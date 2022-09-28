Единство разума, тела и духа: как преодолеть ограничения классических фасилитаций. Опыт компании

В 2022 году бизнес снова столкнулся с зыбкостью и незнакомыми трудностями. Чтобы адаптироваться, можно расширить стратегическое видение — добавить креативности и масштаба, поработать с командой и вместе преобразовать решения под новую реальность.
Андрей Будаев, директор по организационному развитию «Риалвеб», рассказал о концепции «Триалогия». Трехдневная практика в Красной Поляне помогла компании выработать новые подходы к идеям и сплотить команду при помощи духовных и физических практик.
Содержание:
- Определяем цель
- Продумываем средства достижения
- Четыре решения, которые помогут улучшить синергию между участниками фасилитации
- Организуем благоприятную среду
- Создаем почву для фокусировки
- Улучшаем идеи вширь и вглубь
- Выбираем фасилитатора
Определяем цель
Любые бизнес-изменения запускаются целью. Формировать ее удобно с помощью методологии SMART. Конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная во времени цель — это важная деталь бизнес-навигации.
Для себя мы определили ее так: получить список из пяти-шести направлений, продуктов, фокусов на ближайшие полгода-год и выработать тактические шаги по их реализации.
Продумываем средства достижения
Неизвестность и изменчивость подсветили необходимость стратсессии. Громоздкие и дорогие рыночные исследования в нашем случае были бы бесполезными — а с помощью групповой экспертной коммуникации можно быстрее найти инсайты и прийти к качественным гипотезам.
Кроме того, мы понимали, что действовать нужно оперативно и слаженно, чтобы выжать максимум. Поэтому сперва мы определили барьеры.
Стратсессии и мозговые штурмы являются довольно распространенной практикой в агентстве, а это накладывает несколько ограничений на их эффективность:
- Отвлекающая внешняя среда. Места прежних фасилитаций плохо способствовали погружению в процесс. Чаще всего это были однодневные мозговые штурмы в строгих, невзрачных конференц-залах.
- Неправильное распределение времени. Короткие стратсессии не позволяют глубоко сфокусироваться на поставленных задачах. При этом удлинение стратсессии неизбежно влияет на качество решений. Вторая половина обычно проходит менее энергично и продуктивно, поскольку накапливается усталость.
- Неизменные составы участников. Тесные связи между участниками — не всегда плохо, однако они могут сформировать «коллективное тоннельное мышление». К тому же, так формируется привычная среда, которая негативно влияет на креативный процесс.
- Слабая групповая динамика. Групповой динамикой дирижирует фасилитатор. От него зависит скорость и глубина проработки проблем и решений. Сильный профессионал должен быть внимательным к деталям, энергичным и организованным.
Четыре решения, которые помогут улучшить синергию между участниками фасилитации
- Создать максимально благоприятную среду для быстрой генерации идей.
- Подготовить фундамент для фокусировки.
- Расширить групповой кругозор.
- Выбрать фасилитатора, обладающего таким же уровнем энергии и скорости, как участники сессии.
Организуем благоприятную среду
Две первые проблемы привели нас к идее объединить мыслительные практики с духовными и физическим, чтобы повысить продуктивность и освободить мышление от ограничений.
Кроме того, предыдущий опыт подсказал: для восполнения энергии необходимо время. Нам показалось, что трех дней будет достаточно, чтобы поддержать нужный уровень энергоэффективности.
Все это мы оформили в концепцию, которую назвали «Триалогия» — единство трех сил: разума, духа и тела:
- Разум и стратегия
При помощи фасилитатора мы должны пройти путь от глубинного интервью до рефрейминга, сфокусироваться на новых задачах и выстроить план действий.
- Эмоции
Для быстрого прыжка от рационального к креативному нам необходимо разгрузить мозг, перезапустить тело и раскрыть творческий потенциал. В этом нам поможет ecstatic-разминка — практика свободного, интуитивного танца.
- Тело
В каждый новый этап фасилитации важно войти в хорошей физической форме. Для этого мы подключим телесно-ориентированные и трансовые практики. Они помогут перезагрузиться в конце каждого интеллектуально насыщенного дня и углубить эффект, полученный от сессии.
Развернуть эти три вектора в одном направлении мы смогли с помощью правильно выбранного места. Наиболее «свободной» локацией мы посчитали Красную Поляну.
Создаем почву для фокусировки
Для этого мы обратились к опыту сотрудников агентства. На двух форсайт-сессиях наши коллеги формировали тренды и продуктовые решения: распределяли идеи на доске с тремя горизонтами планирования. Далее мы возвращались к этим идеям во время «Триалогии».
Улучшаем идеи вширь и вглубь
Тесные связи внутри команд не всегда положительно сказываются на креативном процессе. С одной стороны, они дают прочную синергию, с другой — формируют рамки, за которые мышлению сложно выходить.
Эксперты со стороны могут улучшить фасилитацию, поэтому мы позвали наших клиентов и партнеров из разных бизнес-направлений: VK, WildJam, Х5 Retail, TikTok, «Л'Этуаль», «Яндекс Go».
Такое разнообразие позволило нам выйти за границы «агентского» восприятия действительности.
