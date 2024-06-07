Фонд «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в Poison Drop

В ноябре 2023 года фонд приобрел 25% в Poison Drop. По данным системы «Контур.Фокус», с 5 июня 2024 года АО «Тилтех» принадлежит 27,5% в ООО «Пойзон Дроп», еще 0,84% — у ООО «Хоспиталити Инвест», 0,83% — у Павла Коничева. Доля Максима Пенкина снизилась с 25% до 23,33%, Ирины Мысиной — с 25% до 22,5%.

«Мы довольны развитием бизнеса Poison Drop, дополнительно выкупили долю у одного из акционеров в рамках нашей программы по наращиванию доли в компании», — сообщил Станислав Новиков.

В компании на назвали сумму сделки, поэтому, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, стоит ориентироваться на средневзвешенные прогнозные значения экспертов. Первую покупку доли Poison Drop в 25% в ноябре прошлого года оценили в 300 млн рублей. «Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись АО «Тилтех» в 30 млн рублей», — оценил он.

Poison Drop основан в 2013 году Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком. В 2023 году компания смогла нарастить выручку до 901,2 млн рублей, в 2022 году она составляла 352 млн рублей. Чистая прибыль в прошлом году составляла — 43,8 млн рублей, в 2022 году — 1,9 млн рублей.

Фото на обложке: Poison Drop / Telegram