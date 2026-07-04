Активы фондов целевого капитала в России достигли 204 млрд ₽ — большинство поддерживают образование и науку

Общий объём эндаументов в России впервые превысил 200 млрд рублей, следует из совместного исследования Фонда Потанина и исследовательской группы ЦИРКОН. Эндаумент — это капитал, сформированный из пожертвований. Фонд не тратит эти деньги, а использует только доход, который они приносят после инвестирования.К концу 2025 года под управлением около 450 фондов целевого капитала находилось более 204 млрд рублей.

За два года объём активов эндаумент-фондов вырос почти на 43%

По данным исследования, за последние два года количество фондов целевого капитала увеличилось почти на 28%, а объём активов — почти на 43%.

Авторы исследования отмечают, что рынок переходит от этапа создания новых фондов к капитализации и укреплению уже существующих. Сейчас около 60% всех активов приходится на эндаумент Фонда Потанина.

Эндаументы создают ради финансовой устойчивости

Исследование показало, что организации рассматривают целевые капиталы прежде всего как инструмент долгосрочного развития. Основными причинами создания эндаументов стали:

необходимость долгосрочного планирования;

укрепление финансовой устойчивости организации;

повышение репутации и имиджа.

При этом создание эндаумента значительно реже связано с задачей привлечения новых доноров*Частные лица, компании или организации, которые предоставляют пожертвования или иное финансирование некоммерческой организации.

Более половины фондов работают в образовании и науке

По словам генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой, 62% российских эндаументов сосредоточены в образовательной и научной сфере.

«Основная часть фондов целевого капитала по-прежнему сосредоточена в образовательной и научной среде — это 62% всех эндаументов страны, но интерес к инструменту стабильно растёт: расширяется инфраструктура, география и сферы применения целевых капиталов», — отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Чаще всего доход от целевых капиталов используют для финансирования:

уставных программ — 50%;

новых проектов — 38%.

При этом 48% фондов расходуют доходы преимущественно на проекты сроком менее года, тогда как долгосрочные программы с горизонтом планирования более трёх лет финансируют только 28% организаций.

Рынку по-прежнему не хватает кадров и регионального охвата

Несмотря на рекордный объём активов, исследование показывает, что рынок эндаументов в России пока развивается неравномерно. Авторы отмечают, что инструмент распространён далеко не по всей стране. Так, в 33 регионах России до сих пор не создано ни одного фонда целевого капитала.

Кроме того, почти половина российских эндаументов развивается силами одного-двух сотрудников, что, по мнению авторов исследования, делает работу фондов зависимой от одного ключевого человека.