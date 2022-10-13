Бизнесмен Пенкин стал совладельцем онлайн-сервиса по продаже дизайнерских украшений Poison Drop

Онлайн-сервис по продаже дизайнерских украшений в России Poison Drop привлек инвестора. 25% в компании выкупил бывший гендиректор инвесткомпании Invest AG и вице-президент подразделения прямых инвестиций «Ренессанс групп» Максим Пенкин.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», сделка была закрыта 6 октября, долю Пенкину продал один из основателей сервиса — Руслан Трубчик.

Бизнесмен Пенкин, а также гендиректор Poison Drop Андрей Мигунов подтвердили эту информацию «Ведомостям».

Пенкина ранее уже инвестировал в стартапы. Так, он участвовал в развитии сервисов «Много лосося» (сейчас им владеет X5 Group), «Убиратор» (утилизирует вторсырье), «Консоль» (платформа для управления внештатными сотрудниками), «Кьюбик» (создает многоразовые модульные конструкции для фестивалей).

Условия сделки по покупке доли в Poison Drop не разглашаются. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что в текущей экономической ситуации стоимость сервиса не превышает $3 млн, поэтому бизнесмен мог потратить на приобретение 25% $1,5–2 млн с учетом премии за прибыльность.

Poison Drop с приходом нового инвестора собирается активно развиваться в России: запускать новые офлайн-магазины и увеличивать ассортимент в ювелирном сегменте.

Компания также планирует развитие в странах Персидского залива — Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Омане и Бахрейне. Гендиректор Poison Drop Мигунов добавил, что сервис открыл офис в Дубае и в течение 1,5 лет рассчитывает открыть первый бутик за рубежом.

Poison Drop появился в 2013 году, его создали Трубчик, Мигунов, Ирина Кузнецова и Ирина Мысина. Сервис торгует онлайн, а также развивает офлайн-сеть: в его портфеле восемь таких объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани.

Компания предлагает продукцию более 125 брендов, больше половины из них — российские.

Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2021 году составила 217,7 млн рублей против 140 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль — 30,2 млн рублей (в 2020 году — 8,2 млн рублей).

Фото на обложке: Poison Drop