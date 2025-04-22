Фрустрация: признаки, причины состояния, типы реакций, как с ней работать

В статье расскажем, что такое фрустрация простыми словами, какие причины ее появления и как с ней справиться.

Фрустрация и ее особенности

Фрустрация — это одна из форм психического состояния, спровоцированного завышенными ожиданиями или неудовлетворенностью потребностей (в данный момент или на протяжении длительного времени).

Спектр возникающих эмоций может быть огромным, начиная от легкой формы раздражения и заканчивая яростью.

Например, менеджер собирается на важное мероприятие, он должен презентовать собственный проект, но такси задерживается, а времени остается все меньше. Тогда возникает чувство тревоги, отчаяния, злости и безнадежности.

Это форма эмоционального страдания. Желание получить что-то огромно, но не может быть удовлетворено (такое часто встречается у детей, которые могут доходить до слез или истерики).

Затянувшееся негативное состояние может привести к прокрастинации, хронической депрессии или чувству неполноценности и бессмысленности жизни.

Постоянная неудовлетворенность потребностей часто не осознается как проблема. И воспринимается как чувство дискомфорта и сниженного настроения или эмоциональной усталости.

Такое состояние оказывает разрушительное влияние на личность, работу и отношения.

Распространенные причины (источники)

Внешние

Источником такой фрустрации всегда являются внешние факторы (окружающие люди, раздражающие обстоятельства и даже предметы).

Например, человек может войти в состояние раздражения из-за поломки машины. У него возникает чувство тревожности, потому, что кроме опоздания на работу, предстоит дорогостоящий ремонт.

Социальные источники

Их относят к внешним фрустраторам, которые всегда связаны с коммуникациями и межличностными отношениями.

Внутренние

Источником фрустрации является сам человек, и уровень его эмоций напрямую связан со степенью реакции на раздражающие факторы.

Например, долго планированная командой сделка по каким-то причинам сорвалась. Один сотрудник начнет искать новых партнеров и будет убеждать себя и окружающих, что «все к лучшему». А другой впадет в состояние отчаяния и потеряет интерес к проекту.

Самые распространенные причины

Стрессовая ситуация на рабочем месте или дома.

Постановка сложных (или невыполнимых) целей и задач.

Затянувшийся поиск решения проблем.

Варианты проявления

Психолог Дэн Браннон отмечает несколько проявлений, сопровождающих фрустрацию.

Потеря контроля над собой и уверенности в происходящем. Физическое напряжение и навязчивые движения (подергивание и постукивание, хождение из стороны в сторону, раскачивание тела, прикусывание губ и прочее). Категорический отказ от поставленной задачи («Все пропало», «Смысла нет продолжать»). Тревожность и сильное беспокойство. Чувство отчаяния и невыносимой грусти. Понижение самооценки. Трудности с засыпанием. Скатывание в зависимости и подсознательное стремление навредить себе (например, алкоголизм или переедание).

Типы фрустрации

Чувство лишения

Как правило, возникает в случае нехватки каких-либо предметов, людей или событий.

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Например, женщина может испытывать желание выйти замуж, иметь больше денег или путешествовать. Однако не может получить желаемое, потому что финансов не хватает не то что на путешествие, а даже на обновление гардероба, и «настоящий» мужчина никак не появляется на горизонте.

Ощущение потери

Происходит, когда что-то или кто-то внезапно исчезает из жизни.

Например, уходит супруг или супруга (это внешняя потеря) или провалился проект, и в коллективе ценность работника и его авторитет упали (чувство внутренней потери).

Внутренний и внешний конфликт

Это состояние борьбы с собой или окружающими.

Например, конкурс за получение бонусов — это внешнее проявление конфликта, а получение бонуса нечестным путем и угрызения совести — внутренний.

Также известна классификация, когда фрустрацию представляют в зависимости от мотивации или ограничений.

По характеру мотивовов

Патогенные . Фрустрации, зависящие от базовых потребностей (в еде, сексе или безопасности).

. Фрустрации, зависящие от базовых потребностей (в еде, сексе или безопасности). Непатогенные. Потребности в данном случае являются приобретенными и имеют более высокий уровень (любовь, достижения, власть или признание).

Связанные с ограничениями

Физические . Например, лишение свободы.

. Например, лишение свободы. Биологические . Наступление старости, затяжная или смертельная болезнь.

. Наступление старости, затяжная или смертельная болезнь. Психологические . Состояние тревоги, агрессии, апатии и прочие состояния.

. Состояние тревоги, агрессии, апатии и прочие состояния. Социокультурные . Законы государства или корпоративные правила.

. Законы государства или корпоративные правила. Материальные. Новый дом, автомобиль или всевозможные предметы роскоши.

Стадии фрустрированного состояния

Самые яркие стадии прохождения фрустрации (могут проходить в различном порядке, в зависимости от личности и сложившихся обстоятельств).

Возникают препятствия или ограничения. Человек осознает, что желаемое нельзя получить в данный момент, что приводит к первичным эмоциям злости, раздражения или разочарования.

