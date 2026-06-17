Яндекс Пэй начал возвращать часть трат за покупки вне сервисов Яндекса — до 10 тыс. ₽ в месяц

Пользователи Яндекс Пэй теперь могут использовать накопленные баллы Плюса не только внутри экосистемы Яндекса, но и для компенсации обычных покупок. В компании сообщили, что за баллы можно вернуть рубли за товары и услуги, оплаченные картой Пэй в магазинах, ресторанах и других сервисах. Один балл Плюса равен одному рублю, а максимальная сумма возврата составляет 10 тыс. рублей в месяц.

Впервые через баллы Плюса можно компенсировать обычные покупки

Раньше баллы Плюса, которые начисляются за покупки по карте Пэй, можно было использовать только для оплаты сервисов Яндекса. Теперь пользователи могут обменивать их на рубли и компенсировать расходы в магазинах, ресторанах и других сервисах.

Чтобы компенсировать покупку, пользователю нужно:

открыть карту Пэй в приложении;

выбрать покупку вне сервисов Яндекса стоимостью от 100 рублей;

убедиться, что оплата была совершена картой Пэй не более 30 дней назад;

нажать кнопку «Компенсировать».

После этого баллы Плюса будут списаны, а деньги вернутся на счёт пользователя. Курс компенсации составляет один балл за один рубль. Максимальная сумма возврата — 10 тыс. рублей в месяц.

Функция доступна владельцам Золотого уровня

Воспользоваться компенсацией могут идентифицированные пользователи с активной подпиской Яндекс Плюс и Золотым уровнем программы лояльности «Свои Плюсы».

В летнем сезоне участники программы получают дополнительные категории кешбэка: 10% на поездки в такси в Яндекс Go и 7% на покупку одежды и обуви при оплате картой Пэй. Также им доступны розыгрыши подарков и билетов, а также фаст-треки на эксклюзивные партнёрские мероприятия.

В компании уточнили, что новая функция не действует для оплаты жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи и ряда других категорий покупок.

Ранее Яндекс Пэй добавил ещё один уровень защиты от мошенников

Ранее в сервисе Яндекс Пэй появилась функция подтверждения переводов через доверенное лицо. Пользователь может установить лимит от 10 тыс. рублей и выбрать человека, который будет проверять все операции сверх этой суммы. Если перевод превышает установленный порог, доверенное лицо получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить транзакцию.

В компании отметили, что функция рассчитана в том числе на защиту пожилых родственников от мошенников. Отключить механизм можно, однако изменения вступят в силу только через 24 часа. При этом доверенное лицо может выйти из системы сразу.