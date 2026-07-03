В России утвердили порядок проверки карточек на маркетплейсах — информацию о товаре будут сверять с госреестрами

Правительство утвердило постановление, согласно которому маркетплейсы смогут публиковать только те карточки товаров и услуг, информация в которых подтверждена государственными информационными системами, сообщают РИА Новости. Проверку данных будут проводить сами платформы. Новые требования начнут действовать с 1 октября 2026 года и станут частью закона о платформенной экономике.

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Опубликовать карточки до прохождения проверки будет невозможно

Постановление вводит единые правила проверки информации, которую продавцы указывают в карточках товаров и услуг. До публикации маркетплейс обязан сравнить предоставленные данные с государственными реестрами.

Отдельные правила предусмотрены для товаров, которые уже находятся под государственным контролем:

лекарственные препараты,

медицинские изделия,

биологически активные добавки,

пестициды,

агрохимикаты,

товары, подлежащие государственной регистрации (товары для детей, личной гигиены, продукты питания, химические смеси и т.д.).

Публикация карточек будет возможна только после успешного прохождения проверки.

Перепроверять карточки маркетплейсы будут раз в десять дней

Для подтверждения информации маркетплейсы будут использовать сразу 12 государственных информационных систем. В их числе — государственная система маркировки товаров, федеральная система аккредитации и другие профильные базы данных.

После получения полного комплекта сведений от продавца платформа должна завершить проверку не позднее трёх рабочих дней. На этом контроль не закончится: размещённые карточки предстоит перепроверять минимум один раз в десять рабочих дней.

Старые объявления проверят после вступления правил в силу

Для уже размещённых карточек товаров предусмотрен переходный период: маркетплейсы должны будут проверить их в течение 180 дней начиная с 1 октября 2026 года.

Отдельные положения, касающиеся проверки информации о товарных знаках, начнут действовать с 1 марта 2027 года. Правообладатели и лица, которые могут использовать товарный знак, должны будут подтвердить его. После того, как марка будет верифицирована, на карточке товара появится отметка — это подтвердит оригинальность продукции.

Представители отрасли ожидают сокращения объёма контрафакта на маркетплейсах

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов ранее сообщал Forbes, что обязательная верификация карточек станет одним из самых заметных последствий принятия закона о платформенной экономике. По его словам, участникам рынка предстоит наладить обработку огромных массивов данных о товарах, производителях, импортёрах, декларациях и сертификатах.

Другие эксперты издания отмечали, что единый порядок проверки позволит повысить прозрачность рынка, усложнит размещение контрафактной продукции и создаст более равные условия для компаний, соблюдающих требования законодательства.