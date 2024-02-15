Softline объявила об исторически рекордных финансовых показателях за 2023 год

Группа Softline объявила о достижении исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Оборот одного из лидеров отечественного IT-рынка ПАО «Софтлайн» за 2023 год достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года на 29%.
- Валовая прибыль составила 23,6 млрд рублей, продемонстрировав почти двукратный рост год к году. При этом в структуре валовой прибыли порядка 60% пришлось на высокорентабельные собственные решения группы. В результате валовая рентабельность достигла 26%.
- Скорректированная EBITDA выросла до 4,4 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года, превысив уровень 2022 года на 72%.
- Чистая прибыль зафиксирована в размере 4,5 млрд рублей против 6,5 млрд рублей в 2022 году. Компания объяснила снижение показателя «высокой базой прошлого года, связанной с единоразовыми значительными доходами от переоценки справедливой стоимости финансовых инструментов». Также сдерживающим рост чистой прибыли фактором стало увеличение процентных расходов.
- Чистый долг группы к отчетной дате составил 8,1 млрд рублей — 1,8x скорректированной EBITDA за 12 месяцев 2023 года, что считается комфортным уровнем долговой нагрузки для Softline.
По итогам 2024 года компания прогнозирует рост оборота до не менее 110 млрд рублей, валовой прибыли — до 30 млрд рублей, скорректированного показателя EBITDA — до не менее 6 млрд рублей.
В 2023 году ПАО «Софтлайн» получила публичный статус, разместив обыкновенные акции на Московской бирже и СПБ бирже, провела обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», а также разместила пятый облигационный выпуск ПАО «Софтлайн».
Фото на обложке: T. Schneider /
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