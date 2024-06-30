Сделок в России становится больше: венчурные итоги 2 квартала 2024 года

RB.RU публикует венчурные итоги второго квартала 2024 года. За три месяца рынок инвестиций показал менее значительные результаты по сравнению с первым кварталом и аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок выросло, но их общая сумма уменьшилась.

Содержание:

Курс доллара актуален на момент совершения сделки

Топ сделок по месяцам

Апрель

Апрель стал наиболее активным месяцем на российском венчурном рынке во втором квартале 2024 года. За 30 дней инвестиции получили 13 компаний — суммы сделок были раскрыты в семи случаях.

Фонд Iskra Ventures инвестировал $590 тыс. (54 млн рублей) в Конструкторское бюро имени Теслы. Компания специализируется на разработке электровелосипедов для курьеров, а также производстве электротранспорта, роботизированных и информационных систем на заказ.

Как сообщили в пресс-службе Iskra Ventures, полученные средства пойдут на расширение производства, брендинг сервиса аренды велосипедов по подписке и проведение пилотов за рубежом.

Ассистент по строительству домов Puzzle PropTech получил $450 тыс. (42 млн руб.) в рамках посевного раунда. Лид-инвестором выступил фонд Malina VC — на него приходится половина привлеченных денег.

ИИ-ассистент умеет отвечать на вопросы по ипотечному кредитованию и строительству домов. Помимо этого, Puzzle PropTech помогает пользователям проводить цифровой анализ сметы и готовить заключение по кредитному андеррайтингу.

Другая крупная инвестиция Malina VC в апреле — сервис для управления внешним трафиком на маркетплейсах MPlays. Проект привлек $265 тыс. (25 млн руб.).

Как отмечает основатель MPlays Никита Ощепков, в планах компании стоит кратное увеличение количества пользователей и наращивание функционала за счет собранных инвестиций.

Инвестплатформа Zapusk.Tech для малого бизнеса получила $134 тыс. (12,5 млн руб.) от частного инвестора в обмен на 10% компании. Владельцем доли стала Оксана Сорокина.

Zapusk.Tech позволяет компаниям привлекать инвесторов в свой капитал, а инвесторам — приобретать долю в перспективных проектах на стадии Pre-IPO до начала их публичного размещения.

Стартап «НейроХудожник» студентов Университета Иннополис привлек $108 тыс. (10 млн руб.) инвестиций от фонда Daily Challenge. Инструмент позволяет генерировать качественные изображения, используя привычный графический интерфейс вместо текстовых запросов.

Один из основателей проекта Сергей Полин отметил, что полученные инвестиции помогут увеличить штат разработчиков с 2 до 5 человек, а также вывести стартап на международный рынок.

Сервис речевой аналитики Dialext привлек $64 тыс. (6 млн руб.) через краудинвестинговую платформу brainbox.VC в обмен на 15%-ную долю в компании. В проект вложились 292 частных инвестора.

Привлеченные средства стартап направит на продвижение продукта, техническую доработку платформы, а также найм и обучение новых сотрудников. Также Dialext планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии.

Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла средства в размере $28 тыс. (2,6 млн руб.). Инвесторами выступили 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6».

Стоимость портфеля недвижимости SimpleEstate составляет более 1,3 млрд рублей, на платформе зарегистрировано свыше 10 тыс. инвесторов. Проект был основан выходцем из международного банка Goldman Sachs Никитой Корниенко.

Помимо этого, в апреле было заключено несколько сделок с нераскрытой суммой. В частности, 18 апреля стало известно, что Shkulev Media Holding стал совладельцем онлайн-сервиса психологии «Поговорим.Online». Речь идет о доле в 30%.

Adtech-холдинг Hybrid инвестировал в компанию Trackadero. Проект занимается сбором и анализом данных о туристах со всего мира для повышения эффективности рекламы. Сумма сделки не разглашается.

MedTech-стартап по разработке химических соединений Syntelly привлек инвестиции от фонда «Восход». Проект представляет собой базу данных, которая позволяет искать экспериментальные данные, а также прогнозировать физико-химические свойства элементов при помощи искусственного интеллекта.

Венчурный фонд «СТ Капитал» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин приобрели доли в онлайн-школе программирования Zerocoder. В прошлом году проект привлек инвестиции от Moscow Seed Fund, тогда сумма сделки составила около $100 тыс.

Также в апреле сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко вложился в сервис автоматизации ресторанов Open Servicе. В обмен на инвестиции он получил 30%-ную долю в компании. Сумма сделки не раскрывается.

