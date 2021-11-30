Уровень зрелости российского спорттеха — исследование

Материал основан на мнениях менеджеров спортивных организаций, брендов, поставщиков услуг для спорта, венчурных инвесторов, представителей фондов развития, основателей стартапов и профессиональных консультантов и будет полезен всем, кто интересуется технологиями и следит за трендами в спортивной отрасли.

Автор Telegram-канала «Русский Спорттех» Марк Лиепинш совместно с экспертами сообщества провел исследование, призванное ответить на вопрос о том, что такое спорттех и как он развивается в нашей стране.

Так сложилось, что SportTech (или просто спорттех) в России сегодня — плохо очерченная территория рядом со спортом. Здесь пересакаются интересы крупных спортивных организаций, госкомпаний, частных инвесторов, предпринимателей и обычных энтузиастов от спорта.

Спортивный бизнес — очень большая и сложная отрасль, которая живет по определенным законам и непрерывно ищет решения собственных проблем.

Не предаваясь популистским рассуждениям, отмечу, что российский спорт неразрывно связан с политическим и инвестиционным климатом в стране, как и любая другая общественно значимая отрасль.

Органы государственной власти, клубы, лиги, федерации, организаторы событий, поставщики услуг, спортсмены и тренеры — у каждого участника рынка есть собственные представления какую задачу решает спорт и как ему развиваться.

Несмотря на определенный скепсис профессионалов спортивного рынка, потребность в изменениях признали все. И это дает толчок к развитию инноваций:

Внутри спортивных организаций растет запрос на технологии;

Сильные стартапы с глобальным потенциалом появляются все чаще;

Появился первый (и, надеюсь, не последний) частный спорттех-акселератор.

Я обратился к экспертам, чтобы узнать, каким они видят российский спорттех сегодня и составить единую картину. Исследование проведено сообществом «Русский спорттех» и опирается на мнения менеджеров спортивных организаций, брендов, поставщиков услуг для спорта, венчурных инвесторов, представителей фондов развития, основателей стартапов и профессиональных консультантов.

Этим материалом я продолжаю отвечать на вопрос: «Кто такой этот ваш спорттех?». Он будет полезен всем, кто интересуется технологиями и следит за трендами в спортивной отрасли.

Российские и мировые тренды

Многих экспертов вдохновляет сам факт того, что понятие «спорттех» стало часто появляться в информационном поле.

Это справедливое следствие процесса становления рынка, появления новых игроков и формирования экосистемы. Российский рынок спортивных технологий в целом следует общемировым трендам.

Посредством внедрения цифровых технологий ускорилась коммерциализация спорта. К примеру, рост числа пользователей агрегаторов для бронирования спортивных объектов и услуг демонстрирует повышение спроса на «доступный спорт», что вынуждает использовать такие сервисы даже самые консервативные организации.

Невозможно не заметить повышение зрелищности российских спортивных трансляций. Развитию медиатехнологий способствует повышение конкуренции за спонсоров, приход в нишу технологических гигантов, и внедрение (относительно успешно) тендерных процедур.

Весь контент, от качества картинки до онлайн-статистики и данных спортсменов, формирует дополнительную стоимость спортивных активов и соответствующих медиаправ. Стоит отдельно упомянуть о роли букмекеров, которые стали ключевым драйвером развития спортивного бизнеса.

Игрокам российского спортивного рынка нужно уходить в технологии и цифровизацию. Иначе ими будет править Роспотребнадзор :)

— Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport

В первую очередь сейчас развиваются спортивные медиа проекты и проекты с AR/VR составляющими. Это больше связано с общим интересом инвесторов и пользователей к этим направлениям.

— Дмитрий Малков, управляющий партнер Sellout Digital

Не сильно верю в гаджеты — сегодня стоит проблема уже не со сбором информации, а с ее обработкой. Верю в медиа — там основные деньги. Ставки – номер два, потому что букмекеры очень богатые. Агрегаторы типа Sportradar – еще богаче. Они начинают расширять и диверсифицировать свой бизнес, добавляя новые направления.

