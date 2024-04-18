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Инвестплатформа Zapusk.Tech для малого бизнеса привлекла 12,5 млн рублей от частного инвестора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Инвестиционная платформа Zapusk.Tech (ООО «Капитализация»), позволяющая в формате онлайн привлекать инвесторов малому и среднему бизнесу, получила 12,5 млн рублей от частного инвестора Оксаны Сорокиной. Об этом RB.RU сообщил представитель Zapusk.Tech.

Инвестплатформа Zapusk.Tech для малого бизнеса привлекла 12,5 млн рублей от частного инвестора

По итогам сделки вся инвестплатформа оценивается в 125 млн рублей. Сорокина получила 10% в компании.

До сделки 90% принадлежало основателю компании Григорию Светушкину, еще 10% инвестору ООО «Простые инвестиции» (в 2022 году компания вложила в платформу 1 млн рублей). По итогам сделки доля Светушкина сократилась до 81%, ООО «Простые инвестиции» сохранили 9%.

Zapusk.Tech — это сервис для покупки акций частных и непубличных компаний России. Платформа дает возможность компаниям привлекать инвесторов в капитал за счет создания АО, а инвестору — возможность приобрести долю в перспективной компании на стадии Pre-IPO до начала публичного размещения.

За 10 месяцев с момента запуска платформы Zapusk.Tech провела сделки на сумму более 250 млн рублей. Размещения провели эко-отель «Счастье в лесу» (привлек 162 млн рублей), инновационный пиролизный завод «ИннТехПиролиз» (42,5 млн рублей), сеть автоматов по продаже питьевой воды “Налей Воды” (14млн рублей) и другие компании.

Zapusk.Tech входит в реестр инвестиционных платформ Банка России. В сделках на платформе могут принимать участие как обычные инвесторы-физические лица, так и профессиональные участники финансового рынка (брокеры и банки).

Фото на обложке: Unsplash

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