Выбираем фасилитатора
Фасилитатор — тот человек, который обеспечивает динамику во время стратсессии и тем самым помогает добиться максимального качественного результата.
При выборе фасилитатора необходимо понять, поможет ли он преодолеть участникам барьеры и раскрепоститься. Конечно, важно изучить его портфолио, но еще важнее пообщаться с ним лично.
Стоит обратить внимание на несколько критериев:
- какие вопросы он задает?
- достаточно ли активно слушает?
- проявляет ли эмпатию?
Мы пригласили Ивана Дьяченко из Betterthan.today и Анастасию Талызину из Career Wave для формирования прорывных идей и стратегического планирования в области «разума».
Дмитрий Мезенцев, основатель и методолог федеральной школы коммуникаций и искусств MDV, отвечал за создание нужных эмоций. Работу с телом мы доверили Виктории Можиной, преподавательнице йоги международного уровня.
Кейс «Триалогия»
Мы разделили участников на группы с помощью нескольких диагностических методов. Одним из них был тест Белбина: он помог определить роли в команде. Важно было достичь максимального разнообразия внутри состава участников, чтобы обеспечить одинаковую скорость, широту и глубину проработки идей.
День 1
Этап 1. Выгружаем страхи
«Триалогия» началась с выгрузки страхов, опасений и проблем. Нам важно было понять, какие негативные изменения произошли в индустрии, и предположить, что может усугубить ситуацию сильнее. Мы посмотрели на индустриальные проблемы через призму прошлого, настоящего и будущего.
С помощью методологии «5 почему» выявили корневые причины прошлых неудач и определили наши сильные стороны, которые помогли группе компаний добиться успеха.
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Этап 2. Моделируем будущее
После этапа, связанного с рефлексией, мы перешли к визионерству. Эта стадия должна был помочь сформировать будущие сценарии развития бизнеса. Для этого мы сделали несколько шагов:
- Нашли сигналы трендов.
В этом помог как собственный опыт, так и различные источники информации: тренд-отчеты, исследования и информация из медиа.
В дополнение мы опирались на результаты форсайт-сессий, которые предварительно провели внутри агентства.
- Сформировали сценарии будущего и выбрали наиболее привлекательные.
На этом этапе важно сгруппировать все найденные сигналы и отфильтровать их: отсеять очевидные идеи, объединить частные случаи, убрать тренды со слабыми сигналами. Голосованием мы выбрали те идеи, которые считали наиболее привлекательными.
- Определили ключевые действия, которые по нашему мнению помогут достичь успеха в будущем.
- Обозначили барьеры, которые могут помешать.
День 2
Этап 3. Погружаемся в креативные методологии
Прорывные решения зачастую могут лежать за границами возможностей логического мышления. Новый день мы обозначили как переход от стратегии к креативу, от рационального к провокационному.
В первой части дня команды погружались в теорию: знакомились с техниками латерального мышления Эдварда Де Боно и авторской методологией Ивана Дьяченко «Двугорбый верблюд».
Этап 4. Высвобождаем креативную энергию
Погружение в креативные методологии — рациональный процесс. Поэтому перед сессией важно было выйти из привычных ролей и освободиться от ограничений эмоционально и физически, запустить творческую энергию. В этом нам помог Дмитрий Мезенцев: с помощью его ecstatic разминки участники перезапустили тело и высвободили творческий потенциал.
Этап 5 . Выходим за границы логики
Рациональная проработка пути из точки А в точку Б часто приводит к созданию тривиальных идей. Чтобы запустить креативный процесс, мы деконструировали стандартную логику:
- прошли тривиальным путем — последовательно от задачи к решению;
- определили ограничения — те потоки мыслей, которые мешают думать нестандартно;
- задали провокационные вопросы к поставленным задачам;
- приземлили идеи на нетривиальные решения.
Этап 6. Заземляемся
На этом этапе Виктория Можина помогла участникам перезагрузиться с помощью дыхательной гимнастики и мягкой стабилизирующей практики йоги, которая соединила внимание с телом.
День 3
Этап 7. Собираем action plan и медитируем
Все отобранные идеи попали в детализированный план действий. Мы определили первые шаги, ответственных, сроки и необходимые бюджеты.
В конце сессии мы снова обратились к йоге:
- к практикам глубокого расслабления тела и сознания на основе ресурсного транса, который перенес в места приятных воспоминаний,
- йога-нидры, погрузившей нас в состояние между сном и бодрствованием.
Это помогло мозгу структурировать и зафиксировать весь объем важной информации, проработанной за три дня.
Выводы
Опыт «Триалогии» говорит нам, что детализированный подход к организации стратегических сессий может принести больше плодов, чем однодневные фасилитации. В результате сессии мы достигли поставленной цели — получили список из нескольких бизнес идей, которые взяли в дальнейшую проработку.
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Кроме того, формат и подход полностью оправдали себя. Мы получили:
- расширение круга участников,
- «место силы»,
- сильный фасилитатор.
По горячим следам мы прошли обучение креативным методикам и фреймворкам, поскольку заметили необходимость дальнейшей прокачки компетенции «креативное мышление и гибкость».
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