месяца проживания. Услуги брокера — 50% аренды. Однако можно снять жилье напрямую у собственника.

Аренда офиса — от 10$ за квадратный метр.

Кстати, вакцинацию в Армении можно пройти бесплатно.

Адаптация

В Армении относительно легко проходит социальная и культурная адаптация для граждан СНГ. Это русскоговорящая страна. Местное население открыто и дружелюбно настроено к гостям. Формируются молодые и интересные русскоязычные сообщества.

Хорошо организовано авиасообщение со многими странами. При наличии резидент карты (можно получить за месяц) есть возможность в общем порядке оформлять визы в Шенгенские страны и США.

Банки переходят на российский СПФС

Соответственно, транзакции с Россией пройдут без проблем.

Поддержка и создание условий для релоцирования бизнеса

Банки запускают онлайн-процессинги. В аэропортах делаются послабления, чтобы людям было легче пересекать границу. В Армении еще долго будет тренд на улучшение условий, а не на их ужесточение.

Порядок действий для тех, кто сейчас хочет открыться в Армении

1. Узнать достоверную информацию

В частности, Министерство экономики Армении создало рабочую группу по помощи с релокацией. В стране создан специальный штаб Enterprise Armenia, куда следует направить заявление по форме на электронный адрес [email protected] и сформулировать свой запрос. Кроме того, существует множество частных консультантов и компаний.

2. Прилететь самому для старта процесса открытия ЮЛ

Сейчас из-за санкций количество рейсов (особенно прямых) стремительно сокращается, поэтому важно успеть.

Можно также открыть онлайн-счет. При пересылке документов с помощью почтового сервиса есть возможность удаленной работы с открытием ЮЛ. Процесс открытия счета через SWIFT отрабатывается прямо сейчас в режиме реального времени под конкретные потребности.

3. Обратиться с нотариально заверенным переводом паспорта в Госрегистр

Кстати, можно не только в центральный на Комитаса 57, есть множество других более маленьких отделений, где можно получить стандартные образцы уставов и документов.

Советую встать в очередь заранее через приложение EarlyOne, потому что живые очереди тянутся на более чем 100 человек. Лучше ускорить процесс через электронные талоны.

К слову, ИП можно открыть и через отделение почтовой связи, но тут надо уточнить непосредственно на почте.

4. Отправить заявление на открытие счета

Через 20 минут после подачи заявления у вас уже открыто ЮЛ. С этим можно уже идти в банк и отправить заявление на открытие счета.

В целом это займет 2-3 дня как для ЮЛ, так и для ФЛ. Если вы гражданин РФ, то для открытия ЮЛ вам не нужно иметь разрешение на работу или социальный номер.

Как только откроется счет, вы можете спокойно начать вести свое дело. В процессе открытия ЮЛ вы можете подключить на аутсорс бэк-офис. Такие услуги стоят от 50$ до 150$ в месяц за обслуживание компании.

5. Найти жилье (если необходимо) и арендные площади

Рекомендую найти партнеров, которые знают цены на недвижимость. Сейчас рынок переполнен, как жилья, так и вообще недвижимости. Цены растут на ажиотаже. Но всегда можно найти адекватную цену.

Советую обратить внимание на сервис banali.am. Владельцы обещают, что для частных лиц он будет бесплатным в ближайшие 2 месяца. У них базы данных жилья от собственников, без брокеров, без комиссий. Более того, за свои услуги в этот период они обещали не брать денег, чтобы помочь людям, которым сейчас нужна поддержка.

Фото на обложке: Shutterstock / YuG