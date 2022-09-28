Единство разума, тела и духа: как преодолеть ограничения классических фасилитаций. Опыт компании

Андрей Будаев, директор по организационному развитию «Риалвеб» , рассказал о концепции «Триалогия». Трехдневная практика в Красной Поляне помогла компании выработать новые подходы к идеям и сплотить команду при помощи духовных и физических практик.

В 2022 году бизнес снова столкнулся с зыбкостью и незнакомыми трудностями. Чтобы адаптироваться, можно расширить стратегическое видение — добавить креативности и масштаба, поработать с командой и вместе преобразовать решения под новую реальность.

Содержание:

Определяем цель

Любые бизнес-изменения запускаются целью. Формировать ее удобно с помощью методологии SMART. Конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная во времени цель — это важная деталь бизнес-навигации.

Для себя мы определили ее так: получить список из пяти-шести направлений, продуктов, фокусов на ближайшие полгода-год и выработать тактические шаги по их реализации.

Продумываем средства достижения

Неизвестность и изменчивость подсветили необходимость стратсессии. Громоздкие и дорогие рыночные исследования в нашем случае были бы бесполезными — а с помощью групповой экспертной коммуникации можно быстрее найти инсайты и прийти к качественным гипотезам.

Кроме того, мы понимали, что действовать нужно оперативно и слаженно, чтобы выжать максимум. Поэтому сперва мы определили барьеры.

Стратсессии и мозговые штурмы являются довольно распространенной практикой в агентстве, а это накладывает несколько ограничений на их эффективность:

Отвлекающая внешняя среда. Места прежних фасилитаций плохо способствовали погружению в процесс. Чаще всего это были однодневные мозговые штурмы в строгих, невзрачных конференц-залах. Неправильное распределение времени. Короткие стратсессии не позволяют глубоко сфокусироваться на поставленных задачах. При этом удлинение стратсессии неизбежно влияет на качество решений. Вторая половина обычно проходит менее энергично и продуктивно, поскольку накапливается усталость. Неизменные составы участников. Тесные связи между участниками — не всегда плохо, однако они могут сформировать «коллективное тоннельное мышление». К тому же, так формируется привычная среда, которая негативно влияет на креативный процесс. Слабая групповая динамика. Групповой динамикой дирижирует фасилитатор. От него зависит скорость и глубина проработки проблем и решений. Сильный профессионал должен быть внимательным к деталям, энергичным и организованным.

Четыре решения, которые помогут улучшить синергию между участниками фасилитации

Создать максимально благоприятную среду для быстрой генерации идей. Подготовить фундамент для фокусировки. Расширить групповой кругозор. Выбрать фасилитатора, обладающего таким же уровнем энергии и скорости, как участники сессии.

Организуем благоприятную среду

Две первые проблемы привели нас к идее объединить мыслительные практики с духовными и физическим, чтобы повысить продуктивность и освободить мышление от ограничений.

Кроме того, предыдущий опыт подсказал: для восполнения энергии необходимо время. Нам показалось, что трех дней будет достаточно, чтобы поддержать нужный уровень энергоэффективности.

Все это мы оформили в концепцию, которую назвали «Триалогия» — единство трех сил: разума, духа и тела:

Разум и стратегия

При помощи фасилитатора мы должны пройти путь от глубинного интервью до рефрейминга, сфокусироваться на новых задачах и выстроить план действий.

Эмоции

Для быстрого прыжка от рационального к креативному нам необходимо разгрузить мозг, перезапустить тело и раскрыть творческий потенциал. В этом нам поможет ecstatic-разминка — практика свободного, интуитивного танца.

Тело

В каждый новый этап фасилитации важно войти в хорошей физической форме. Для этого мы подключим телесно-ориентированные и трансовые практики. Они помогут перезагрузиться в конце каждого интеллектуально насыщенного дня и углубить эффект, полученный от сессии.

Развернуть эти три вектора в одном направлении мы смогли с помощью правильно выбранного места. Наиболее «свободной» локацией мы посчитали Красную Поляну.

Создаем почву для фокусировки

Для этого мы обратились к опыту сотрудников агентства. На двух форсайт-сессиях наши коллеги формировали тренды и продуктовые решения: распределяли идеи на доске с тремя горизонтами планирования. Далее мы возвращались к этим идеям во время «Триалогии».

Улучшаем идеи вширь и вглубь

Тесные связи внутри команд не всегда положительно сказываются на креативном процессе. С одной стороны, они дают прочную синергию, с другой — формируют рамки, за которые мышлению сложно выходить.

Эксперты со стороны могут улучшить фасилитацию, поэтому мы позвали наших клиентов и партнеров из разных бизнес-направлений: VK, WildJam, Х5 Retail, TikTok, «Л'Этуаль», «Яндекс Go».

Такое разнообразие позволило нам выйти за границы «агентского» восприятия действительности.

Выбираем фасилитатора

Фасилитатор — тот человек, который обеспечивает динамику во время стратсессии и тем самым помогает добиться максимального качественного результата.

