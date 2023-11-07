Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко приобрел 25% сети Poison Drop

«ТилТех Капитал» Андрея Кривенко приобрел 25% в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop. Сумма сделки не раскрывается, но покупка, по подсчетам аналитиков, могла обойтись венчурному фонду примерно в 300 млн рублей, пишет Forbes.

В течение трех-пяти лет «ТилТех Капитал» планирует увеличить стоимость Poison Drop в десять раз. По итогам 2023 года фонд может принять об инвестициях в компанию: либо за счет собственных средств, либо через выпуск облигаций или привлечение новых инвесторов.

Poison Drop основан в 2013 году Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком. Продавцом 25%-ой доли выступила Ирина Кузнецова.

Осенью прошлого года 25%-ую долю в сервисе выкупил экс-гендиректор инвесткомпании Invest AG и вице-президент подразделения прямых инвестиций «Ренессанс групп» Максим Пенкин. Продавцом актива выступил один из основателей компании Руслан Трубчик.

По итогам 2022 года компания смогла нарастить выручку до 352 млн рублей, в 2021 году она составляла 217 млн рублей. Чистая прибыль «Пойзон Дроп» в 2022 году составила 1,9 млн рублей против 30,2 млн рублей в 2021 году.

Фото на обложке: Poison Drop