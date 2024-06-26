Структура Softline приобрела контролирующую долю в «МД Аудит»

«МД Аудит» разрабатывает системы для управления операционными процессами в розничных сетях. Компания предлагает инструменты контроля качества работы сотрудников, учета рабочего времени.

На сайте компании сказано, что «МД Аудит» основан в 2015 году. Там также говорится, что в 2022 году компания открыла офис в Эр-Рияде и заключил первый договор с клиентом из Саудовской Аравии. В 2021 году компания открывала офис в Нью-Йорке, следует из данных на сайте «МД Аудит».

Сделка стала частью плана SL Soft по стратегическому поглощению для расширения портфеля в сфере ритейла, поясняют в пресс-службе. Приобретенные решения внедрят в единую платформу.

По словам управляющего директора SL Soft Виктора Вайнштейна, компания видит потенциал в создании отраслевых решений. Спрос на автоматизацию узко специализированных бизнес-процессов повышается, поэтому SL Soft начинает создавать отраслевые кластеры решений. Первым таким кластером станет ритейл.

«Приветствуем команду «МД Аудита» и рассчитываем, что их экспертиза в разработке продуктов для ритейл-отрасли позволит нам занять хорошие позиции на этом перспективном рынке», — приводит пресс-служба слова Вайнштейна.

В начале года Softline приобрела 100% разработчика платежных терминалов «Инверсум». А в конце мая группа объявила о выходе на рынок Ближнего Востока.

Фото на обложке: Pro.Sto / Shutterstock