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Среди стадий фрустрированного состояния можно отметить:

Стадию отрицания. Возникает в том случае, когда цель кажется недостижимой. Тогда проще уговорить себя, что это неважная и незначимая цель, и ее вообще не обязательно добиваться. Агрессивные проявления. Желание получить что-то нарастает, а средств и ресурсов для этого больше не становится, тогда начинаются конфликты и нападки на окружающих (иногда предметная агрессия). Избыточная настойчивость. Цели будут достигаться любым путем (даже если они потеряли актуальность). Состояние резигнации (безразличия). Эта стадия наступает, если цель не достигнута. Человек опускает руки и перестает что-либо предпринимать.

Реакции

Фрустрация может приводить к адекватным или неадекватным реакциям.

Состояния, сопровождающие фрустрацию, в целом являются закономерным явлением, но они не должны носить затяжной и разрушительный характер. Тогда можно говорить об адекватном реагировании.

Если же ожидания завышены, эмоции слишком долговременны или имеют крайний характер агрессивных проявлений, то это признаки неадекватной фрустрации.

Так, непереносимость к фрустрации может вызывать вспышки гнева, которые выливаются на окружающих (например, в семье, коллективе или при массовых беспорядках).

Агрессивная реакция, безусловно, является неадекватной, однако психика таким образом стремится избавиться от травмирующего давления и недовольства.

Симптомы

Прокрастинация и апатия.

Хаотичные и непродуманные действия для разрешения ситуации.

Затянувшаяся тревога и депрессия.

Агрессивность, раздражительность и сложность с контролем эмоций.

Восприятие окружающей действительности в мрачных тонах.

Гиперактивность и суетливость.

Замкнутость, стремление к одиночеству.

Возможные соматические и психологические последствия. При затяжной и непроработанной проблеме могут возникнуть физиологические нарушения, связанные с неврологическими заболеваниями, расстройствами пищеварения и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Психологические проблемы не менее серьезны — это депрессивные или агрессивные состояния, развитие комплексов и ухудшение коммуникативных связей.

Как справиться

Фрустрирующих состояний лучше избегать. Или учиться справляться с ними, извлекая новый опыт из происходящего.

Однако когда фрустрация настолько сильная, что приводит к физическому или моральному дискомфорту, мешает работе или приводит к проблемам в личной жизни, то из этого состояния необходимо выходить как можно быстрее.

Как это сделать:

Выяснить причину. Необходим глубокий анализ (почему это сейчас меня тревожит, когда это началось, что я при этом испытываю, что провоцирует такие состояния, когда мне совсем тяжело контролировать эмоции и чувства). Возможно, у эмоций, возникающих от типичных ситуаций, есть более глубокие корни (например, детские травмы, разрушающие установки или крайне низкий уровень самооценки). Найти решение. Сначала определяются с тем, есть ли вообще решение в данной ситуации (может, человека охватили несбыточные ожидания и мечты). Далее прорабатывать несколько вариантов избавления от раздражающих факторов (или их предотвращения). Также «прокручивают» вариант, когда проблема не будет устранена (план действий на этот случай). Учиться применять навыки самоконтроля. Если проблема выявлена и фрустрирующие факторы определены, то важно не допускать их появления в будущем (различные духовные практики, упражнения по снижению тревожности, позитивное мышление, арт-терапия и прочее, что вызывает эмоциональный отклик и подходит конкретному человеку). Пересмотреть привычки и образ жизни. Правильное сбалансированное питание и умеренная физическая активность позволят легче преодолевать стрессовые, депрессивные и фрустрирующие состояния.

Несмотря на то, что вышеизложенная схема выглядит достаточно просто, она потребует глубокого самоанализа и умения находить причинно-следственные связи.

Кроме того, иногда важно понять и принять тот факт, что мы движемся не к своим целям, возможно они навязаны извне и на самом деле не представляют ценности (например, бухгалтер страдает от бесконечной рутинной работы и хотел бы заниматься более творческой деятельностью, ведь в юношестве так хотелось творить в области рекламы и дизайна).

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Если человек не может справится сам, то есть смысл привлечь близкое окружение и вместе поискать корни проблемы и пути выхода из фрустрации. А также, всегда можно обратиться к психологу за квалифицированной помощью.

Уровень фрустрации можно определить некоторыми психологическими тестами.

Самой известной методикой является рисуночный тест С. Розенцвейга.

Его можно пройти самостоятельно, однако результаты должен подтвердить специалист. Так состояние фрустрации можно перепутать с такими психическими чувствами как стыд, страх или вина.

Как выйти из фрустрации с пользой

Состояние фрустрации испытывают все люди в той или иной степени. Оно может иметь не только негативные последствия для самой личности и жизни, но и вносить позитивные изменения.

Так, чувство неудовлетворенности и беспокойства о будущем заставляют искать выход из сложных ситуаций, развивать нестандартное мышление и задействовать внутренние резервы для достижения целей.

Например, вопреки ожиданиям владельца бизнес не растет, и тогда человек ищет новых партнеров, поставщиков, привлекает экспертов или запускает обновленную рекламу, вместо того чтобы впадать в депрессивное состояние.

Навык преодоления раздражающих и ограничивающих событий вырабатывает толерантность к фрустрации. Это еще один бонус в борьбе с фрустрирующими состояниями.

Приобретая такую способность, человек становится увереннее в себе и готов преодолевать новые трудности вместо того, чтобы отступить.

В корпоративной среде для профилактики фрустрации используют опыт наставничества, вводят мероприятия для сплочения команды и приглашают психолога для проведения индивидуальных консультаций или коллективных тренингов.

Фото на обложке: Freepik