5 способов помочь персоналу справиться со стрессом и повысить производительность труда

О том, можно ли сохранить работоспособность и повысить производительность команды в период изменений и турбулентных трансформаций, рассказывает Юлия Азизова, директор по персоналу маркетплейса GFC в сегменте HoReCa.

События окружающего мира, разногласия во мнениях и даже колебания курсов валют — все это социальные стрессоры. К ним нужно адаптироваться, они снижают производительность труда и расфокусируют внимание человека.

Стресс в этой жизни — как приправа, реакция нашего организма на происходящее вокруг. Щепотка — хорошо, а переложил — испортил все блюдо.

«Мы не должны, да и не в состоянии избегать стресса. Полная свобода от стресса означала бы смерть», — писал Ганс Селье, основоположник науки о стрессе. Но у стресса есть деструктивная фаза, которая опасна для здоровья и снижает производительность труда. И наоборот!

Наша компания более 18 лет работает в сегменте HoReCa, а в этой отрасли бизнес максимально зависит от самочувствия команды, ее вовлеченности. Поэтому работа нашего топ-менеджмента по управлению персоналом основана на help-менеджменте и разделении ответственности.

Вместо нагнетания напряженности — помощь сотрудникам, их информирование, обучение. Топ-менеджменту важно помнить, что время перемен — время особенно бережного отношения к себе и к своей команде.

У каждого из нас от природы есть свой запас адаптационной энергии, который позволяет справляться с вызовами окружающей среды. Как только этот запас исчерпан, наступает смерть. Задача HR-подразделений в такой период — беречь адаптационный капитал своих сотрудников.

Мы проводили трансформацию нашей фудсервисной компании в компанию ИТ в период пандемии. Какой опыт мы вынесли из этого перехода?

Если вы хотите повысить уровень внимания сотрудников, сфокусировать его на центральных целях, разумно сначала уделить им внимание. Никто не отменял дни рождения, успехи и неудачи, онбординг новичков и гендерные праздники. Хотя, скорее всего, в любой компании гораздо больше поводов для неформального общения.

Не стоит прибегать к экстраординарным сценариями, сверхсложным программам, даже если они выглядят очень позитивными. Рассмотреть следует те форматы, которые и ранее радовали ваших коллег, просто нужно добавить новизны.

1. Релаксация и необычные практики йоги

Практика йоги — это хорошо проверенная классика, помогает снизить уровень гормонов стресса, снять эмоциональную усталость и сосредоточиться на главном. Занятия приводят к увеличению плотности серого вещества, активации его в гиппокампе и префронтальной коре, что позволяет лучше интерпретировать окружающий мир и более взвешенно принимать решения.

Для восстановления нужного эмоционального фона, повышения стрессоустойчивости подойдет нетрадиционный курс йоги. К примеру, Dance Healing — целительная практика, направленная на разблокировку тела и снятие телесных и ментальных напряжений. Это танцевальные занятия в связке с асанами и осознанными движениями, они добавят энергии любой команде в период больших перегрузок.

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Мы в компании провели занятие Dance Healing после важного отчетного собрания, подготовка к которому потребовала больших усилий. Простые движения после многих часов сидячей работы доставили всем удовольствие, было видно, как после занятий царившее в воздухе напряжение буквально растворилось в воздухе.

Самым смелым можно предложить «стояние на гвоздях» — такая практика развивает стрессоустойчивость, концентрацию, силу воли и осознанность, но здесь потребуется грамотный наставник и терпение. В то же время это прекрасный новый опыт, умеренная новизна, которая отвлечет человека, скажем, от бесконечного скроллинга ленты новостей и будет способствовать оздоровлению его организма.

2. Не «заедать» проблемы, а готовить вместе полезную еду

Совместные мастер-классы по приготовлению еды — практика, прекрасно зарекомендовавшая себя у HR. Обычно кулинарные мастер-классы в компаниях устраивают чтобы просто разнообразить корпоративы. Но они полезны и в стрессовые периоды. Потому что именно в это время крайне важно правильное и здоровое питание.

Зачем заедать стресс? Лучше сосредоточиться на том, чтобы вместе приготовить что-то очень вкусное и необычное. Можно уделить внимание полезным продуктам, превращая при этом совместный мастер-класс в обмен опытом между сотрудниками.

Раз в месяц наш шеф-повар проводит у нас на кухне мастер-класс для новичков. Так, недавно готовили блюдо из насыщенного кислотами омега лосося, богатых белками креветок и авокадо, огурцов, базилика. Содержание мононенасыщенных кислот и минералов такого набора улучшает кровоснабжение мозга.

