iPhone 17 стал самым востребованным смартфоном в России — но по числу проданных устройств лидирует Redmi

iPhone 17 на 256 ГБ стал самым востребованным смартфоном в России по итогам первого полугодия 2026 года — как по количеству продаж, так и в денежном выражении, следует из анализа М.Видео. При этом по числу проданных устройств лидером рынка остаётся Redmi. Всего за полгода россияне купили 12 млн смартфонов на сумму свыше 260 млрд рублей.

В топ популярных смартфонов вошли пять моделей Apple

Сразу пять актуальных iPhone вошли в рейтинг самых продаваемых моделей смартфонов полугодия:

iPhone 17 256 ГБ;

iPhone 17 Pro 256 ГБ;

iPhone 15 128 ГБ;

iPhone 17 Pro Max 256 ГБ;

iPhone 17 Pro Max 512 ГБ.

Лидирующие позиции бренда на российском рынке говорят о высоком уровне доверия покупателей к экосистеме Apple, отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» М.Видео Никита Толпыгин. По его словам, интерес к новым моделям поддерживается в том числе за счёт внедрения ИИ-функций в новые смартфоны.

Redmi — лидер по числу проданных смартфонов, Apple — по выручке

По количеству проданных устройств лидером остаётся Redmi. В пятёрку крупнейших брендов также вошли Samsung, realme, TECNO и HONOR. Все они делают ставку на массовый и средний ценовые сегменты.

В денежном выражении первое место среди брендов занимает Apple. Следом идут Samsung, Redmi, HONOR и realme.

Лидерство Apple отражает стабильно высокий спрос на премиальные устройства, тогда как Samsung и Redmi держатся за счёт присутствия сразу в нескольких ценовых категориях, отмечают аналитики М.Видео.

Контекст

Всего за первое полугодие в России продано 12 млн смартфонов на сумму свыше 260 млрд рублей, сообщается в исследовании М.Видео. Средняя стоимость устройства составила 21 957 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в штуках снизились на 7,8%, а в деньгах — на 5,9%. Средняя цена смартфона выросла на 2%.

В феврале 2026 года аналитики прогнозировали сокращение мирового рынка смартфонов почти на 13% из-за беспрецедентного дефицита памяти. Основной удар должен прийтись на бюджетные модели китайских брендов — производителям становилось невыгодно выпускать устройства дешевле $100, и они начали делать ставку на средний и премиум-сегменты.