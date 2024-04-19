Совет директоров Softline возглавил бывший президент «Вымпелкома» Рашид Исмаилов. Ранее он также был гендиректором Nokia Networks в России и руководил департаментом в Минцифры (Минкомсвязи).

Softline объявил о назначении Рашида Исмаилова на должность председателя совета директоров. Об этом сообщила пресс–служба компании.

Рашид Исмаилов с 2020 по 2023 год был президентом ПАО «Вымпелком». До прихода в компанию руководил Nokia Networks в России и управлял департаментом в Минцифры (Минкомсвязи).

В феврале 2024 года Softline отчиталась об исторически рекордных финансовых показателях. Оборот компании за 2023 год достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2022 года на 29%.

В апреле 2024 года Softline запустил отбор технологических проектов в сегменте edtech на инвестирование. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

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