Группа «Солар» приобрела неназванную долю в IT-компании Secure-T. Как отметили представители проекта, сделка позволит группе перейти от вендорской модели продаж MSS к собственным разработкам.

Май

Крупнейшей сделкой мая стали инвестиции в «Ремоут Индастриз». Компания, управляющая проектами Butler и park-in.me, привлекла $872 тыс. (80 млн руб.) от инвестора Евгения Копыркина.

Как отмечают эксперты, в приоритете «Ремоут Индастриз» развитие Butler — платформы для проведения собраний собственников многоквартирных домов онлайн-формате. Представители компании не раскрывают подробности сделки, ограничиваясь упоминанием суммы раунда.

Стартап «Медитроника» получил $437 тыс. (39 млн руб.) в результате проведения раунда на площадке Zapusk.tech. Доля в 15% компании будет распределена между всеми участниками сделки.

«Медитроника» занимается разработкой протезов для ног, печатая запчасти на 3D-принтере по модульной системе. В месяц стартап выпускает до 20 протезов.

Основатель «МоегоОфиса» Дмитрий Комиссаров создал компанию для разработки BIOS-решений ООО «Биос-защита» и вложил в нее $329 тыс. (30 млн руб.). По данным «Ведомостей», до конца года предприниматель планирует увеличить свои инвестиции еще на $548 тыс.

Как считает Комиссаров, на российском рынке разработки BIOS всего четыре «реальных игрока», несмотря на важность создания собственных систем для объектов критической информационной инфраструктуры.

Разработчик сервиса оценки недвижимости Оценка.tech привлек инвестиции в размере $167 тыс. (15 млн руб.) от бизнес-ангелов. Раунд возглавил Ильдар Гамилов.

Сервис автоматизирует процесс оценки недвижимости для ипотечного кредитования, заменяя оценщика на искусственный интеллект. Представители компании отмечают, что среди партнеров проекта уже числятся девелоперы А101, ГК «Точно», «Догма», «Страна Девелопмент», «Голос», Ava Group и «Сувар Строит».

Стартап «К-Плюс» получил $109 тыс. (10 млн руб.) частных инвестиций с помощью экосистемы по развитию стартапов «Энерготехнохаб Петербург».

Компания занимается разработкой и прототипированием калий-ионных аккумуляторов. Инвестиции команда проекта планирует направить на закупку оборудования и привлечение новых сотрудников для масштабирования производства.

Также в мае прошли три сделки с нераскрытой суммой. Так, например, бизнес-ангел Алексей Перельман увеличил на 5% свою долю в LegalTech-стартапе Destra Legal.

Производитель конструкторов «Рубрик-ОД» привлек в проект инвесторов с опытом в индустрии. Среди них топ-менеджер «Детского мира» Андрей Осокин (получил 5% в компании) и экс-глава направления e-commerce в «Связном» Анатолий Мохов (3,5%).

Краудлендинговая платформа JetLend расширила список учредителей. Частный инвестор Игорь Николаев получил долю в компании в размере 2,33%.

Июнь

Разработчик и производитель протезов «Моторика» привлек $10,5 млн (900 млн руб.) инвестиций от неназванных инвесторов.

Из пресс-релиза компании стало известно, что полученные средства будут направлены на разработку цифровой экосистемы для пользователей продукции «Моторики» и ее партнеров. Также финансирование пойдет на развитие сервисных услуг.

Фонд «Восход» и группа частных инвесторов вложили $3,4 млн (300 млн руб.) в разработчика нейротехнологий Neiry. Компания производит наушники для определения психофизиологических состояний человека и в 2023 году продала более 2 тыс. устройств в 33 странах.

Сообщается, что деньги пойдут на разработку новых продуктов и масштабирование. В 2021 году Neiry уже привлекал инвестиции от фондов. Тогда проект закрыл раунд в размере $7,3 млн.

Производитель кинопроекторов «Экстра синема» из Якутии получил $1,146,000 (100 млн руб.) от Фонда суверенных технологий НТИ (ФСТ). Средства пойдут на запуск производственно-сборочного цеха мощностью до 2 тыс. кинопроекторов в год, а также развитие цифровой платформы и пополнение оборотных средств.

«Экстра синема» запустил пилот по оснащению кинозалов в малых населенных пунктах в 2022 году, оборудовав 30 кинозалов в Якутии. В ближайшие планы проекта входит открытие 120 новых кинозалов.