— Иван Катанаев, заместитель генерального директора Sportrecs.com

Данные и их аналитика — основа успешной работы с аудиторией. Уверен, что именно эта ниша будет развиваться быстрее остальных.

— Сергей Синкевич, начальник отдела маркетинга ФК БАТЭ

Топ-5 российских спорттех-направлений мирового уровня

Все больше клубов и федераций начинают заботиться о сборе данных для работы с аудиторией. Сегодня все признали важность диджитала и необходимость использования инноваций в спорте. Спортивные организации чаще прислушиваются к рекомендациям внедрить ту или иную технологию, но финальные решения даются пока с большим трудом.

Но есть и те, кто активно развивает технологии, ведет переговоры со стартапами и запускает собственные цифровые платформы (например, Российский футбольный союз).

Есть основания полагать, что будет появляться больше NFT-проектов, только более понятных российским болельщикам, чем размещение KHL.cards на Binance. Интересно, что некоторые эксперты ожидают disrupt в работе стартапов с футбольными академиями.

Бременский «Вердер» вылетел из Бундеслиги. Но команда не закрыла свою программу иннноваций, через которую прошли уже десятки стартапов. Что вы знаете о стратегии инноваций в условном «клубе РПЛ»?

— Виктор Захарченко, Venture Partner Flyer One Ventures

Рынки США и Евросоюза открыты для инноваций, поэтому туда стекается множество отраслевых спорттех решений. При футбольных клубах и федерациях создаются отделы цифровизации, в рамках которых стартапы проводят пилотные проекты.

— Глеб Шапортов, Сооснователь JuniStat

Рынок относительно развит в части решений для профессиональных клубов, но сильно отстает в решениях для любителей.

— Артур Капитанов, CEO Manzana Sport

Виды спорта в России, где чаще применяются технологии

Отдельный импульс развитию спорттеха придает цифровизация физической культуры и спорта, реализуемая государством. Кроме создания Единой цифровой платформы ГИС «Физическая культура и спорт» и формирования межотраслевых рабочих групп, государство поддержало революционную инициативу вице-премьера Д.Н. Чернышенко по созданию «Игр будущего».

Ожидается, что международные соревнования в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах (робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность) окажут сильное влияние на развитие российских проектов. Старт запланирован на 2023 год.

Проблемы российского спорттеха

Важно понимать, что российский рынок (не только спортивный, конечно) значительно отстает от мировых лидеров и является в целом потребителем зарубежных технологий. Ведущие клубы в командных видах спорта в основном используют решения стартапов из Европы. Такая же тенденция наблюдается в B2C-сегменте в секторе носимых устройств и приложений для тренировок дома.

Очень слабая инфраструктура спортивных организаций и объектов не позволяют запускать объемные и сложные спорттех проекты в России. Многие предприниматели вынуждены фокусироваться на продуктах, которые дают наиболее быстрый финансовый или спортивный результат.

13 точек роста российского спорттеха

Автоматический сбор и анализ данных об аудитории; Инструменты маркетинга на 360 градусов; Расчет эффективности спонсорства; Спортивная медицина и безопасность спортсменов; Единый цифровой учет граждан, занимающихся спортом; Геймификация фитнеса; Современные CRM-системы; Единая цифровая платформа для поставщиков и потребителей спортивных товаров и услуг; Решения для любительского спорта; Hardware-продукты; Производство высокотехнологичного спортивного инвентаря; Подготовка и управление спортивными талантами; Женское здоровье (на стыке с FemTech, HealthTech, MedTech).

По широкому ряду спортивных технологий мы так отстали, что находимся еще за поворотом. Чтобы осознать отставание, нам надо сначала зайти за поворот и увидеть сколько ещё лет догонять.

— Ян Бравый, спортивный физиолог и биомеханик, ведущий специалист Ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта Университета «Сириус»

В масштабах России ключевыми проблемами спорта по-прежнему являются недостаток инфраструктуры и медленные темпы подготовки квалифицированного тренерского состава. Проникновение технологий в спорт может отчасти способствовать решению этих задач.

