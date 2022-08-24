7 методик, чтобы находить выход из сложностей — на случай кризиса и резких изменений

Даже в устойчивой компании уровень самостоятельности сотрудников может снижаться, и быть в проактивной лидерской позиции все время сложно. Чтобы не раздувать проблему, важно сразу начать работать с основными страхами: бессмысленностью и безвременностью.
Как руководителю побороть страхи команды без жесткого напора, рассказывает коуч руководителей и предпринимателей, директор Международного центра коучинга «Исток» Катерина Костюкова.
Содержание:
- Изменения во взаимодействии «руководитель — команда»
- 7 навыков, чтобы преодолевать сложности
- Как развить компетенции?
Когда мы перестраиваем режим работы из-за внешних обстоятельств, важно проговаривать с командой точные даты, когда мы примем какую-то меру. Чем больше в речи конкретики, тем больше ясности и опоры появляется у сотрудников.
В менеджменте своей компании я пользуюсь принципом «коротких перебежек»: выстраиваю в понедельник план на неделю. Например, обозначаю отделу продаж, что в пятницу мы оценим цифры и обсудим, что сможем скорректировать дальше.
Важно адаптировать этот метод, чтобы сотрудник не чувствовал себя потерянным или отлученным от процессов компании.
Изменения во взаимодействии «руководитель — команда»
Кризис — это период, когда уровень доверия и открытости между руководителем и командой должен повышаться. Сделать это можно с помощью принципа «открытых дверей» и комбинирования коллективной и индивидуальной коммуникации.
Принцип открытых дверей
С началом нестабильности многие наши клиенты-руководители рассказывали, что «открыли двери» в свой кабинет на полный рабочий день и по внутренней почте написали сообщение: «У кого есть переживания, вопросы о будущем, приходите в любое время».
Благодаря этому снижался уровень тревоги — люди не чувствовали себя брошенными и видели заинтересованность руководителей в них.
Коллективная и индивидуальная коммуникация
Говорите с сотрудниками. Возможно, руководители подумают: «Где взять столько времени?». Но это неизбежная мера.
Цена вопроса — потерянные ключевые кадры и упущенные возможности для развития бизнеса или сохранения того уровня, на котором он находился до всех изменений.
Люди в сложных ситуациях реагируют по-разному, и спрогнозировать их состояние на 100% невозможно. При этом пессимистические настроения передаются «воздушно-капельным путем», порождают беспокойства и губительно влияют на бизнес.
7 навыков, чтобы преодолевать сложности
Чтобы проходить кризисные периоды и успешно справляться с новыми вызовами, компаниям стоит обратить внимание на развитие следующих компетенций. (Для более глубокой работы мы добавили вопросы, которые помогут руководителям отследить, насколько в команде реализованы эти навыки.)
1. Опора на твердые факты
Понятие «твердое» и «пустое» ввел и описал бизнес-тренер Владимир Тарасов.
«Твердое» — то, на что можно опереться, «пустое» — на что рассчитывать нельзя.
Комбинация твердого и пустого дает пустое.
То есть любые действия команды могут быть напрасны, если игнорировать подтвержденные фактами изменения и идти по привычным рельсам.
Например, в пандемию закрывают торговые центры. Это твердый факт на основании постановления губернатора региона.
Опираясь на это, большинство бизнесменов меняют каналы продаж: переходят в онлайн, на маркетплейсы.
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Не ждать «лучших времен»: реализуем проект в любых условиях
Остаются и те, кто отказывается принимать новые факты и выбирает «пустое», полагая, что скоро ограничения отменят. Результат — компании теряют время, которое могли направить на реорганизацию бизнеса.
Опора на твердое — это то, что вы как руководитель можете гарантировать команде; подтвержденное фактами.
Блок вопросов для анализа:
- В чем вы на 100% уверены?
- На какую информацию можете опереться сами?
- Что точно можете гарантировать сотрудникам?
2. Критическое мышление
Критическое мышление — это способность фильтровать источники информации, смотреть на ситуацию с разных сторон и отбрасывать ненужное.
Эта компетенция неразрывно связана с первой. Искать и проверять факты, не верить знакомым, которые читали непроверенную информацию.
Сейчас всем хочется хороших прогнозов, но без критического подхода к повестке бизнес может нести потери, а команда — переживать ненужные волнения.
Блок вопросов для анализа:
- Насколько надежен источник информации?
- Кто заинтересован, чтобы мы так думали?
- Насколько важно следовать этим данным?
3. Навыки фасилитации
Это способность создавать и вести открытый диалог, где у каждого сотрудника есть возможность высказаться и быть услышанным.
Речь идет не про привычные планерки, как при директивном управлении, где вещает только руководитель — здесь каждый участник делает вклад в виде своих идей, предложений, которые усилят совместное решение команды.
