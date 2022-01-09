Как развивать эмоциональный интеллект: работающие техники

В книге «Невозможное как стратегия. Как нейронаука помогает добиваться экстремальной продуктивности в бизнесе, спорте и жизни» Стивен Котлер — журналист, исследователь и основатель центра Flow Genome — рассказал о том, как развить эмоциональный интеллект и почему это важно для достижения успеха в разных сферах. Приводим отрывок из книги в сокращении.
Cодержание:
- Что нужно для игры высочайшего класса? — Люди
- Чем EQ помогает в достижении успеха?
- Как подтянуть уровень эмоционального интеллекта
- Техники для развития «осознанного автоматизма»
Что нужно для игры высочайшего класса? — Люди
Главная тема этой книги — экстремальное новаторство. Что нужно для игры высочайшего класса? Или для того, чтобы дерзнуть сделать то, чего раньше никто не делал? Или для поддержания максимальной продуктивности ради достижения конкретных и сложных целей?
Один из ответов на эти вопросы дает психолог из Мичиганского университета Крис Петерсон. По его мнению, большинство уроков позитивной психологии можно свести к одной фразе: «Люди имеют значение в нашей жизни». Петерсон говорит о том, что, если вы стремитесь к счастью, благополучию и удовлетворенностью жизнью, в вашей формуле успеха непременно должны быть другие люди.
Социальная поддержка — любовь, сочувствие, забота, связи и прочие важные вещи — основа психического здоровья человека.
Окружающие очень важны для нас. «Возможно, это звучит как слоган на наклейке на стекле автомобиля, — поясняет Петерсон в статье в Psychology Today, — но на самом деле это отличное подытоживание всего, что выявили исследования в области позитивной психологии относительно хорошей жизни в широком смысле».
И все это приобретает особую актуальность, если вы нацелились на невозможное.
Каждый раз, когда мы оказываемся в сложной жизненной ситуации, мозг производит базовую оценку рисков, основанную на качестве и количестве близких отношений. Если у вас есть друзья и родные и они помогут вам справиться с проблемой, ваш потенциал для ее решения существенно увеличивается. И мозг воспринимает ситуацию как захватывающий вызов, а не опасность.
В результате происходит выброс дофамина. Мозг снабжает нас доброй порцией этого замечательного нейрохимического вещества, подготавливая к решению проблемы.
Но если приходится бороться с трудностями в одиночку, без эмоциональной поддержки и помощи, вероятность успеха снижается, а уровень тревожности, наоборот, повышается. И вместо дофамина в организме вырабатываются нейрохимические вещества, усиливающие стресс, такие как кортизол. А поскольку они, как правило, подавляют продуктивность, то сама природа и нейрофизиология нервной системы требуют привлечь к достижению невозможного кого-нибудь еще.
Между нами и нашими мечтами тоже стоят люди. Иногда они становятся препятствием, иногда — опорой, но в любом случае мало кому удается достичь желаемого самостоятельно.
Уже только по этим причинам список навыков для развития максимальной продуктивности непременно должен включать навыки межличностного общения, то есть коммуникацию, сотрудничество и взаимодействие.
Конечно, вы можете сказать, что это звучит корыстолюбиво. Тем не менее если ваша цель — невозможное, то от развития мощного эмоционального интеллекта в огромной мере зависят ваши шансы на успех.
Чем EQ помогает в достижении успеха?
«Эмоциональный интеллект», сокращенно EQ, — это термин для описания способности человека точно воспринимать, выражать, оценивать, понимать и регулировать эмоции, как собственные, так и окружающих. С точки зрения психологии это понятие включает персональные навыки, такие как мотивация, самоосознание и самоконтроль, и навыки межличностного общения, такие как забота, внимательность и эмпатия. Нейробиологический аспект EQ нуждается в пояснении.
До недавнего времени мы знали об этом очень мало. Известный психолог Фредерик Скиннер и другие сторонники бихевиоризма утверждали, что эмоции не могут быть темой для обсуждения у серьезных ученых.Слишком уж в этой области все неточно, неопределенно и субъективно. Однако в 1990-х годах технологии визуализации мозга настолько усовершенствовались, что ученые научились по нейронам отслеживать механизм возникновения основных эмоций. Это положило конец полувековым спорам и разногласиям и привело к открытию семи эмоциональных систем у животных и человека.
Эмоции возникают не в каком-то конкретном участке мозга, а генерируются семью сетями — поиск, страх, страсть/похоть, забота, игра, ярость и паника/горе.
Каждая из них представляет собой особый электрохимический путь в нервной системе, обусловливающий определенные чувства и поведение. Таким образом, с точки зрения нейробиологии эмоциональный интеллект можно относить к когнитивным способностям, необходимым для эффективного «управления» каждой сетью.
