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Фонд «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в Poison Drop

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева
«ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Инвестиционный директор фонда Станислав Новиков подтвердил факт сделки, но не раскрыл ее условия.
Фонд «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в Poison Drop

В ноябре 2023 года фонд приобрел 25% в Poison Drop. По данным системы «Контур.Фокус», с 5 июня 2024 года АО «Тилтех» принадлежит 27,5% в ООО «Пойзон Дроп», еще 0,84% — у ООО «Хоспиталити Инвест», 0,83% — у Павла Коничева. Доля Максима Пенкина снизилась с 25% до 23,33%, Ирины Мысиной — с 25% до 22,5%.

«Мы довольны развитием бизнеса Poison Drop, дополнительно выкупили долю у одного из акционеров в рамках нашей программы по наращиванию доли в компании», — сообщил Станислав Новиков.

В компании на назвали сумму сделки, поэтому, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, стоит ориентироваться на средневзвешенные прогнозные значения экспертов. Первую покупку доли Poison Drop в 25% в ноябре прошлого года оценили в 300 млн рублей. «Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись АО «Тилтех» в 30 млн рублей», — оценил он.

Poison Drop основан в 2013 году Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком. В 2023 году компания смогла нарастить выручку до 901,2 млн рублей, в 2022 году она составляла 352 млн рублей. Чистая прибыль в прошлом году составляла — 43,8 млн рублей, в 2022 году — 1,9 млн рублей.

Фото на обложке: Poison Drop / Telegram

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