Работают участники мастер-класса парами — так быстрее адаптироваться и проще общаться. Такие встречи пользуются большой популярностью у новичков, ребята могут обсудить все вопросы, возникающие в период адаптации, так как наставники рядом.

По нашим наблюдениям, если сотрудник увольняется из компании через полгода работы или раньше, решение об этом он принимает в первые две недели — они самые важные. У нас процент уволившихся новичков традиционно низкий, в частности потому что есть возможность для такого неформального общения в ключевые периоды адаптации.

3. Смена рамки, или рефрейминг

Рефрейминг — это специальный прием, который позволяет изменить точку зрения человека на иную, порой даже противоположную.

Термин происходит от слова frame — рамка, рефрейминг — изменение рамки восприятия, чтобы увидеть ситуацию иначе. Такой рефрейминг (без шокирующей новизны) мы можем предложить сотрудникам компании, проходящей трансформацию.

Ведь в бизнесе очень важно уметь взглянуть на ситуацию со стороны — тогда решение сложной задачи может прийти само собой, сотрудник перестает «циклиться» на том алгоритме решения задачи, который не приводит его к успеху.

Если вы стали частью проекта по релокации компании, можно отметить это событие в традициях вашей новой страны. Не стали? Так даже интереснее. Концепция корпоратива по мотивам дружественной, самой дружественной или недружественной страны будет неординарным решением — в ногу со временем.

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15 вещей, которые нельзя делать на корпоративе

Мы ушли от традиционного застолья и провели праздник в духе Древней Греции, в котором приняло участие более 130 человек. Чтобы сделать греческую тогу, нужно всего два метра ткани, которую мы и закупили, наши девушки сыграли роль богинь из Спарты, так что получилось небольшое костюмированное шоу.

Время изменений — хороший повод отказаться от банальных фуршетов в день рождения. Можно отметить праздник по мотивам любимого фильма именинника. Внимание очень важно в период больших нагрузок, а позитивное и доброе отношение коллег улучшит внутренний микроклимат.

4. Интеллектуальные квизы

Интеллектуальные игры могут стать частью неформальной жизни любой, особенно IT-компании, где есть высокий уровень знаний и потребности в развитии.

Хорошо, если у каждого сотрудника будет возможность участия как в командном, так и индивидуальном зачете. Математические задачи, исторические викторины — такие активности можно развивать на корпоративном портале или проводить в Telegram.

В нашей компании принято два формата: «Прокачай свой мозг», который ведет наш технический директор. Он задает математические задачи на логику, которые решают все желающие.

Второй формат — квизы, обычно стартуют перед праздником, например 8 марта, 23 февраля, к Новому году или ко Дню Победы. Интеллектуальные упражнения помогают сфокусировать внимание, настраивают нас на решение задач. Это гораздо полезнее, чем зацикленность на негативных новостях, которая возникает в стрессовый период.

5. Спорт с начальником

Недавнее исследование HeadHunter показало, что корпоративные занятия спортом в России поддерживают 29% работодателей. Причем среди них 12% компаний со штатом менее 100 сотрудников, 34% тех, у кого их от 100 до 500, и 44% компаний, в которых работают более 500 человек.

Мы в компании практикуем футбол и другие виды спорта на выходных и праздниках.

Корпоративными занятиями спортом сегодня мало кого удивишь, в то же время не все помнят о том, как важно, чтобы в мероприятии участвовал и топ-менеджмент. Спорт позволяет не только снизить уровень стресса, но и сплотить команду.

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Опрос, проведенный Джорджтаунским университетом, показал, что самым важным качеством руководителя подчиненные считают уважение к ним. Прямой контакт во время спортивных соревнований «плечом к плечу» с лидерами компании — ее топ-менеджерами, конечно, помогает поддержать боевой дух и снизить напряжение в коллективе.

Когда был популярен футбол, руководители тоже выходили на поле. Сейчас новый тренд — занятия дзюдо, его задал собственник.

Отсутствие деструктивных проявлений стресса, сосредоточенность, фокусировка внимания на работе — это то, к чему нужно стремиться в коллективе.

Сейчас мы имеем дело с агрессивной внешней средой, но должны сосредоточиться на работе. Комплекс различных активностей помогает бороться со стрессом в компании, персонал чувствует, что о нем заботятся, что особенно важно в сложный период перемен.

За прошлый год рост производительности труда (отношение продаж к среднесписочной численности персонала) в компании составил 25%. Его обеспечила как автоматизация работы, так и большая вовлеченность персонала. По нашим прогнозам, производительность труда в следующем полугодии вырастет на 35%.

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