В структуре сервиса по продаже украшений Poison Drop произошли изменения

В структуре российского онлайн-сервиса дизайнерских украшений Poison Drop произошли изменения. По данным ЕГРЮЛ, с 12 сентября соосновательница проекта Ирина Кузнецова не является участником ООО «Пойзон Дроп».

Кузнецовой принадлежали 25% сервиса. Сама компания работает с 2013 года, ее основателями, помимо Кузнецовой, являются Руслан Трубчик, Андрей Мигунов и Ирина Мысина. По итогам 2022 года компания смогла нарастить выручку до 352 млн рублей, в 2021 году она составляла 217 млн рублей.

Чистая прибыль «Пойзон Дроп» в 2022 году составила 1,9 млн рублей против 30,2 млн рублей в 2021 году.

Осенью прошлого года 25%-ую долю в сервисе выкупил экс-гендиректор инвесткомпании Invest AG и вице-президент подразделения прямых инвестиций «Ренессанс групп» Максим Пенкин. Продавцом актива выступил один из основателей компании Руслан Трубчик.

В Poison Drop подтвердили RB.RU, что в компании происходят изменения, но не указали детали.

Фото на обложке: Poison Drop