Фудтех-стартап Qummy закрыл инвестиционный раунд на $1 млн (93 млн руб.). Инвесторами выступили фонд «Восход» (40 млн руб.), Александр Еронин (30 млн руб.), Moscow Seed Fund (22 млн руб.) и Даурен Токтамысов (1 млн руб.).

Компания готовит еду без консервантов на специальных фабриках-кухнях, после чего блюда замораживаются по собственной технологии «умный лед» и отправляются в рестораны.

Платформа для автоматизации бизнес-процессов Freedom.bi привлекла инвестиции в размере $132 тыс. (11 млн руб.). Раунд проходил на краудинвестинговой платформе brainbox.VC.

Отмечается, что до этого проект развивался за счет собственных средств основателей. Полученные инвестиции Freedom.bi направит на маркетинг и расширение компетенций сотрудников.

Стартап mymeet.ai привлек $34 тыс. (3 млн руб.) на масштабирование текущей юнит-экономики и развитие продукта в b2b-направлении. Личность инвестора не раскрывается.

Mymeet.ai занимается разработкой ИИ-ассистента для онлайн-встреч. Сервис умеет транскрибировать звонки, составлять их краткое содержание и назначать задачи присутствующим.

Помимо этого, в июне структура группы «Полипластик» приобрела 25% в капитале системы видеоаналитики QMonitoring. Сервис позволяет в автоматизированном режиме оценивать эффективность работы строителей и спецтехники на объекте. В рамках сделки стартап получит строительные площадки для развертывания системы.

Универмаг украшений и аксессуаров Poison Drop стал участником сразу двух сделок в течение месяца. Бизнес-ангел Сергей Лудин вложился в проект в обмен на долю в размере 0,83% компании. Также фонд «ТилТех Капитал» увеличил свою долю в универмаге с 25% до 27,5%.

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов вложился в производителя банкоматов BFS, получив долю в 25%. Сумма сделки не уточняется.

Сервис выставления электронных счетов поставщикам ресторанов DocsInBox приобрел 10-процентную долю в компании «Поинтер», управляющей отзывами на картах. Участники сделки отказались от комментариев.

Слияния и поглощения

Во втором квартале 2024 года было зафиксировано 20 M&A-сделок, среди которых суммы были раскрыты у трех. Среди них наиболее крупной стала продажа АО «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за $857 млн (8,289 млрд руб.).

Российский BigTech продолжает скупать стартапы

«Яндекс» приобрел рекламную платформу eLama. Отмечается, что сервис продолжит развиваться под своим брендом. Сделка позволит внедрить в продукт новые инструменты с использованием ИИ-инфраструктуры «Яндекса».

Помимо этого, «Яндекс» также купил сервис для автокредитования «еКредит». Сотрудников проекта переведут в команду «Авто.ру», но сам бренд продолжит существовать.

VK стала владельцем 40% платформы для продажи билетов Intickets с целью интеграции сервиса в свои процессы. Отмечается, что сделка позволит компании реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты».

Группа «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») приобрела 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви». Одноименная платформа войдет в экосистему банка и станет базой для системы факторинга малого и среднего бизнеса.

Сбербанк консолидировал 100% аэропорта в Горно-Алтайске. Банк планирует увеличить его пропускную способность в 10 раз. Покупка связана с развитием алтайского горнолыжного курорта «Манжерок», который также принадлежит Сбербанку. Стоимость сделки составила $257 млн (2,4 млрд руб.).

IT-решения сливаются и поглощаются

Холдинг Ventra и разработчик облачных решений ITKey объявили о слиянии своих активов. Известно, что все входящие в холдинг бренды (Ventra, Ventra Go! и ITKey) продолжат работу под текущими названиями.

Фонд «Стриго Кэпитал» выкупил сразу две компании-разработчика. «Авроид» выпускает программы под операционную систему «Аврора», а «Гиперус» работает над созданием IT-платформ для бизнеса. Ранее владельцем проектов был производитель оборудования Fplus. Сумма сделки не раскрывается.

Производитель микроэлектроники «Элемент» приобрел Новосибирский институт программных систем АО «НИПС», который специализируется на разработке ERP-систем и ПО для блокчейна. По данным «Ведомостей», «Элемент» купил долю в размере 90% компании у «Ростеха».

Один из сооснователей разработчика решений для предотвращения ИТ-сбоев Monq Lab выкупил 100% компании. Согласно информации из ЕГРЮЛ, речь идет о Николае Ганюшкине. Ранее владельцем проекта значился Александр Петренко.

