Softline запускает Хаб в ОАЭ

Группа Softline объявила о выходе на рынок Ближнего Востока, IT-компания открывает Хаб в ОАЭ. Он станет центром экспертизы и позволит продвигать российские решения и услуги на рынке Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе Softline.
Запуск представительства в Дубае соответствует стратегии международной экспансии Softline. Ранее группа открыла Хаб в Казахстане.
На рынке Ближнего Востока Softline будет развивать и предлагать собственные продукты и сервисы. Кроме того, компания займется продвижением решений отечественных вендоров. В рамках единого подхода компании обеспечат полный набор IT-услуг, от внедрения и технического сопровождения до техподдержки.
Как пояснил директор по международному развитию бизнеса ГК Softline Александр Рожков, приоритетным направлением на рынке Ближнего Востока компания видит сферу кибербезопасности и бизнес-решениях на основе ИИ, компьютерного зрения и IoT.
«В будущем мы планируем дальнейшее развитие наших зарубежных ресурсных центров и углубление проникновения в ближневосточный и центральноазиатский регионы. ГК Softline планирует наращивать свое присутствие на этих территориях, как за счет увеличения штата в уже открытых Хабах, так и за счет постепенного открытия новых представительств», — приводит пресс-служба группы слова Рожкова.
Ранее в апреле новым председателем совета директоров Softline стал бывший президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов.
Фото на обложке: Asifgraphy /
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