Ученые все чаще приходят к согласию относительно того, в каких именно структурах мозга это происходит. В процесс вовлечены расположенные более глубоко отделы мозга: таламус, гипоталамус, базальные ганглии, миндалины, гиппокамп и передняя поясная кора, а также три области префронтальной коры: дорсолатеральная, вентромедиальная и орбитофронтальная. Но это не полный список «участников».
Тренировка EQ включает обучение умению распознавать сигналы, посылаемые этими областями мозга, и действовать (или не действовать) в соответствии с ними.
Причины для приобретения этих навыков, признаться, действительно очень веские. За десятилетия исследований во многих областях эмоциональный интеллект был и остается одним из самых главных показателей высоких достижений.
Развитый EQ четко коррелирует со всем положительным, что есть в нашей жизни, — от хорошего настроения до отличных взаимоотношений с людьми и действительно высоких шансов на успех. Как однажды очень удачно пошутила журналистка Нэнси Гиббс из журнала Time, «IQ дает вам работу, а EQ отвечает за карьерный рост». Поэтому при обучении любому делу нам надо научиться эффективно подзаряжать эмоциональный интеллект, и начинать полезно с азов.
Как подтянуть уровень эмоционального интеллекта
Исследователи выделяют в EQ четыре области: самосознание, самоконтроль, социальная осознанность и управление отношениями.
Первые две касаются наших отношений с самими собой. Под самосознанием подразумевается знание и понимание собственных чувств, мотивов, желаний и характера, а самоконтроль предполагает ответственность за свои поступки и благополучие.
Следующие две составляющие EQ, социальная осознанность и управление отношениями, касаются наших отношений с окружающими. Первая требует от нас способности понимать как проблемы межличностного общения, с которыми сталкивается другой человек, так и более широкие проблемы общества, например расизм или женоненавистничество. Вторая подразумевает навыки межличностной коммуникации.
Для развития всех сторон эмоционального интеллекта необходимы многие навыки, например, практика осознанности, увеличивающая разрыв между мыслью и эмоцией и дающая нам лучшее осознание первой и контроль над второй. А упражнения на постановку целей отлично повышают мотивацию, развивают навык самоуправления и расширяют самосознание.
Что важно, в большинстве тактик самосознания и самоконтроля присутствует одно общее свойство — осознанный автоматизм. Как отмечал психолог Уильям Джеймс, вся наша жизнь — это сумма привычек. Он называл привычку «огромным маховым колесом общества», и более поздние исследования однозначно подтверждают эту мысль. Сегодня точно известно, что от 40 до 80 процентов действий мы выполняем автоматически, неосознанно, по привычке. Такую стратегию мозг использует для экономии энергии, но это может нам и сильно навредить в случае, если наши привычки не самые полезные.
Впрочем, вы можете воспользоваться идеями из книги Тима Ферриса и, развивая свою способность замечать, когда вы действуете на автопилоте, применить подход 80/20 к эмоциональному интеллекту.
Целенаправленно отмечая свои реакции, вы получите возможность выбора. Эта реакция хорошая или плохая? А привычка полезная или это преддверие катастрофы? Осознавая свои поведенческие паттерны, можно избавиться от вредных и выработать лучшие модели поведения.
Многие структуры мозга, участвующие в формировании эмоционального интеллекта, принадлежат к префронтальной коре; они обучаемы и помогают нам изменить автоматическое поведение.
Техники для развития «осознанного автоматизма»
К счастью, развить осознанный автоматизм, по крайней мере теоретически, не так уж сложно. Для этого нужно приучить себя делать паузу и переводить дух, прежде чем реагировать, говорить или действовать, особенно в ситуациях повышенного эмоционального напряжения.
Во время паузы проясните свои мотивы. Спросите себя, почему вы собираетесь сделать то, что наметили, оцените свою реакцию. Берите ответственность за свои недостатки, отслеживайте и контролируйте внутренний диалог и расширяйте словарный запас для выражения эмоций.
Не игнорируйте последний пункт. Способность более детально и точно описать чувства существенно расширяет ландшафт эмоций. Не зря философ Людвиг Витгенштейн напоминает нам: «Границы моего языка означают границы моего мира».
Мы можем применить подход 80/20 и к развитию остальных слагаемых эмоционального интеллекта — социальной осознанности и управлению отношениями.
Для этого нужно сосредоточиться на приобретении двух навыков, которые исследователи при этом выделяют, — активное слушание и эмпатия.
Активное слушание
Активное слушание — это искусство включенного присутствия, умение слушать с искренней заинтересованностью, но без суждений или привязанности к результату. Никакого витания в облаках или мыслей о том, какую умную вещь сказать следующей. Тут главное — терпение. Вы слушаете, пока собеседник говорит, и задаете уточняющие вопросы.
