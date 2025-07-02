Ozon дает «Точку опоры»: компания запускает программу поддержки 175 тыс. сотрудников и владельцев ПВЗ

Ozon совместно с сервисом корпоративного благополучия «Понимаю» запускает программу поддержки для сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Проект под названием «Точка опоры» включает онлайн-курсы по стрессоустойчивости, вебинары с психологами, юридические консультации и горячую линию помощи в периоды повышенной нагрузки.

Инициатива направлена на 175 тыс. сотрудников и владельцев 65 тыс. пунктов выдачи Ozon по всей стране. В высокий сезон распродаж (с августа по декабрь) для них будет работать специальная горячая линия. Кроме того, участники программы получат скидки на индивидуальные консультации специалистов «Понимаю». Ozon подчеркивает, что проект — часть стратегии по развитию партнерской сети.

Как отмечали опрошенные Русбейс в конце прошлого года эксперты, главным препятствием для развития пунктов выдачи заказов (ПВЗ) остается нехватка персонала. Для решения проблемы они предложили вводить для сотрудников полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Помимо этого, по мнению специалистов, ускорить развитие сети ПВЗ поможет более активная работа в социальных сетях и автоматизация процессов за счет внедрения роботизированных систем.

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