Рынок смартфонов сократится на 13% в 2026 году: цены товаров вырастут — из‑за дефицита памяти

Мировой рынок смартфонов сократится почти на 13% в 2026 году из-за беспрецедентного дефицита памяти, сообщает Bloomberg. Поставки устройств составят около 1,1 млрд устройств — против 1,26 млрд в 2025-м. Чтобы справиться с ростом цен на компоненты, производители упрощают бюджетные модели и переключают внимание покупателей на более дорогие устройства.

Дефицит памяти сильнее всего ударит по бюджетным моделям Xiaomi и Oppo

Старший директор IDC Набила Попал считает, что нынешний кризис с поставками памяти серьёзнее, чем «тарифные войны» или пандемия. По её словам, он вызовет «сейсмические сдвиги» на рынке: изменятся объёмы продаж, средние цены и сама структура конкуренции. Дефицит, скорее всего, затянется минимум до середины 2027 года, а вернуться к прежним ценам вряд ли получится.

Рост цен на чипы памяти уже бьёт по производителям, которые и так работают с минимальной прибылью. Сильнее всего пострадали китайские бренды — Xiaomi и Oppo, так как именно память составляет значительную часть себестоимости.

Премиальные смартфоны, включая iPhone, переживут кризис лучше, но даже их владельцам придётся смириться с возможным ростом цен.

Производство смартфонов дешевле $100 становится невыгодным

В IDC подсчитали: выпускать смартфоны дешевле $100, которых в 2025 году продали около 170 млн, становится невыгодно. Производителям приходится сокращать бюджетные линейки и делать ставку на средний и премиум-сегмент. Это приведёт к росту средней стоимости смартфонов и пересмотру бизнес-моделей производителей.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подчеркнул, что проблема заключается не только в цене, но и в доступности памяти. Китайские производители активно борются за долю рынка, увеличивая расходы на ключевые компоненты и повышая конкуренцию в премиальном сегменте.

Аналитики ожидают, что рынок переживёт долгий период перестройки, и только премиальные и инновационные модели смогут стабильно продаваться в новых условиях.

Контекст

Как пишет Fortune, Apple и Tesla уже были вынуждены сократить производство в начале 2026 года. Тогда глава Apple Тим Кук предупредил об ударе по марже iPhone, а Илон Маск заявил, что Tesla может построить собственный завод по выпуску памяти, поскольку быстро решить проблему не получится.

В основе кризиса — взрывной рост спроса на DRAM со стороны ИИ-индустрии. Alphabet и OpenAI скупают миллионы ускорителей Nvidia с большим объёмом памяти для дата-центров, что создаёт дефицит на рынке оперативной памяти для обычной электроники.