При выборе фасилитатора необходимо понять, поможет ли он преодолеть участникам барьеры и раскрепоститься. Конечно, важно изучить его портфолио, но еще важнее пообщаться с ним лично.

Стоит обратить внимание на несколько критериев:

какие вопросы он задает? достаточно ли активно слушает? проявляет ли эмпатию?

Мы пригласили Ивана Дьяченко из Betterthan.today и Анастасию Талызину из Career Wave для формирования прорывных идей и стратегического планирования в области «разума».

Дмитрий Мезенцев, основатель и методолог федеральной школы коммуникаций и искусств MDV, отвечал за создание нужных эмоций. Работу с телом мы доверили Виктории Можиной, преподавательнице йоги международного уровня.

Кейс «Триалогия»

Мы разделили участников на группы с помощью нескольких диагностических методов. Одним из них был тест Белбина: он помог определить роли в команде. Важно было достичь максимального разнообразия внутри состава участников, чтобы обеспечить одинаковую скорость, широту и глубину проработки идей.

День 1

Этап 1. Выгружаем страхи

«Триалогия» началась с выгрузки страхов, опасений и проблем. Нам важно было понять, какие негативные изменения произошли в индустрии, и предположить, что может усугубить ситуацию сильнее. Мы посмотрели на индустриальные проблемы через призму прошлого, настоящего и будущего.

С помощью методологии «5 почему» выявили корневые причины прошлых неудач и определили наши сильные стороны, которые помогли группе компаний добиться успеха.

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Этап 2. Моделируем будущее

После этапа, связанного с рефлексией, мы перешли к визионерству. Эта стадия должна был помочь сформировать будущие сценарии развития бизнеса. Для этого мы сделали несколько шагов:

Нашли сигналы трендов.

В этом помог как собственный опыт, так и различные источники информации: тренд-отчеты, исследования и информация из медиа.

В дополнение мы опирались на результаты форсайт-сессий, которые предварительно провели внутри агентства.

Сформировали сценарии будущего и выбрали наиболее привлекательные.

На этом этапе важно сгруппировать все найденные сигналы и отфильтровать их: отсеять очевидные идеи, объединить частные случаи, убрать тренды со слабыми сигналами. Голосованием мы выбрали те идеи, которые считали наиболее привлекательными.

Определили ключевые действия, которые по нашему мнению помогут достичь успеха в будущем.

Обозначили барьеры, которые могут помешать.

День 2

Этап 3. Погружаемся в креативные методологии

Прорывные решения зачастую могут лежать за границами возможностей логического мышления. Новый день мы обозначили как переход от стратегии к креативу, от рационального к провокационному.

В первой части дня команды погружались в теорию: знакомились с техниками латерального мышления Эдварда Де Боно и авторской методологией Ивана Дьяченко «Двугорбый верблюд».

Этап 4. Высвобождаем креативную энергию

Погружение в креативные методологии — рациональный процесс. Поэтому перед сессией важно было выйти из привычных ролей и освободиться от ограничений эмоционально и физически, запустить творческую энергию. В этом нам помог Дмитрий Мезенцев: с помощью его ecstatic разминки участники перезапустили тело и высвободили творческий потенциал.

Этап 5 . Выходим за границы логики

Рациональная проработка пути из точки А в точку Б часто приводит к созданию тривиальных идей. Чтобы запустить креативный процесс, мы деконструировали стандартную логику:

прошли тривиальным путем — последовательно от задачи к решению;

определили ограничения — те потоки мыслей, которые мешают думать нестандартно;

задали провокационные вопросы к поставленным задачам;

приземлили идеи на нетривиальные решения.

Этап 6. Заземляемся

На этом этапе Виктория Можина помогла участникам перезагрузиться с помощью дыхательной гимнастики и мягкой стабилизирующей практики йоги, которая соединила внимание с телом.

День 3

Этап 7. Собираем action plan и медитируем

Все отобранные идеи попали в детализированный план действий. Мы определили первые шаги, ответственных, сроки и необходимые бюджеты.

В конце сессии мы снова обратились к йоге:

к практикам глубокого расслабления тела и сознания на основе ресурсного транса, который перенес в места приятных воспоминаний, йога-нидры, погрузившей нас в состояние между сном и бодрствованием.

Это помогло мозгу структурировать и зафиксировать весь объем важной информации, проработанной за три дня.

Выводы

Опыт «Триалогии» говорит нам, что детализированный подход к организации стратегических сессий может принести больше плодов, чем однодневные фасилитации. В результате сессии мы достигли поставленной цели — получили список из нескольких бизнес идей, которые взяли в дальнейшую проработку.

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Кроме того, формат и подход полностью оправдали себя. Мы получили:

расширение круга участников, «место силы», сильный фасилитатор.

По горячим следам мы прошли обучение креативным методикам и фреймворкам, поскольку заметили необходимость дальнейшей прокачки компетенции «креативное мышление и гибкость».

Иллюстрации предоставлены автором