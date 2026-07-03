В России утвердили порядок проверки карточек на маркетплейсах — информацию о товаре будут сверять с госреестрами

В России утвердили порядок проверки карточек на маркетплейсах — информацию о товаре будут сверять с госреестрамиНовые требования вступят в силу 1 октября 2026 года
Правительство утвердило постановление, согласно которому маркетплейсы смогут публиковать только те карточки товаров и услуг, информация в которых подтверждена государственными информационными системами, сообщают РИА Новости. Проверку данных будут проводить сами платформы. Новые требования начнут действовать с 1 октября 2026 года и станут частью закона о платформенной экономике.
Опубликовать карточки до прохождения проверки будет невозможно
Постановление вводит единые правила проверки информации, которую продавцы указывают в карточках товаров и услуг. До публикации маркетплейс обязан сравнить предоставленные данные с государственными реестрами.
Отдельные правила предусмотрены для товаров, которые уже находятся под государственным контролем:
- лекарственные препараты,
- медицинские изделия,
- биологически активные добавки,
- пестициды,
- агрохимикаты,
- товары, подлежащие государственной регистрации (товары для детей, личной гигиены, продукты питания, химические смеси и т.д.).
Публикация карточек будет возможна только после успешного прохождения проверки.
Перепроверять карточки маркетплейсы будут раз в десять дней
Для подтверждения информации маркетплейсы будут использовать сразу 12 государственных информационных систем. В их числе — государственная система маркировки товаров, федеральная система аккредитации и другие профильные базы данных.
После получения полного комплекта сведений от продавца платформа должна завершить проверку не позднее трёх рабочих дней. На этом контроль не закончится: размещённые карточки предстоит перепроверять минимум один раз в десять рабочих дней.
Старые объявления проверят после вступления правил в силу
Для уже размещённых карточек товаров предусмотрен переходный период: маркетплейсы должны будут проверить их в течение 180 дней начиная с 1 октября 2026 года.
Отдельные положения, касающиеся проверки информации о товарных знаках, начнут действовать с 1 марта 2027 года. Правообладатели и лица, которые могут использовать товарный знак, должны будут подтвердить его. После того, как марка будет верифицирована, на карточке товара появится отметка — это подтвердит оригинальность продукции.
Представители отрасли ожидают сокращения объёма контрафакта на маркетплейсах
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов ранее сообщал Forbes, что обязательная верификация карточек станет одним из самых заметных последствий принятия закона о платформенной экономике. По его словам, участникам рынка предстоит наладить обработку огромных массивов данных о товарах, производителях, импортёрах, декларациях и сертификатах.
Другие эксперты издания отмечали, что единый порядок проверки позволит повысить прозрачность рынка, усложнит размещение контрафактной продукции и создаст более равные условия для компаний, соблюдающих требования законодательства.