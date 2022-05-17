Как руководителю рассказать команде об изменениях — инструкция

Как руководителю команды рассказать о новом фокусе или планах сотрудникам, чтобы не встретиться с сопротивлением? Нужно ли стремиться к нейтральному общению или эмоции могут помочь в убеждении? Что делать, если нужно рассказать не самые приятные новости, например, закрыть проект или заморозить премии?
Юлия Игнатьева, тренер бюро подготовки публичных выступлений «Глагол», поделилась инструментами, которые помогут произнести убедительную и мотивирующую речь, сделать так, чтобы сотрудники по-настоящему услышали руководителя и сделали первый шаг к изменениям.
Базовые принципы коммуникации в кризис
Изменения сейчас могут тормозить не только внешние обстоятельства, но и настроение команды. Апатия, сопротивление, опасения — то, с чем сейчас работают и руководители, и HR.
Итак, какие принципы коммуникации помогают преодолеть недоверие и поддержать команду?
Продолжать говорить и выступать
Первая волна неопределенности прошла, но все еще важно не оставлять сотрудников один на один с новостями рынка. Некоторые руководители еще со времен пандемии проводят еженедельные или ежемесячные встречи с командой.
Если не поддерживать постоянную коммуникацию, то на этапе анонса нового вектора или плана на квартал сотрудники будут задавать не вопросы к будущим задачам, а к текущей повестке и своим опасениям.
Ориентироваться на запрос сотрудников
Мы рекомендуем начинать подготовку к каждому публичному выступлению перед командой с вопроса: «О чем бы коллеги хотели узнать от меня? Чем я могу быть им полезен прямо сейчас?»
Расскажите не только о том, что важно для совета директоров, но и для линейного персонала: что произойдет с ними, их проектами, премиями и процессами.
Не нагнетать
Даже когда руководитель говорит о негативных изменениях в бизнесе, важно оставаться в балансе — не делать вид, что ничего плохого не происходит, но и не впадать в панику.
Здесь помогает обращение к фактам: что конкретно произойдет, чего сотрудникам нужно опасаться, чего точно не нужно опасаться, какие шаги компания предпринимает, чтобы снизить риски.
Когда выступление руководителя приводит к изменениям
Теперь, когда базовые правила коммуникации соблюдены, давайте разберемся, что помогает сделать выступление руководителя мотивирующим и понятным для команды.
Мы в бюро «Глагол» различаем два типа коммуникации: доклад и публичное выступление.
Доклад — более привычная и простая форма общения с аудиторией. Это сухое емкое информирование, когда спикер выступает с презентацией, показывает цифры и намечает следующие шаги.
Цель доклада — проифнормировать. В условиях неопределенности такая коммуникация может показаться удачной из-за своей нейтральности. На деле доклад не помогает решить важные для директора и тимлида задачи: замотивировать, убедить, привести к быстрым первым шагам.
В отличие от доклада цель публичного выступления — побудить слушателя к действию.
Чтобы подготовить публичное выступление, важно в первую очередь подумать об аудитории и ее вопросах. Забота о слушателях, а не только о своих целях отличает сухое информирование от вдохновляющего рассказа.
Вот несколько вопросов, с которых стоит начать подготовку выступления, если вы хотите сделать его убеждающим и поддерживающим:
- Перед кем я буду выступать? На какие группы я могу разделить слушателей? Это может быть выступление перед всей компанией, перед советом директоров, перед конкретным отделом или подразделением, только перед своей командой — важно определить, кто конкретно будет вас слушать.
- Зачем они придут на эту встречу?
- Какие у них сейчас боли?
- Как я конкретно могу им помочь? В чем польза моего выступления для них?
Как рассказать о планах: «Как есть — как может быть»
Один из приемов для убедительного выступления — структура «Как есть — как может быть». Она подходит для выступлений, когда руководителю нужно сообщить команде о планах или грядущих важных изменениях.
Суть структуры — вместо того, чтобы сразу переходить к идее, спикер сначала готовит аудиторию и погружает ее в текущий контекст и ситуацию «как есть». Затем описывает картинку будущего — «как может быть». Это ситуация, в которой ключевые проблемы уже решились, процессы устроены эффективнее, компания перешла на новый этап или запустила новый продукт.
В первой части рассказа у слушателей возникает мысль: «Так больше не может продолжаться!» Во второй: «Это прекрасно! Что сделать, чтобы было так?»
Следующая часть — «что нужно сделать». В ней спикер описывает шаги, которые приведут к решению проблемы и перенесут команду из точки А в точку Б. Заключение — это первый шаг, который слушатели могут сделать сразу после вашего выступления, чтобы приблизить новую реальность.
Так сухой план действий превращается в мотивирующий рассказ за счет контраста. Этот прием часто используют спикеры TED. Например, в этом выступлении Грэхема Хилла структура «как есть — как может быть» помогает убедить слушателей избавиться от ненужных вещей.
Как поддержать и замотивировать: сторителлинг
В ситуациях, когда нужно представить команде план или рассказать об изменениях, хорошо работают два типа историй:
- Личная история преодоления кризиса или препятствия.
- История преодоления кризиса вашей компанией или командой.
Не нужно искать какую-то масштабную историю. Пусть она будет понятна и знакома слушателям, а выводы из нее будет легко перенести на сегодняшнюю ситуацию. Расскажите, как вы справились с кризисом в прошлом или как компания переживала, например, изменения весной 2020, когда началась пандемия.
Вот примерная структура для истории преодоления:
- Что было (описание контекста, что в тот момент происходило в бизнесе или с вами).
- Что случилось (событие — причина для изменений).
- Преодоление трудностей: какие решения принимали, процессы и инструменты внедряли, как действовали.
- Что изменилось (как трудности повлияли, что изменилось внутри или вовне).
- Вывод (как справиться с такими же сложностями в следующий раз, что помогло преодолеть трудности, какие уроки можно вынести из той ситуации).
Это необязательно должна быть история успеха — можно рассказывать и про провалы, неудачные решения и к чему они привели. И из успешной истории, и из провальной важно сделать выводы и проговорить их.
Главный эффект от такой истории — поддержка и мотивация команды, а еще — конкретные инструменты, которые они могут взять в работу.
Шпаргалка: как руководителю рассказать об изменениях
- Ориентироваться на запрос слушателей: о чем бы им хотелось узнать? Какие у них сейчас есть боли и проблемы?
- Использовать структуру «Как есть — как может быть» для рассказа о планах или будущих изменениях.
- Добавлять личные или бизнес-истории преодоления трудностей, чтобы проиллюстрировать или аргументировать предложения.
- Следовать базовым правилам общения в кризис: продолжать говорить, не нагнетать, давать опору.
Фото на обложке: Shutterstock / G-Stock Studio
Иллюстрации предоставлены автором.
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