— Глеб Шапортов, сооснователь JuniStat

Большинство стартапов считают, что о них узнают просто потому, что они клёвые. Это не так.

— Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding

Несмотря на то, что пока взгляд на российский спорттех получается достаточно пессимистичный, я верю в то, что у него есть будущее. Тем более что благодаря таким инициативам как Continental SportsTech Accelerator у спортивных стартапов появилась возможность быть «в своей тарелке» с экспертами, которые говорят с ними на одном языке и понимают все боли и возможности индустрии, а это всегда положительно влияет на рост.

— Алена Липилина, основатель и СЕО Wamsport

Российский и международные рынки

Основное количество спорттех-проектов ориентировано на внутренний рынок, что изначально ограничивает возможности роста и отталкивает инвесторов. Логично, что российских проектов почти не заметно на мировой арене. Однако эксперты наблюдают едва заметную тенденцию к созданию стартапов исключительно для международных рынков (российским рынком некоторые готовы совсем пренебречь).

Все чаще российские стартапы становятся перед дилеммой, на чем фокусировать свои усилия — на захвате родного (слабоконкурентного) рынка или выходе на (богатые) международные рынки. Аргументы в пользу обеих стратегий приведены ниже.

Go Global:

Российский рынок мал и неповоротлив; Влияние государства очень велико; Российский спортивный бизнес недостаточно открыт к инновациям; Уровень коммерциализации российского спорта низок; Российские деньги являются «токсичными» для международных партнеров; Продажи продукта в России значительно упрощаются после мирового признания; Строительство компании с существенной капитализацией возможно только при развитии на международном рынке.

Go Russian:

Россия – отличный полигон для старта, пилота и проверки гипотез; Небольшое спортивное бизнес-коммьюнити, готовое делиться нетворком и экспертизой; Большое количество спортивных организаций по всем видам спорта; Запуск и отладка продукта в России дешевле чем в США и ЕС; Поддержка крупных государственных заказчиков и программы импортозамещения; Наличие информационных и языковых барьеров позволяет при выводе уже готового продукта на международные рынки «умолчать» о первых неудачах в России; Единственная опция для фаундеров, не владеющих другими языками.

Некоторые стартапы стремятся продавать «сразу всем», и это тоже нормально. Важно найти реальную проблему в спорте, сформулировать видение решения, как можно быстрее определить свой сегмент и сфокусироваться на нем.

Разумеется, каждый рынок обладает своей спецификой и многое зависит от самого продукта. То, что работает в России, может не работать на рынке Европы или США. Крайне сложно выйти сразу на все рынки, не адаптировав продукт.

Необходимо проводить тщательный анализ потенциальной аудитории. На венчурном рынке в первую очередь важна даже не скорость окупаемости проекта, а востребованность на рынке и способность быстро набрать клиентскую базу.

Советы стартапам, где бы они ни находились:

Учите английский язык;

Следите за глобальными трендами в sportsTech, FitTech и HealthTech;

Участвуйте в акселераторах на территории страны, в которую хотите зайти;

Вовлекайте в команду проекта людей из мира спорта (как менторов, эдвайзеров, партнеров).

Выход на рынки стран ЕС или в азиатские страны существенно расширяет потенциал роста и капитализации стартапа, и при этом не требует настолько диспропорциональных инвестиций, как выход в США.

— Анатолий Евдокимов, Vice President Indigo Sports Tech

Европа ближе, менталитет ближе, рынки понятнее. В США и Китае почти всегда обязательно физическое присутствие.

— Иван Катанаев, заместитель генерального директора Sportrecs.com

Есть интересные локальные очаги. Да, как вершина пирамиды (где больше всего денег) — американские франшизные лиги. Но есть, например, волейбол в Польше, гандбол в Скандинавии, крикет в Азии.

