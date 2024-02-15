Группа Softline объявила о достижении исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Оборот одного из лидеров отечественного IT-рынка ПАО «Софтлайн» за 2023 год достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года на 29%.

Softline объявила об исторически рекордных финансовых показателях за 2023 год