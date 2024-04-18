Инвестплатформа Zapusk.Tech для малого бизнеса привлекла 12,5 млн рублей от частного инвестора

Инвестиционная платформа Zapusk.Tech (ООО «Капитализация»), позволяющая в формате онлайн привлекать инвесторов малому и среднему бизнесу, получила 12,5 млн рублей от частного инвестора Оксаны Сорокиной. Об этом RB.RU сообщил представитель Zapusk.Tech.
По итогам сделки вся инвестплатформа оценивается в 125 млн рублей. Сорокина получила 10% в компании.
До сделки 90% принадлежало основателю компании Григорию Светушкину, еще 10% инвестору ООО «Простые инвестиции» (в 2022 году компания вложила в платформу 1 млн рублей). По итогам сделки доля Светушкина сократилась до 81%, ООО «Простые инвестиции» сохранили 9%.
Zapusk.Tech — это сервис для покупки акций частных и непубличных компаний России. Платформа дает возможность компаниям привлекать инвесторов в капитал за счет создания АО, а инвестору — возможность приобрести долю в перспективной компании на стадии Pre-IPO до начала публичного размещения.
За 10 месяцев с момента запуска платформы Zapusk.Tech провела сделки на сумму более 250 млн рублей. Размещения провели эко-отель «Счастье в лесу» (привлек 162 млн рублей), инновационный пиролизный завод «ИннТехПиролиз» (42,5 млн рублей), сеть автоматов по продаже питьевой воды “Налей Воды” (14млн рублей) и другие компании.
Zapusk.Tech входит в реестр инвестиционных платформ Банка России. В сделках на платформе могут принимать участие как обычные инвесторы-физические лица, так и профессиональные участники финансового рынка (брокеры и банки).
Фото на обложке: Unsplash
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