Блок вопросов для анализа:
- Насколько открыто высказываются сотрудники в вашей команде?
- Удается ли фиксировать все идеи?
- Какой процент идей воплощается?
- О чем в вашей команде не говорят вслух, но пора бы обсудить?
4. Гибкость и адаптивность
Умение смотреть, как меняются внутренние и внешние процессы, реагировать и приспосабливаться.
При этом важно научиться не сливать энергию на сожаления, что все пошло не по плану, а адекватно перестраивать процессы и двигаться дальше.
Блок вопросов для анализа:
- Какие изменения нужны вашему бизнесу?
- Что уже тормозит вас и не дает двигаться вперед на нужной скорости?
- Кто в команде консерватор?
5. Креативность
Чтобы гибко перестраиваться в новых обстоятельствах, нужна креативность — способность генерировать новые взгляды, способы, решения.
Нежелание реагировать на изменения замедляет развитие бизнеса и не позволяет видеть лучшие перспективы.
Блок вопросов для анализа:
- Чьи идеи в команде инновационны?
- Насколько вы владеете техниками креативности?
- На какие проекты пора посмотреть свежим взглядом?
6. Эмоциональная компетентность
По определению Дэниела Гоулмана, эмоциональная компетентность — способность человека осознавать и признавать свои чувства и чувства других людей. Это позволяет управлять своими эмоциями, улучшать качество жизни и отношения с окружающими.
Для компаний, которые понимают, что люди — главный капитал, очевидно: игнорировать психологию человека невозможно.
Тенденция на развитие эмоционального интеллекта началась в США в 2007 году с медитаций сотрудников Google на рабочем месте и продолжилась трендом на осознанность среди предпринимателей в России примерно в 2017 году.
При этом медитация — лишь один из пула инструментов, которые можно использовать для развития компетенций по управлению состоянием (и стрессом).
Блок вопросов для анализа:
- Насколько вам легко понимать самого себя и распознавать собственные чувства, эмоции?
- Можете ли вы точно понять чувства, эмоции другого человека?
- Сколько способов для управления эмоциональным состоянием в вашем личном арсенале?
7. Создание эффективной коммуникации
Эта компетенция заключается в умении руководителя создавать открытый диалог о том, как происходит взаимодействие в команде. То есть фокусироваться не только на теме обсуждения — производственный календарь, сбои в поставках, — но и на том, как оно происходит — все ли могут высказаться, всем ли комфортно делиться своим видением.
Такое общение не свойственно российской культуре.
Представьте: закончилось совещание — и руководитель говорит: «Теперь у нас 10-15 минут на обсуждение. Все смогли сказать, что хотели? А как мы могли бы в следующий раз обсудить этот вопрос так, чтобы уровень эффективности нашей коммуникации и движения к бизнес-показателям был выше?»
Разговор в таком формате характерен для коучингового подхода к управлению.
У компаний, которые умеют перестраивать свое взаимодействие на более конструктивное и открытое, больше шансов преодолеть кризисные периоды без потерь.
Ведь людям помимо решений нужны принятие и поддержка.
Блок вопросов для анализа:
- Как давно вы с командой говорили о том, как выстроено ваше взаимодействие?
- О чем пора поговорить вслух?
Как развить компетенции?
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С появлением термина lifelong learning стало понятно, что скорость изменений в мире обязывает нас к непрерывному обучению.
Невозможно подготовиться ко всем трансформациям бизнеса: к кризису, к слиянию, разделению. Важно создавать такую систему развития сотрудников, чтобы у команды было достаточно компетенций для преодоления сложностей.
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Если в вашей компании нет службы персонала или штатного бизнес-тренера, эту функцию лучше передать руководителю. Индивидуальный план развития или план внутри коллектива должен быть связан с ключевыми показателями бизнеса.
Команда должна понимать, какую компетенцию и зачем она прокачивают.
Когда основной бизнес-план меняется, нужно перестраивать обучение. Новые умения не закрепляются после однодневного семинара. Это работа вдолгую.
Учимся по-взрослому
Принципы андрагогики — науки об обучении взрослых — отличаются от педагогических.
Взрослый человек учится на личном опыте и его анализе.
Этот аспект нужно учитывать. То есть для эффективного усвоения новых компетенций нужно обсуждать в команде с руководителем, что получилось хорошо и что можно было бы улучшить.
Открытый диалог
В пандемию была неделя «задушевных разговоров», когда я по два часа беседовала с каждым из руководителей филиалов: что тревожит, куда хочется двигаться, что можно перестроить.
Это стало не только ресурсно затратным процессом, но и вызовом себе.
Все люди разные, и реализовать все пожелания я не могла, но слышать и обсуждать была готова. Благодаря открытому диалогу мы пересматривали договоренности и заключали дополнительные соглашения — и это положительно сказалось на развитии центра.
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