Многие специалисты по коммуникации рекомендуют подытоживать сказанное вслух, поскольку это улучшает общение и укрепляет социальные связи, благодаря чему обе стороны чувствуют себя услышанными.
Эмпатия
А что насчет эмпатии? Способность понимать и разделять чувства другого человека — один из признаков высокого эмоционального интеллекта. Развитая эмпатия совершенствует самосознание и социальную осознанность, что углубляет наше самопонимание и влияние на окружающих. А это, в свою очередь, повышает личную эффективность и улучшает коммуникации и взаимодействие в социальной сфере.
Техники для развития эмпатии
В последние годы ученые выяснили, что эмпатии можно обучиться. Оказывается, по ряду не до конца ясных причин «моторный резонанс ведет к эмоциональной согласованности». Иными словами, при виде того, как кто-то другой совершает некое действие или испытывает эмоции, у нас активируются те же участки мозга, которые пришли бы в возбуждение, если бы мы сами это делали или переживали. А поскольку все происходит автоматически, можно воспользоваться этим подарком природы, чтобы натренировать эмпатию.
Для этого исследователи выделили две ключевые стратегии: воображение и медитацию.
Воображение
В первом случае мы в буквальном смысле спрашиваем себя, каково это — оказаться на месте другого человека. Начните с какого-нибудь очевидного вопроса. Спросите себя: если бы это происходило со мной, что бы я чувствовал?
Подходите к делу как исследователь. Рассмотрите ситуацию с разных сторон, чтобы понять весь спектр порождаемых ею эмоций. И постарайтесь их испытать. Определите, где в вашем теле они возникают, и отметьте их глубину и качество. Проявляется ли эмоция в виде легкого покалывания или сильной боли? Она постоянна или прерывиста? Обратите внимание, как эмоции влияют на цветовосприятие.
Медитация
Вторая стратегия для развития эмпатии — усиливающая сострадание медитация. Исследование, проведенное психологом из Гарвардского университета Дэниелем Гоулманом и психологом из Университета штата Висконсин Ричардом Дэвидсоном, выявило, что семь часов такой практики приводят к заметному повышению эмпатии и изменениям в мозге испытуемых. Через семь часов занятий в островке головного мозга (в той его части, которая помогает обнаруживать эмоции) и височно-теменном узле (части мозга, позволяющей находить альтернативные точки зрения и развивать эмпатию) наблюдалось повышение активности.
Если хотите попробовать медитацию сострадания, найдите тихое место, усядьтесь поудобнее и закройте глаза. Вспомните о ком-нибудь, кто был к вам добр и к кому вы испытываете благодарность. Мысленно пожелайте ему добра, безопасности, счастья, здоровья и благополучия. Затем проделайте то же самое, представляя своих близких, друзей и родных. Теперь выйдите за рамки личной жизни и подумайте о коллегах, знакомых и незнакомых людях; о мужчине, работающем в химчистке за углом; о женщине, которая ремонтирует ваш компьютер. И наконец, пожелайте тех же благ и самому себе.
Согласно исследованиям, двадцать минут таких занятий в день в течение двух недель существенно развивают эмпатию.
Внимательно следите за результатами. Одна из присущих всем практикам осознанности трудностей, включая и это упражнение на развитие сострадания, состоит в значительном разрыве между причиной и следствием. Сегодня мы медитируем двадцать минут, а через пять дней разговариваем с мамой по телефону гораздо спокойнее и ласковее. Но есть отличный прием обойти эту трудность. Ищите улучшения повсюду и ведите счет позитивным результатам. Вера в эффективность практики чрезвычайно важна для поддержания мотивации.
И еще, не используйте медитацию сострадания в отрыве от воображения — их сочетание дает намного больший эффект. Когда мы ставим себя на место другого человека, особенно если он находится в сложной ситуации, мозг пытается обмануть нас. Нам не нравится страдать, даже если страдаем не мы, поэтому мозг облегчает боль, как будто отключая нас от переживания. Но и тут есть неплохое решение.
Ученые из группы институтов при Обществе Макса Планка обнаружили, что сочетание упражнений на развитие воображения с медитацией сострадания изменяет нейронные цепи, активируемые страданиями других людей. Вместо того чтобы отключаться от чужой боли, активируются те же нервные связи, которые задействованы у матери, реагирующей на страдания своего ребенка. И это не только блокирует встроенный в мозг клапан, но и ускоряет развитие эмпатии.
Кроме того, благодаря комбинации активного слушания и глубокой эмпатии мы получаем добрую порцию нейрохимических веществ, вызывающих хорошее самочувствие: дофамин, эндорфины, окситоцин и серотонин. Все эти нейромедиаторы — верные спутники позитивного социального взаимодействия. Вот почему EQ служит таким надежным предиктором высоких достижений.
При развитом эмоциональном интеллекте наши действия и эмоции способствуют движению к невозможному.
Фото: Unsplash.
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