— Виктор Захарченко, Venture Partner Flyer One Ventures

Нужно отталкиваться от отрасли, где работает компания. Если для рынков Латинской Америки актуальны решения в футболе, то в США востребованы проекты в американском футболе и баскетболе. Хорошие площадки для запуска пилотов предоставляет Европа и Израиль. Наш пример показывает, что можно получить гранты на развитие технологичных решений и от китайских инновационных кластеров.

— Глеб Шапортов, сооснователь JuniStat

Инвестирование в стартапы

Свободных денег на рынке более чем достаточно, и если стартап не может привлечь инвестиции, значит, точно что-то делает не так. Даже при наличии хорошего продукта основатели стартапов часто не знают как искать инвестора. При этом в публичных и приватных беседах инвесторы сетуют на то, что количество качественных проектов на рынке мало и конкуренция за них растет.

Отсутствие информации и эффективной коммуникации на рынке не позволяет двум сторонам найти друг друга. С развитием экосистемы спортивного бизнеса эта проблема должна быть решена.

Если выбирать только один источник финансирования, то я бы остановился на клубах. Потому что они основные «бенефициары». Если это не нужно клубам — никакого В2В не получится. Отлично, если сами клубы будут раскачивать историю, как, например, это делает омский «Авангард».

— Виктор Захарченко, Venture Partner Flyer One Ventures

Рынок только формируется. Фонды, бизнес и государство пока не обладают достаточными объемами данных, чтобы анализировать и принимать решения по инвестициям в спорттех. Поэтому остаются ангелы.

— Дмитрий Малков, управляющий партнер Sellout Digital

Россия — небольшой специфический рынок для большинства спорттех-проектов. Поэтому привлечь венчурного инвестора достаточно сложно.

Наиболее вероятная судьба проектов, ориентированных на внутренний рынок — отраслевые микробизнесы. Такие бизнесы тоже имею право на жизнь, но нужно понимать, что привлечь большие деньги от фондов не получится и нужно ориентироваться либо на собственные средства, либо на заемные деньги, либо на инвесторов-любителей, которым просто нравится тема спорттеха.

Кроме того, в России источником инноваций, как ни странно, могут явиться корпорации, которые строят собственные цифровые экосистемы. Для них спорттех-проекты могут стать важным элементом при делении рынка спорта, физкультуры и ЗОЖ в ближайшие 2-3 года.

— Иван Рындин, управляющий партнер Sportsoft

Заключение

SportTech — это динамично растущий рынок технологических решений для спорта, активно растущее направление венчурных инвестиций в мире. Рынки и экосистемы Северной Америки, Европы и Азии сформированы, ключевые игроки и сферы влияния определены.

Рынок российского спорттеха находится на стадии формирования, но регулярно подает позитивные сигналы.

Одним из элементов и драйверов формирующейся спорттех-экосистемы могут стать специализированные события на тему технологий в спорте. Но количество самых разных ивентов про технологии и так ежегодно растет. По результатам опроса, большинство экспертов этого исследования высказались за проведение отдельного SportTech-ивента, но с несколькими важными оговорками.

Ивент должен быть шире, чем только спорт, и включать фитнес, ЗОЖ, спортивный туризм;

Спортивные организации должны четко понимать, зачем они посещают такие ивенты. Кто-то должен реализовать успешный спорттех-кейс, чтобы остальные понимали, как и какие технологии можно внедрять у себя.

«Меньше слов, больше дела». Результаты ивента необходимо оценивать по количеству подписанных на месте соглашений о сотрудничестве.

На сегодняшний день данных и аналитики по российскому рынку спортивных технологий очень мало, что делает отрасль почти незаметной для крупных игроков и инвесторов. Надеюсь, это исследование заполнит этот пробел и подтолкнет всех участников рынка к активным действиям.

Как минимум, SportTech в России уже достиг тех объемов, когда за ним стоит начинать следить.

Скачать исследование в формате PDF можно по этой ссылке.

Фото на обложке: unsplash.com

Иллюстрации предоставлены автором.