Сервис email-маркетинга DashaMail купил платформу LeadPlan, позволяющую клиентам создавать виджеты на сайте без навыков в программировании. Как сообщили в пресс-службе компании, цель сделки — внедрение в сервис новых инструментов для сбора базы подписчиков и повышения конверсии. Помимо этого, DashaMail вышел на рынок Белоруссии в партнерстве с провайдером рассылок Resync.

Телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком» купила 70% в разработчике RPA-роботов Roomy bots. Дочерняя структура холдинга уже владела 30% Roomy с 2022 года.

Структура группы Softline — разработчик бизнес-приложений SL Soft — приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Компания разрабатывает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и предлагает инструменты для контроля качества работы сотрудников .

Другое

Мнение экспертов

Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.vc и агентства Antigravity group, сооснователь фонда Malina VC

Сделок в России становится больше, появляются альтернативные источники и инструменты привлечения финансирования. Только у нашего фонда Malina VC за последние 5 месяцев было 7 сделок. С одной стороны, это может показывать оживление рынка, или, как говорят, наступление «венчурной весны», с другой стороны — рыночная активность зависит от каждого из нас, от нашего риск-аппетита и готовности работать со стартапами в партнерском ключе. Новые трудности — новые возможности.

Будучи смарт-инвестором, мы отбираем только те компании, в которых есть понятные нам сценарии развития и способность к «выживанию» выше среднего. Я считаю, сейчас нельзя выбирать стратегию «инвестируй, и отойди». Слишком высокий уровень неопределенности и риска для сегодняшних российский стартапов.

Часть портфельных компаний мы уже готовим на более крупные раунды и проговариваем инвестиционную стратегию. Инвестиционные платформы и популяризация pre-IPO открывают новые возможности для реализации таких раундов.

Проблема в том, что стартапы часто глубоко погружены в развитие продукта и продаж, но не имеют инвестиционного плана и стратегии. Не понимают, как подготовиться к следующему раунду и преодолеть юридические трудности, доверие более крупных фондов.

Венчурные фонды более ранних стадий на этом этапе выступают правильным партнером по простым причинам — знание рынка инвестиций и юридических требований, нормализация интеллектуальной собственности/cap table и других управленческих документов. Это помимо самих инвестиций. И вот уже более крупный фонд или pre-IPO-платформа получает упакованный стартап с финансовым плечом!

Константин Гибало, партнер венчурного фонда «Восход»

Обсуждая статистику важно понимать, что большое количество сделок сейчас проходит в закрытом периметре и не выходит в публичное поле, что в первую очередь связано с санкционным давлением и нежеланием компаний и крупных инвесторов раскрывать инвестиции. Думаю, что де-факто рынок окажется заметно больше.

В стране сохраняется избыток ликвидности при высокой инфляции, поэтому мы ожидаем сохранение спроса на альтернативные инвестиции в виде ЦФА, сделок pre-IPO в технологическом секторе со стороны розничных инвесторов и институционализацию этих инструментов. Текущие оценки технологических IPO очень высоки, и даже я бы сказал для отдельных компаний очевидно перегреты. Тем не менее мы видим успешные размещения, которые дают основание рассчитывать на потенциальную доходность pre-IPO сделок 1,5-2х в горизонте 1-3 лет при выходе на биржу.

Важный фактор успеха таких инвестиций — адекватная оценка компании и рисков входа в pre-IPO сделку. Розничному инвестору нужно особенно внимательно обращать внимание на условия входа, особенно через популярный сейчас инструмент инвестиционной платформы, где справедливая оценка далеко не всегда обеспечивается участниками размещения по причине отсутствия долгосрочной мотивации инвестплатформ на прирост стоимости вложений частных инвесторов.

Также мы видим, что крупные финансовые институты, пока непублично, инициируют крупные кластерные проекты в области DeepTech, в частности в биотехнологиях, ИИ, робототехнике. Это означает, что в эти отрасли придут новые инвестиции и появится больше проектов, потенциально интересных венчурному инвестору.

По-прежнему наибольший интерес у инвесторов в технологический сектор вызывают операционно рентабельные и быстрорастущие компании. Все хотят входить в проекты с понятной стратегией экзита на горизонте 3-5 лет с минимальными рисками ликвидности.

По отдельным направлениям выделю медтех и HealthTech, где присутствует заметная поддержка государства в части пилотирования новых решений, что помогает проектам ранних стадий дорастить продукт до коммерческого уровня. Большой запрос сформирован на отечественные решения в области роботизации промышленности, что связано с растущей стоимостью квалифицированных кадров и ростом производственных расходов. Также в списке интересных направлений – фудтех, SaaS и PaaS -сервисы.

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